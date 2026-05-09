Десятого мая 2026 года в 16:00 по Москве состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии. Уже вылетевший в Чемпионшип «Бернли» примет «Астон Виллу» экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери.
«Бернли»
«Кларетовые» предсказуемо возвращаются обратно в Чемпионшип и уже успели отправить в отставку менеджера Скотта Паркера. Основным кандидатом на его место считается Стивен Джеррард. «Бернли» готовится к очередной «перезагрузке».
Последние три игры:
- Лидс – Бернли 3:1
- Бернли – Манчестер Сити 0:1
- Ноттингем Форест – Бернли 4:1
«Астон Вилла»
В четверг «Вилла» вынесла «Ноттингем» в Лиге Европы и вышла в финал турнира. А как иначе, когда командой рулит гуру ЛЕ Унаи Эмери? Для экс-наставника «Спартака» это будет шестой (!) финал второго по значимости европейского клубного турнира.
Последние три игры:
- Астон Вилла – Ноттингем Форест 4:0 (Лига Европы)
- Астон Вилла – Тоттенхэм 1:2
- Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:0 (ЛЕ)
Очные встречи
- Астон Вилла – Бернли 2:1
- Астон Вилла – Бернли 3:2
- Бернли – Астон Вилла 1:3
Прогноз на матч «Бернли» – «Астон Вилла»
Победа фактически гарантирует «Астон Вилле» место в топ-5 АПЛ по итогам кампании. На фоне блистательного перфоманса в игре с «Ноттингемом» банда из Бирмингема обязан обыгрывать совсем «никакой» «Бернли», которым временно руководит мало опытный специалист с интересным именем Майкл Джексон.
Прогноз: победа «Астон Виллы», коэффициент – 1,57. Прогноз на счет – 0:2.