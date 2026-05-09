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«Бернли» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.57

09 мая 2026 11:10
Бернли - Астон Вилла
10 мая 2026, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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1.57
Победа «Астон Виллы»
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Десятого мая 2026 года в 16:00 по Москве состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии. Уже вылетевший в Чемпионшип «Бернли» примет «Астон Виллу» экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери.

«Бернли»

«Кларетовые» предсказуемо возвращаются обратно в Чемпионшип и уже успели отправить в отставку менеджера Скотта Паркера. Основным кандидатом на его место считается Стивен Джеррард. «Бернли» готовится к очередной «перезагрузке».

Последние три игры:

  • Лидс – Бернли 3:1
  • Бернли – Манчестер Сити 0:1
  • Ноттингем Форест – Бернли 4:1

«Астон Вилла»

В четверг «Вилла» вынесла «Ноттингем» в Лиге Европы и вышла в финал турнира. А как иначе, когда командой рулит гуру ЛЕ Унаи Эмери? Для экс-наставника «Спартака» это будет шестой (!) финал второго по значимости европейского клубного турнира.

Последние три игры:

  • Астон Вилла – Ноттингем Форест 4:0 (Лига Европы)
  • Астон Вилла – Тоттенхэм 1:2
  • Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:0 (ЛЕ)

Очные встречи

  • Астон Вилла – Бернли 2:1
  • Астон Вилла – Бернли 3:2
  • Бернли – Астон Вилла 1:3

Прогноз на матч «Бернли» – «Астон Вилла»

Победа фактически гарантирует «Астон Вилле» место в топ-5 АПЛ по итогам кампании. На фоне блистательного перфоманса в игре с «Ноттингемом» банда из Бирмингема обязан обыгрывать совсем «никакой» «Бернли», которым временно руководит мало опытный специалист с интересным именем Майкл Джексон.

Прогноз: победа «Астон Виллы», коэффициент – 1,57. Прогноз на счет – 0:2.

1.57
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Бернли
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