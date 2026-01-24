24.01.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Бернли
Бернли
4-2-1-1-2
39
Дубравка
23
Пирес
4
Туанзебе
6
Хамфрис
2
Уокер
12
Флорентину
18
Угочукву
3
Эстеве
10
Эдвардс
19
Энтони
27
Броя
3-2-2-2-1
25
Викарио
37
ван де Вен
21
Ромеро
15
Дансо
23
Порро
99
Спенс
28
Биссума
22
Галлахер
7
Симонс
28
Одобер
19
Соланке
12
Флорентину
29
Лорент
29
Лорент
12
Флорентину
10
Эдвардс
28
Меджбри
28
Меджбри
10
Эдвардс
27
Броя
9
Фостер
9
Фостер
27
Броя
23
Порро
13
Удогие
13
Удогие
23
Порро
21
Ромеро
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
21
Ромеро
22
Галлахер
18
Скарлетт
18
Скарлетт
22
Галлахер
15
Дансо
11
Тель
11
Тель
15
Дансо
28
Биссума
14
Грей
14
Грей
28
Биссума
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
1
Макс Вайсс
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Томас Франк
Бернли
Точно не сыграют
Под вопросом
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Лукас Бергвалл
АП
Родриго Бентанкур
ЦП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Ришарлисон
ЦФ
Под вопросом
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
8
9
Офсайды
3
1
Количество передач
379
620
Сейвы
9
2
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.44
2.05
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Тоттенхэма», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Тоттенхэм»
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Источник: «Бомбардир»