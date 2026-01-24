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  • «Бернли» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Бернли» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 16:50
Бернли
24.01.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
45' А. Туанзебе 76' Л. Фостер
38' М. ван де Вен 90' К. Ромеро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бернли
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
12
Флорентину
ОП
18
Лесли Угочукву
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бернли
1
Макс Вайсс
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
29
Джош Лорент
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
17
Лум Чауна
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
4-2-1-1-2
39
Дубравка
23
Пирес
4
Туанзебе
6
Хамфрис
2
Уокер
12
Флорентину
18
Угочукву
3
Эстеве
10
Эдвардс
19
Энтони
27
Броя
3-2-2-2-1
25
Викарио
37
ван де Вен
21
Ромеро
15
Дансо
23
Порро
99
Спенс
28
Биссума
22
Галлахер
7
Симонс
28
Одобер
19
Соланке
12
Флорентину
29
Лорент
29
Лорент
12
Флорентину
10
Эдвардс
28
Меджбри
28
Меджбри
10
Эдвардс
27
Броя
9
Фостер
9
Фостер
27
Броя
23
Порро
13
Удогие
13
Удогие
23
Порро
21
Ромеро
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
21
Ромеро
22
Галлахер
18
Скарлетт
18
Скарлетт
22
Галлахер
15
Дансо
11
Тель
11
Тель
15
Дансо
28
Биссума
14
Грей
14
Грей
28
Биссума
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
1
Макс Вайсс
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Томас Франк
Бернли
Точно не сыграют
Зеки Амдуни
ЦФ
Джош Каллен
ЦП
Майк Трезор
АП
Луис Байер
ЦЗ
Коннор Робертс
ПЗ
Под вопросом
Джо Уорролл
ЦЗ
Зиан Флемминг
АП
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Лукас Бергвалл
АП
Родриго Бентанкур
ЦП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Ришарлисон
ЦФ
Под вопросом
Жоау Палинья
ОП
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
8
9
Офсайды
3
1
Количество передач
379
620
Сейвы
9
2
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.44
2.05
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Тоттенхэма», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли»«Тоттенхэм»

«Бернли» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Бернли
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