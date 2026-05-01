01.05.2026, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Лидс
Лидс
3-3-1-2
12
Дарлоу
24
Бийол
4
Стрейк
4
Ампаду
6
Родон
18
Сташ
2
Богль
22
Танака
9
Калверт-Льюин
19
Окафор
4-3-1-2
39
Дубравка
2
Уокер
18
Экдаль
6
Хамфрис
3
Хартман
30
Уорд-Проус
3
Эстеве
29
Лорент
9
Флемминг
17
Чауна
19
Энтони
22
Танака
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
22
Танака
18
Сташ
11
Ааронсон
11
Ааронсон
18
Сташ
9
Калверт-Льюин
29
Гнонто
29
Гнонто
9
Калверт-Льюин
2
Богль
7
Джеймс
7
Джеймс
2
Богль
19
Окафор
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Окафор
3
Хартман
23
Пирес
23
Пирес
3
Хартман
30
Уорд-Проус
12
Флорентину
12
Флорентину
30
Уорд-Проус
29
Лорент
28
Меджбри
28
Меджбри
29
Лорент
9
Флемминг
27
Броя
27
Броя
9
Флемминг
6
Хамфрис
11
Амдуни
11
Амдуни
6
Хамфрис
Остались в запасе
Лидс
Бернли
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Макс Вайсс
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Майк Джексон
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Майк Джексон
Лидс
Точно не сыграют
Бернли
Точно не сыграют
Статистика матча Лидс - Бернли
4
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
ВАР
0
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
12
12
Офсайды
0
1
Количество передач
452
508
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.57
xGP (предотвращенные голы)
-0.7
-0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Бернли», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Бернли»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»