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  • «Лидс» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

«Лидс» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

1 мая, 20:50
Лидс
01.05.2026, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
8' А. Сташ 52' Н. Окафор 56' Д. Калверт-Льюин
71' Л. Чауна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
22
Ао Танака
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бернли
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Лидс
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Бернли
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
18
Лесли Угочукву
ОП
28
Аннибал Меджбри
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
3-3-1-2
12
Дарлоу
24
Бийол
4
Стрейк
4
Ампаду
6
Родон
18
Сташ
2
Богль
22
Танака
9
Калверт-Льюин
19
Окафор
4-3-1-2
39
Дубравка
2
Уокер
18
Экдаль
6
Хамфрис
3
Хартман
30
Уорд-Проус
3
Эстеве
29
Лорент
9
Флемминг
17
Чауна
19
Энтони
22
Танака
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
22
Танака
18
Сташ
11
Ааронсон
11
Ааронсон
18
Сташ
9
Калверт-Льюин
29
Гнонто
29
Гнонто
9
Калверт-Льюин
2
Богль
7
Джеймс
7
Джеймс
2
Богль
19
Окафор
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Окафор
3
Хартман
23
Пирес
23
Пирес
3
Хартман
30
Уорд-Проус
12
Флорентину
12
Флорентину
30
Уорд-Проус
29
Лорент
28
Меджбри
28
Меджбри
29
Лорент
9
Флемминг
27
Броя
27
Броя
9
Флемминг
6
Хамфрис
11
Амдуни
11
Амдуни
6
Хамфрис
Остались в запасе
Лидс
Бернли
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Макс Вайсс
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Майк Джексон
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Майк Джексон
Лидс
Точно не сыграют
Илия Груев
ОП
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
Бернли
Точно не сыграют
Джош Каллен
ЦП
Луис Байер
ЦЗ
Коннор Робертс
ПЗ
Статистика матча Лидс - Бернли
4
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
ВАР
0
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
12
12
Офсайды
0
1
Количество передач
452
508
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.57
xGP (предотвращенные голы)
-0.7
-0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Бернли», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Бернли»

«Лидс» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Бернли Лидс
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