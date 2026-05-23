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«Бернли» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.43

23 мая 2026 8:35
Бернли - Вулверхэмптон
24 мая 2026, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
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1.43
Бернли не проиграет (X1)
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24 мая в рамках 38-го тура АПЛ встретятся «Бернли» и «Вулверхэмптон». Хозяева занимают предпоследнее 19-е место с 21 очком после 37 туров – уже вылетели. Гости располагаются на последнем 20-м месте с 19 очками – также вылетели. Это матч потерянных команд.

«Бернли»

«Бордовые» переживают катастрофический кризис: 12 матчей без побед, 11 матчей без побед в чемпионате. Команда пропускает в 7 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Бернли» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 11 (2.20 в среднем). Оборона – ужасная: более двух голов за игру. В прошлом туре последовало поражение от «Арсенала» (0:1). Лучший бомбардир Зиан Флемминг (11 голов в 31 матче) – главная надежда.

«Вулверхэмптон»

«Волки» находятся в ещe более глубоком кризисе: 8 матчей без побед. Команда пропускает в 8 последних матчах подряд и в 9 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх «Вулверхэмптон» забил всего 2 гола (0.40 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Атака полностью провалилась. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Фулхэмом» (1:1). Лучший бомбардир Толу Арокодаре (6 голов в 37 матчах) – не способен тащить команду.

Факты о командах:

«Бернли»

  • Занимает 19-е место (вылет), набрав 21 очко после 37 туров
  • 12 матчей без побед
  • Не выигрывает в 11 последних матчах чемпионата
  • Не проигрывает в 7 последних домашних матчах против «Вулверхэмптона»
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Зиан Флемминг (11 голов в 31 матче)

«Вулверхэмптон»

  • Занимает 20-е место (последнее, вылет), набрав 19 очков после 37 туров
  • Восемь матчей без побед
  • Пропускает в 8 последних матчах подряд
  • Пропускает в 9 последних матчах (все турниры)
  • Забивает в 5 последних матчах против «Бернли»
  • В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Толу Арокодаре (6 голов в 37 матчах)

История личных встреч

  • «Бернли» не проигрывает в 7 последних домашних матчах против «Вулверхэмптона»
  • «Вулверхэмптон» забивает в 5 последних матчах против «Бернли»

Прогноз на матч «Бернли» – «Вулверхэмптон»

Это матч двух худших команд лиги, которые уже потеряли всe. «Бернли» не может победить 12 матчей, «Вулверхэмптон» – 8 матчей. Обе команды ужасно выглядят в атаке и обороне. Однако «Бернли» дома традиционно не проигрывает «Вулверхэмптону» – 7 матчей подряд без поражений. «Вулверхэмптон» забивает в 5 последних очных встречах, но в целом атака гостей полностью провалилась (0.40 гола за игру). Учитывая, что обе команды уже вылетели, мотивации почти нет. Скорее всего, матч закончится с минимальным количеством голов, а небольшое преимущество будет у хозяев благодаря домашней статистике.

Рекомендованные ставки:

  • Бернли не проиграет (X1) – коэффициент 1.43
  • Тотал матча меньше 2.5

1.43
Бернли не проиграет (X1)
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Бернли
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