24 мая в рамках 38-го тура АПЛ встретятся «Бернли» и «Вулверхэмптон». Хозяева занимают предпоследнее 19-е место с 21 очком после 37 туров – уже вылетели. Гости располагаются на последнем 20-м месте с 19 очками – также вылетели. Это матч потерянных команд.

«Бернли»

«Бордовые» переживают катастрофический кризис: 12 матчей без побед, 11 матчей без побед в чемпионате. Команда пропускает в 7 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Бернли» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 11 (2.20 в среднем). Оборона – ужасная: более двух голов за игру. В прошлом туре последовало поражение от «Арсенала» (0:1). Лучший бомбардир Зиан Флемминг (11 голов в 31 матче) – главная надежда.

«Вулверхэмптон»

«Волки» находятся в ещe более глубоком кризисе: 8 матчей без побед. Команда пропускает в 8 последних матчах подряд и в 9 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх «Вулверхэмптон» забил всего 2 гола (0.40 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Атака полностью провалилась. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Фулхэмом» (1:1). Лучший бомбардир Толу Арокодаре (6 голов в 37 матчах) – не способен тащить команду.

Факты о командах:

«Бернли»

Занимает 19-е место (вылет), набрав 21 очко после 37 туров

12 матчей без побед

Не выигрывает в 11 последних матчах чемпионата

Не проигрывает в 7 последних домашних матчах против «Вулверхэмптона»

Пропускает в 7 последних матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Зиан Флемминг (11 голов в 31 матче)

«Вулверхэмптон»

Занимает 20-е место (последнее, вылет), набрав 19 очков после 37 туров

Восемь матчей без побед

Пропускает в 8 последних матчах подряд

Пропускает в 9 последних матчах (все турниры)

Забивает в 5 последних матчах против «Бернли»

В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Толу Арокодаре (6 голов в 37 матчах)

История личных встреч

«Бернли» не проигрывает в 7 последних домашних матчах против «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» забивает в 5 последних матчах против «Бернли»

Прогноз на матч «Бернли» – «Вулверхэмптон»

Это матч двух худших команд лиги, которые уже потеряли всe. «Бернли» не может победить 12 матчей, «Вулверхэмптон» – 8 матчей. Обе команды ужасно выглядят в атаке и обороне. Однако «Бернли» дома традиционно не проигрывает «Вулверхэмптону» – 7 матчей подряд без поражений. «Вулверхэмптон» забивает в 5 последних очных встречах, но в целом атака гостей полностью провалилась (0.40 гола за игру). Учитывая, что обе команды уже вылетели, мотивации почти нет. Скорее всего, матч закончится с минимальным количеством голов, а небольшое преимущество будет у хозяев благодаря домашней статистике.

Рекомендованные ставки: