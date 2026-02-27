28 февраля в рамках 28 тура английской Премьер-лиги «Бернли» сыграет против «Брентфорда». Хозяева продолжают борьбу за выживание и испытывают проблемы с результатами, тогда как гости находятся в зоне еврокубков и стабильно набирают очки, особенно в выездных встречах.

«Бернли»

После 27 туров «Бернли» набрал 19 очков и занимает 19 место. Команда не выигрывает дома в девяти матчах подряд в чемпионате и пропускает уже в 11 встречах кряду. В последних пяти играх «Бернли» забил 5 мячей и пропустил 10, что говорит о серьезных проблемах в обороне.

«Брентфорд»

«Брентфорд» идет на 7 месте с 40 очками. Команда выиграла три последних выездных матча в чемпионате и забивает в шести последних играх против «Бернли». За последние пять матчей «Брентфорд» забил 6 голов и пропустил 5.

Факты о командах:

«Бернли»

19 место в таблице

Не выигрывает дома в 9 матчах подряд

Пропускает в 11 матчах подряд

В среднем 2.00 пропущенных мяча за игру за последние 5 матчей

Забивает в 3 последних матчах

«Брентфорд»

7 место в таблице

Побеждает в 3 последних выездных матчах

Забивает в 6 последних очных матчах

В среднем 1.20 гола за игру за последние 5 матчей

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Бернли» – «Брентфорд»

«Бернли» продолжает испытывать трудности в обороне и редко набирает очки на своем поле. «Брентфорд» более стабилен, особенно в гостевых матчах, где демонстрирует уверенную реализацию моментов. С учетом текущей формы команд и турнирного положения гости выглядят предпочтительнее.

Рекомендованные ставки: