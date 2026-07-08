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Франция – Марокко: кто победит в матче 1/4 финала Чемпионата мира 2026

08 июля 2026 8:16
Франция - Марокко
09 июл. 2026, четверг 23:00 | Чемпионат мира, 1/4 финала
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1.62
Победа Франции
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Матч 1/4 финала Чемпионата мира между Францией и Марокко пройдет 9 июля 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Действующие вице-чемпионы мира подходят к игре в идеальной форме: они побеждают в пяти последних матчах и забивают в каждом из них, а их оборона пропускает всего 0,4 гола за игру. Марокко также впечатляет – команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в пяти последних и имеет надежную оборону. Сможет ли африканская команда преподнести сенсацию и выбить европейского гранда, как это было в 2022 году, или Франция продолжит свое победное шествие и выйдет в полуфинал?

Кто победит в матче

Сборная Франции подходит к игре с впечатляющей статистикой: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в пяти последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно разгромила Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1), а в 1/16 и 1/8 финала обыграла Швецию (3:0) и Парагвай (1:0). Французы обладают мощной атакой и организованной обороной, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. В очных встречах с Марокко французы имеют преимущество – две победы и две ничьи в четырех последних матчах, включая победу в полуфинале чемпионата мира 2022 года (2:0), что дает им серьезное психологическое преимущество.

Марокко подходит к игре с не менее впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире и забивает в пяти последних, а на групповом этапе обыграла Шотландию (1:0) и Гаити (4:2), сыграла вничью с Бразилией (1:1), а в 1/16 и 1/8 финала по пенальти обыграла Нидерланды и разгромила Канаду (3:0). Марокканцы действуют организованно в обороне и умеют использовать свои моменты, но в очных встречах с Францией они уступают, и это создает психологическое давление.

Итоговый вывод: Франция имеет преимущество в атакующей мощи и опыте плей-офф, а также уверенно играет против Марокко в последних встречах. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Франции выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Франции.

Форма и история личных встреч

Франция побеждает в пяти последних матчах и забивает в каждом из них, тогда как Марокко также в отличной форме, но уступает в очных встречах – две победы и две ничьи у французов в последних четырех матчах, включая победу в полуфинале чемпионата мира 2022 года. Это дает французам серьезное психологическое преимущество перед этим решающим матчем.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Чемпионат мира, 1/2 финала
Франция
2 : 0
14.12.2022
Марокко

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
12
Брэдли Барколя
ЦП
11
Майкл Олисе
ЦП
7
Усман Дембеле
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ЛЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
6
Айюб Буадди
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
10
Браим Диас
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
4-5-1
16
Меньян
3
Динь
17
Салиба
4
Упамекано
5
Кунде
6
Коне
12
Барколя
11
Олисе
7
Дембеле
14
Рабьо
10
Мбаппе
4-5-1
1
Буну
2
Хакими
25
Аляль
14
Диоп
3
Мазрауи
24
Эль-Айнауи
23
Эль-Ханнус
8
Унаи
10
Диас
6
Буадди
11
Сайбари
Остались в запасе
Франция
Марокко
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Мохамед Уаби
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Мохамед Уаби

Прогноз на победителя

Франция имеет более мощную атаку и организованную оборону, а также психологическое преимущество в личных встречах, тогда как Марокко уступает в классе и опыте. Учитывая эти факторы, победа Франции с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Франции с коэффициентом 1,62. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/4 финала между Францией и Марокко состоится 9 июля 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».

Франция – Марокко: кто победит в матче 1/4 финала Чемпионата мира 2026

1.62
Победа Франции
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Марокко Франция
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09.07.2026
23:00
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