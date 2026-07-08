Матч 1/4 финала Чемпионата мира между Францией и Марокко пройдет 9 июля 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Действующие вице-чемпионы мира подходят к игре в идеальной форме: они побеждают в пяти последних матчах и забивают в каждом из них, а их оборона пропускает всего 0,4 гола за игру. Марокко также впечатляет – команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в пяти последних и имеет надежную оборону. Сможет ли африканская команда преподнести сенсацию и выбить европейского гранда, как это было в 2022 году, или Франция продолжит свое победное шествие и выйдет в полуфинал?

Кто победит в матче

Сборная Франции подходит к игре с впечатляющей статистикой: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в пяти последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно разгромила Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1), а в 1/16 и 1/8 финала обыграла Швецию (3:0) и Парагвай (1:0). Французы обладают мощной атакой и организованной обороной, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. В очных встречах с Марокко французы имеют преимущество – две победы и две ничьи в четырех последних матчах, включая победу в полуфинале чемпионата мира 2022 года (2:0), что дает им серьезное психологическое преимущество.

Марокко подходит к игре с не менее впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире и забивает в пяти последних, а на групповом этапе обыграла Шотландию (1:0) и Гаити (4:2), сыграла вничью с Бразилией (1:1), а в 1/16 и 1/8 финала по пенальти обыграла Нидерланды и разгромила Канаду (3:0). Марокканцы действуют организованно в обороне и умеют использовать свои моменты, но в очных встречах с Францией они уступают, и это создает психологическое давление.

Итоговый вывод: Франция имеет преимущество в атакующей мощи и опыте плей-офф, а также уверенно играет против Марокко в последних встречах. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Франции выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Франции.

Форма и история личных встреч

Франция побеждает в пяти последних матчах и забивает в каждом из них, тогда как Марокко также в отличной форме, но уступает в очных встречах – две победы и две ничьи у французов в последних четырех матчах, включая победу в полуфинале чемпионата мира 2022 года. Это дает французам серьезное психологическое преимущество перед этим решающим матчем.

Прогноз на победителя

Франция имеет более мощную атаку и организованную оборону, а также психологическое преимущество в личных встречах, тогда как Марокко уступает в классе и опыте. Учитывая эти факторы, победа Франции с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Франции с коэффициентом 1,62. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/4 финала между Францией и Марокко состоится 9 июля 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».