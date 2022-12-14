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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Марокко
Франция - Марокко: обзор матча 14 декабря 2022
Франция
14.12.2022, среда, 22:00
Чемпионат мира, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Марокко
5'
Т. Эрнандес
79'
Р. Коло Муани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Франция - Марокко
ГОЛ! 2:0!
Р. Коло Муани
79'
78'
Замена
Э. Абде
️️️️
С. Амалла
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
У. Дембеле
78'
67'
Замена
З. Абухляль
️️️️
С. Буфал
66'
Замена
А. Хамдалла
️️️️
Ю. Эн-Несири
Замена
М. Тюрам
️️️️
О. Жиру
65'
46'
Замена
Я. Аттиат-Алла
️️️️
Н. Мазрауи
27'
Желтая карточка
С. Буфал
21'
Замена
С. Амалла
️️️️
Р. Сайсс
20'
Травма
Р. Сайсс
ГОЛ! 1:0!
Т. Эрнандес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ЛАЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПАЗ
4
Софиан Амрабат
ОП
17
Софьян Буфал
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
7
Хаким Зиеш
АП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
15
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
24
Бадр Банун
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
10
Анасс Зарури
ЛВ
17
Эз Абде
ЛВ
26
Яхья Жабран
ОП
15
Селим Амалла
ЦП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
4-1-1-4
1
Льорис
19
Эрнандес
15
Конате
4
Варан
5
Кунде
8
Чуамени
19
Фофана
7
Гризманн
9
Жиру
10
Мбаппе
7
Дембеле
3-3-2-1-1
1
Буну
18
Эль-Ямик
6
Сайсс
15
Дари
2
Хакими
4
Амрабат
3
Мазрауи
17
Буфал
8
Унаи
7
Зиеш
19
Эн-Несири
9
Жиру
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Жиру
7
Дембеле
12
Муани
12
Муани
7
Дембеле
3
Мазрауи
17
Аттиат-Алла
17
Аттиат-Алла
3
Мазрауи
6
Сайсс
15
Амалла
15
Амалла
6
Сайсс
Амалла
17
Эз Абде
17
Эз Абде
Амалла
17
Буфал
14
Абухляль
14
Абухляль
17
Буфал
19
Эн-Несири
9
Хамдалла
9
Хамдалла
19
Эн-Несири
Остались в запасе
Франция
Марокко
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
15
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
24
Бадр Банун
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Валид Реграги
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
15
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
24
Бадр Банун
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Валид Реграги
Статистика матча Франция - Марокко
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Рамос Паласуэлос
Стадион:
Аль Бейт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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