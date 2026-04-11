«Бернли» – «Брайтон»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.70

11 апреля 2026 10:39
Бернли - Брайтон
11 апр. 2026, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 32 тур
1.70
Обе команды забьют
11 апреля 2026 года в 17:00 состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии. Аутсайдер «Бернли», одной ногой стоящий в Чемпионшипе, попробует дать бой середняку АПЛ «Брайтону».

«Бернли»

«Бернли» целиком и полностью оправдывает не самые радужные прогнозы, звучавшие перед стартом сезона. Команда Скотта Паркера бесславно возвращается в Чемпионшип, набрав лишь 20 очков за 31 матч. Если смотреть на текущие реалии, с немалой долей вероятности «кларетовые» завершат кампанию на последней строчке в таблице АПЛ.

Последние три игры:

  • Фулхэм – Бернли 3:1
  • Бернли – Борнмут 0:0
  • Эвертон – Бернли 2:0

«Брайтон»

«Брайтон» – крепкий середняк, с некоторыми претензиями на еврокубки. «Чайки» успешно преодолели кризис и закрепились на десятой строчке в Премьер-лиге. Сейчас главный вопрос состоит в том, покинет ли тренер Фабиан Хюрцелер Юг Англии. По слухам, на рулевого «Брайтона» претендует леверкузенский «Байер».

Последние три игры:

  • Брайтон – Ливерпуль 2:1
  • Сандерленд – Брайтон 0:1
  • Брайтон – Арсенал 0:1

Очные встречи

  • Брайтон – Бернли 2:0
  • Бернли – Брайтон 1:1
  • Брайтон – Бернли 1:1

Прогноз на матч «Бернли» – «Брайтон»

«Бернли» совершенно нечего терять и остается только сделать все возможное, чтобы хлопнуть дверью перед возвращением во второй дивизион. «Брайтон», в свою очередь также бегает на «легких» ногах. Есть мнение, что соперники не будут отсиживаться в обороне и сыграют в свое удовольствие.

Прогноз: обе команды забьют, коэффициент – 1,70. Прогноз на счет – 1:2.

Автор: Гроховский Сергей
