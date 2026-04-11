11 апреля 2026 года в 17:00 состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии. Аутсайдер «Бернли», одной ногой стоящий в Чемпионшипе, попробует дать бой середняку АПЛ «Брайтону».
«Бернли»
«Бернли» целиком и полностью оправдывает не самые радужные прогнозы, звучавшие перед стартом сезона. Команда Скотта Паркера бесславно возвращается в Чемпионшип, набрав лишь 20 очков за 31 матч. Если смотреть на текущие реалии, с немалой долей вероятности «кларетовые» завершат кампанию на последней строчке в таблице АПЛ.
Последние три игры:
- Фулхэм – Бернли 3:1
- Бернли – Борнмут 0:0
- Эвертон – Бернли 2:0
«Брайтон»
«Брайтон» – крепкий середняк, с некоторыми претензиями на еврокубки. «Чайки» успешно преодолели кризис и закрепились на десятой строчке в Премьер-лиге. Сейчас главный вопрос состоит в том, покинет ли тренер Фабиан Хюрцелер Юг Англии. По слухам, на рулевого «Брайтона» претендует леверкузенский «Байер».
Последние три игры:
- Брайтон – Ливерпуль 2:1
- Сандерленд – Брайтон 0:1
- Брайтон – Арсенал 0:1
Очные встречи
- Брайтон – Бернли 2:0
- Бернли – Брайтон 1:1
- Брайтон – Бернли 1:1
Прогноз на матч «Бернли» – «Брайтон»
«Бернли» совершенно нечего терять и остается только сделать все возможное, чтобы хлопнуть дверью перед возвращением во второй дивизион. «Брайтон», в свою очередь также бегает на «легких» ногах. Есть мнение, что соперники не будут отсиживаться в обороне и сыграют в свое удовольствие.
Прогноз: обе команды забьют, коэффициент – 1,70. Прогноз на счет – 1:2.