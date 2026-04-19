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Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Бернли», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Бернли»