19.04.2026, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
4-5-1
26
Селс
3
Уильямс
5
Мурильо
31
Миленкович
34
Эйна
21
Хатчинсон
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
8
Андерсон
29
Баква
9
Вуд
4-5-1
1
Дубравка
2
Уокер
18
Экдаль
5
Эстеве
3
Хартман
11
Энтони
8
Угочукву
20
Уорд-Проус
16
Флорентину
10
Эдвардс
19
Флемминг
29
Баква
19
Жезус
19
Жезус
29
Баква
5
Мурильо
23
Кунья
23
Кунья
5
Мурильо
21
Хатчинсон
4
Морато
4
Морато
21
Хатчинсон
9
Вуд
22
Йетс
22
Йетс
9
Вуд
10
Гиббс-Уайт
16
Домингес
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бернли
9
Тайво Авонийи
ЦФ
27
Стефан Ортега
ВР
25
Лука Нец
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
29
Джош Лоран
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
9
Тайво Авонийи
ЦФ
27
Стефан Ортега
ВР
25
Лука Нец
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
ЦП
Остались в запасе
29
Джош Лоран
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Скотт Паркер
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Бернли
Точно не сыграют
Статистика матча Ноттингем Форест - Бернли
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
12
Офсайды
2
0
Количество передач
474
453
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.36
xGP (предотвращенные голы)
-2.35
-2.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Бернли», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Бернли»
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Источник: «Бомбардир»