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    Семак: «Не думали, что забьем «Ростову» шесть голов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1).

    «Игра получилась. Особенно первый тайм. Хорошо подготовились к этому матчу. Выиграли борьбу за инициативу. Почти не ошибались. Заслуженно победили. Очень эффектно. Ребята — молодцы. Порадовали нас и болельщиков. Но времени у нас не так много. Эту игру забыли, готовимся к «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.

    Не думали, что забьем шесть. Готовились, играли на победу. Это отдельно взятая игра, где у нас все получилось. «Ростов» — хорошая команда, здорово прессингует. Нам главное было не ошибаться в развитии наших атак. К сожалению, один мы пропустили. Во втором тайме мы не особо хорошо сыграли в обороне.

    Результат вынуждал «Ростов» идти вперед. «Ростову» нужна была инициатива, моменты, агрессия. Мы должны были в этой борьбе быть сильнее», – сказал Семак.

    Карпин – о поражении 1:6 от «Зенита»: «Было ощущение, что в первом тайме команда ДЮСШ играла против мужиков»

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1793

      Борат 38 минут назад

      Да, неожиданный результат! Доминируй унижай!!!

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      Рейтинг: +439

      латунный 1 час назад

      карасёв сегодня щедрый был

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      Рейтинг: +212

      ZENIT***** 1 час назад

      Да,Богданыч,тебе на свадьбу подарок!

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      Рейтинг: +394

      Пельш 1 1 час назад

      Зенитушка молодчики!!!!!

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      Рейтинг: +3756

      paracetamol 1 час назад

      Я думал, трехи хватит.

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