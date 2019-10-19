Семак: «Не думали, что забьем «Ростову» шесть голов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1).

«Игра получилась. Особенно первый тайм. Хорошо подготовились к этому матчу. Выиграли борьбу за инициативу. Почти не ошибались. Заслуженно победили. Очень эффектно. Ребята — молодцы. Порадовали нас и болельщиков. Но времени у нас не так много. Эту игру забыли, готовимся к «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.

Не думали, что забьем шесть. Готовились, играли на победу. Это отдельно взятая игра, где у нас все получилось. «Ростов» — хорошая команда, здорово прессингует. Нам главное было не ошибаться в развитии наших атак. К сожалению, один мы пропустили. Во втором тайме мы не особо хорошо сыграли в обороне.

Результат вынуждал «Ростов» идти вперед. «Ростову» нужна была инициатива, моменты, агрессия. Мы должны были в этой борьбе быть сильнее», – сказал Семак.

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