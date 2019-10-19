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Семак: «Не думали, что забьем «Ростову» шесть голов»

19 октября 2019, 21:32
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1).

«Игра получилась. Особенно первый тайм. Хорошо подготовились к этому матчу. Выиграли борьбу за инициативу. Почти не ошибались. Заслуженно победили. Очень эффектно. Ребята — молодцы. Порадовали нас и болельщиков. Но времени у нас не так много. Эту игру забыли, готовимся к «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.

Не думали, что забьем шесть. Готовились, играли на победу. Это отдельно взятая игра, где у нас все получилось. «Ростов» — хорошая команда, здорово прессингует. Нам главное было не ошибаться в развитии наших атак. К сожалению, один мы пропустили. Во втором тайме мы не особо хорошо сыграли в обороне.

Результат вынуждал «Ростов» идти вперед. «Ростову» нужна была инициатива, моменты, агрессия. Мы должны были в этой борьбе быть сильнее», – сказал Семак.

Карпин – о поражении 1:6 от «Зенита»: «Было ощущение, что в первом тайме команда ДЮСШ играла против мужиков»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Семак Сергей
Комментарии (5)
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paracetamol
1571510797
Я думал, трехи хватит.
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Пельш 1
1571511245
Зенитушка молодчики!!!!!
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ZENIT*****
1571511909
Да,Богданыч,тебе на свадьбу подарок!
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латунный
1571512504
карасёв сегодня щедрый был
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vladimir-7
1571561728
Не только все не думали, а даже представить себе не могли, что Зенит обыграет Ростов 6:1. Просто разорвали команду В.Карпина. Теперь самое главное для Ростова войти в норму к игре с Краснодаром 3-го ноября.
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