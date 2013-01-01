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    Карпин – о поражении 1:6 от «Зенита»: «Было ощущение, что в первом тайме команда ДЮСШ играла против мужиков»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:6).

    «Почему так сыграли? Потому что. Половина команды из сборных не вернулась, вот и все. Перед игрой меня спрашивали, в каком состоянии вернулись сборники. Вот и увидели. Ни группа в атаке, ни группа в обороне — никто не был готов. Хороший урок для нас. Надеюсь, пойдет на пользу. Если так относиться к игре, то будут такие счета.

    Первый тайм — избиение младенца. Было такое ощущение, что играла команда ДЮСШ против мужиков. Во втором тайме делали хоть что-то. Возможно, разговор в перерыве хоть как-то подействовал.

    Два пенальти в наши ворота? Ничего не видел. Но раз был ВАР, то надеюсь, что все посмотрели«, – отметил Карпин.

    РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – Дзюба поучаствовал в пяти голах

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии44
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      Рейтинг: +20602

      oyabun 53 минуты назад

      Да как бы из Зенита в сборных гораздо больше футболистов играли. Нелепая отмазка.

      2
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      Рейтинг: +146

      Mefistofel29 55 минут назад

      Как говорят нормальные тренеры лучше проиграть один матч 6:1, чем шесть матчей...., ну вы поняли, Валера, делай своё дело и никого не слушай, Ростов молодцы!

      3
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      Рейтинг: +4274

      ivan-football-fan 57 минут назад

      ... а во втором?

      0
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      Рейтинг: +165

      Серж 69 58 минут назад

      Ну что же,всякое бывает.Возможно,и ты,Валера,где-то не доработал,что тут поделать-учись и старайся ,чтобы такое не повторялось в дальнейшем.Если хочешь добиться чего-то стоящего с командой,нужно не раскисать после таких матчей, а выходить и играть в свою игру.Тут придумывать ничего не надо,игра то есть,нужно просто не отходить от неё,и результаты придут.

      0
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      Рейтинг: +585

      Сенситив 1 час назад

      причины обозначены, не сложный головняк,
      да без соплей, слёз тренерских и ссылок на судью, вот как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +439

      латунный 1 час назад

      проигран бой но не сражение.верим в команду.в ростове месть будет жестокая если рыбу не назначат на матч

      -1
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      Рейтинг: +212

      ZENIT***** > латунный 53 минуты назад

      Не брызгай слюной!

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      Рейтинг: +439

      латунный > ZENIT***** 53 минуты назад

      бомжик отсаси у рыбки

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      Рейтинг: +212

      ZENIT***** > латунный 48 минут назад

      С дибилоидом как-то и разговаривать неохота,утром сопли,сотри слюни :)

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      Рейтинг: +439

      латунный > ZENIT***** 47 минут назад

      карасик лучший друг бомжей

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      Рейтинг: +439

      латунный > ZENIT***** 45 минут назад

      дебилоид это ты писюн малалетний

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      Рейтинг: +212

      ZENIT***** > латунный 42 минуты назад

      Ты за...л со своим карасиком,рыбы что-ли обожрался?Так кушай рыбку,она полезна для твоих мозгов,говорят лечит от слабоумия,в ней железо и всякие полезности.

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      Рейтинг: +439

      латунный > ZENIT***** 41 минуту назад

      жопу мыть и спать шизики уже спят

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      Рейтинг: +212

      ZENIT***** > латунный 39 минут назад

      Не зная человека,только дибилоид меряется с ним писюнами.Хах:)))

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      Рейтинг: +212

      ZENIT***** > латунный 37 минут назад

      Ну я ж говорю,дебил!:::)))

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      Рейтинг: +439

      латунный > ZENIT***** 36 минут назад

      а у тебя его нет.а чего тебя знать бомж и есть бомж

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      Рейтинг: +439

      латунный > ZENIT***** 35 минут назад

      приятно познакомится латунный ты сам признался что ты дебилоид

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      Рейтинг: +212

      ZENIT***** > латунный 33 минуты назад

      Спорь с собой Сам!Может сам у себя выиграешь.

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      Рейтинг: +212

      ZENIT***** > латунный 31 минуту назад

      Ну вот ты и признался,что ты и есть дебил-малолетка.

      1
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      Рейтинг: +439

      латунный > ZENIT***** 27 минут назад

      подрочи бомж и спать брысь отсюда

      0
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      Рейтинг: +439

      латунный 1 час назад

      карась-ростов 6-1 зенит чемпион

      -2
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      Рейтинг: +212

      ZENIT***** 1 час назад

      Побеждает сильнейший!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +439

      латунный > ZENIT***** 52 минуты назад

      победил судья

      -1
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      Рейтинг: +164

      Adekvat07 1 час назад

      Валер, а что у Зенита нету сборников что ли?))))

      1
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      Рейтинг: +3756

      paracetamol > Adekvat07 1 час назад

      Зенитовские сборники выиграли, а ростовские проиграли. Вот где собака порыта!

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      Рейтинг: +87

      tushkanlz > paracetamol 1 час назад

      собака порылась...

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      Рейтинг: +18142

      VVM1964 > tushkanlz 2 минуты назад

      по рыгала )))

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      Рейтинг: +394

      Пельш 1 1 час назад

      Ничего Ростов, не растраивайтесь всё ещё впереди. Всё будет ок. Правда разница не впечатляет, +3 всего, пропущенных многовато!

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