Карпин – о поражении 1:6 от «Зенита»: «Было ощущение, что в первом тайме команда ДЮСШ играла против мужиков»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:6).

«Почему так сыграли? Потому что. Половина команды из сборных не вернулась, вот и все. Перед игрой меня спрашивали, в каком состоянии вернулись сборники. Вот и увидели. Ни группа в атаке, ни группа в обороне — никто не был готов. Хороший урок для нас. Надеюсь, пойдет на пользу. Если так относиться к игре, то будут такие счета.

Первый тайм — избиение младенца. Было такое ощущение, что играла команда ДЮСШ против мужиков. Во втором тайме делали хоть что-то. Возможно, разговор в перерыве хоть как-то подействовал.

Два пенальти в наши ворота? Ничего не видел. Но раз был ВАР, то надеюсь, что все посмотрели«, – отметил Карпин.

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – Дзюба поучаствовал в пяти голах