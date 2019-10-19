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  • Карпин – о поражении 1:6 от «Зенита»: «Было ощущение, что в первом тайме команда ДЮСШ играла против мужиков»

Карпин – о поражении 1:6 от «Зенита»: «Было ощущение, что в первом тайме команда ДЮСШ играла против мужиков»

19 октября 2019, 21:27
59

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:6).

«Почему так сыграли? Потому что. Половина команды из сборных не вернулась, вот и все. Перед игрой меня спрашивали, в каком состоянии вернулись сборники. Вот и увидели. Ни группа в атаке, ни группа в обороне — никто не был готов. Хороший урок для нас. Надеюсь, пойдет на пользу. Если так относиться к игре, то будут такие счета.

Первый тайм — избиение младенца. Было такое ощущение, что играла команда ДЮСШ против мужиков. Во втором тайме делали хоть что-то. Возможно, разговор в перерыве хоть как-то подействовал.

Два пенальти в наши ворота? Ничего не видел. Но раз был ВАР, то надеюсь, что все посмотрели«, – отметил Карпин.

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – Дзюба поучаствовал в пяти голах

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Карпин Валерий
Комментарии (59)
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portero
1571509775
Давайте к Сочи готовтесь, удачи..
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ВетеR
1571509799
Достойный анализ игры, без поиска виноватых !
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InterMilLano1908
1571509979
Валера верим что вы спартак 6-1 в Кубке уделаете
Ответить
andruhs
1571510264
58 тысяч на стадионе! Карасев кураж поймал!
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paracetamol
1571510729
Мне тоже так показалось. Ростов, не дрейфь, твое место в ЕК!
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*WEREWOLF*
1571510756
Отличная,слаженная игра.Понимание на уровне интуиции.Так держать,Зенит!!! Семаку хочется пожелать здоровья и всего самого наилучшего!!!Просто находка для Зенита,хотя поначалу многие кидали лепёхи в его сторону.А он построил очень боеспособный коллектив.Не удивлюсь,если и в Европе громыхнём хорошенько...
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oyabun
1571513066
Да как бы из Зенита в сборных гораздо больше футболистов играли. Нелепая отмазка.
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Иван_Невский
1571517308
удачи Карпину в следующих играх
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житель СПб
1571519501
Просто сегодня, особенно в 1 тайме, Зенит были большие молодцы! Особенно мне понравился этот управляемый хаос: игроков 5-6 могли оказаться по очереди на острие атаки, спланировать оборону в такой ситуации очень непросто. Эх, почаще бы так играли!
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lexazenit_89
1571539169
Валера ты ведь просто тренеришка - физрук!!!
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