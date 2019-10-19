РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – Дзюба поучаствовал в пяти голах

В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» принимал «Ростов» на поле «Газпром Арены». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:1. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик и сделал две результативные передачи.

Благодаря победе команда Сергея Семака вышла на второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столько же баллов у лидера чемпионата «Локомотива».

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 14 (с пенальти); 2:0 – Дзюба, 20; 3:0 – Азмун, 44; 4:0 – Караваев, 61; 5:0 – Дзюба, 80 (с пенальти); 5:1 – Еременко, 83 (с пенальти); 6:1 – Барриос, 90.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас, Дриусси (Ерохин, 85), Оздоев (Сутормин, 78), Барриос, Шатов (Кузяев, 71), Азмун, Дзюба.

«Ростов»: Бабурин, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Козлов, Попов (Зайнутдинов, 62), Норманн, Байрамян, Еременко, Ионов (Саплинов, 64), Шомуродов (Сигурдарсон, 77).

Предупреждения: Оздоев, 17; Барриос, 56; Иванович, 84 – Хаджикадунич, 13; Еременко, 19; Чернов – 78.

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