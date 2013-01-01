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    РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – Дзюба поучаствовал в пяти голах

    В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» принимал «Ростов» на поле «Газпром Арены». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:1. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик и сделал две результативные передачи.

    Благодаря победе команда Сергея Семака вышла на второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столько же баллов у лидера чемпионата «Локомотива».

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов – 6:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 14 (с пенальти); 2:0 – Дзюба, 20; 3:0 – Азмун, 44; 4:0 – Караваев, 61; 5:0 – Дзюба, 80 (с пенальти); 5:1 – Еременко, 83 (с пенальти); 6:1 – Барриос, 90.

    «Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас, Дриусси (Ерохин, 85), Оздоев (Сутормин, 78), Барриос, Шатов (Кузяев, 71), Азмун, Дзюба.

    «Ростов»: Бабурин, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Козлов, Попов (Зайнутдинов, 62), Норманн, Байрамян, Еременко, Ионов (Саплинов, 64), Шомуродов (Сигурдарсон, 77).

    Предупреждения: Оздоев, 17; Барриос, 56; Иванович, 84 – Хаджикадунич, 13; Еременко, 19; Чернов – 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии129
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      Рейтинг: +180

      фанат джигурды 18 минут назад

      Кникос, как там французские петухи???

      Сделай репортаж из центра событий.

      0
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      Рейтинг: +2809

      мы_не_рабы 19 минут назад

      При таком счёте был пенальти или нет, не имеет значения. Зенит был сильнее Ростова на две головы и вполне заслуженно победил. Просто меня удивил сам разбор эпизода в студии, когда судья -эксперт Федотов рассказал, что рука Дзюбы была ближе к воротам, а голова дальше, чем нога защитника, поэтому вне игры не было. Хотелось сразу спросить этого судью: а что больше ничего нет, кроме руки, ноги и головы? А как же плечо? Ведь оно точно было ближе к воротам. Вообще Федотов очень избирательно подходит к разным эпизодам и очень своеобразно их трактует. А так игра была сделана в первом тайме и хочу пожелать Зениту удачной игры в ЛЧ. Надеюсь что с такой игрой выйдут из группы, главное не растерять настрой и кайф от своей игры!

      0
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      Рейтинг: +4585

      _Marqella_ 32 минуты назад

      Деклассировали колхозников, красавцы !!!!! Всех болел Зенита с победой !!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +439

      латунный > _Marqella_ 30 минут назад

      а чему вы радуетесь победе карася

      1
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      ...
      Рейтинг: +2125

      minaev23 > _Marqella_ 20 минут назад

      Вот не поверишь желаю тебе счастья и здоровья ! К сожеленью ты не можешь не хочешь этого от болелы Ростова!!!!!!!!!!!!!!1 НЕ болей1!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +180

      фанат джигурды 32 минуты назад

      Минусуй-не минусуй, а правда питерастам глаза колет!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1992

      knikos > фанат джигурды 31 минуту назад

      Лохомотивец написал , сразу видно.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +180

      фанат джигурды > knikos 28 минут назад

      Сразу видно собирателя бутылок по твоим комментам.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2422

      TOMSON 58 минут назад

      Лишнее подтверждение, что у Зенита в этой лиге есть только один соперник, это он сам.
      Для Ростова без шансов сегодня. Спустили ребят с небес на землю. Надеюсь южане после этой игры свой настрой не потеряют.

      8
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      Рейтинг: +180

      фанат джигурды > TOMSON 44 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Зенита" уже давно в этой лиге не существует.


      Болелам газпроекта всегда желаю всего худшего, а временным- вдвойне.

      -7
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      ...
      Рейтинг: +1992

      knikos > фанат джигурды 32 минуты назад

      На ненависти к кому-либо или чему-либо ничего никогда не построишь . Закон жизни ! Построить что-то стОящее можно из любви к чему-то или кому-то. Ненависть , злоба , зависть разрушают , и в первую очередь психику .

      0
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      ...
      Рейтинг: +180

      фанат джигурды > knikos 28 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Себе это напиши и подотрись портянкой оттенков синего с 5-ю буквами.

      А я живу нормально, и, в отличие от тебя, не в иллюзорном мире, где миллиард сданных бутылок= поездке на Кубу.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1992

      knikos > фанат джигурды 16 минут назад

      Я надеюсь , прежде , чем написать белиберду о миллиарде бутылок , ты зашёл в мой профиль ? Правда там нет сведений о том , как я живу, в каком доме , на какой машине езжу , кем работаю ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +180

      фанат джигурды > knikos 14 минут назад

      Конечно же нет сведений. Зачем писать о том, чего нет.

      А возраст- это не достижение.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +165

      Серж 69 1 час назад

      Да,настроились,и настроились хорошо.А как иначе?Если хочешь быть на первых ролях,нужно играть запредельно,и только так.И только в таких играх будет рост,при игре с сильными соперниками.Если бы Зенит играл с условной Мордовией(не в обиду для них сказано),мог ли быть такой счёт,очень сомнительно.Да,Ростов поплыл сегодня,не справился с волнением,цена этой игры была слишком велика.Ну что же,на ошибках учатся,и из них нужно извлекать пользу.Удачи в дальнейшем и Зениту и Ростову!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1028

      Genz 1 час назад

      Ростов не упирался. Зачем тратить силы перед следующим туром. Какая разница 0:1 или 1:6 все равно три очка

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3756

      paracetamol 1 час назад

      Зенит набрал форму к решающим матчам в ЛЧ. Лишь бы не зазнались!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1992

      knikos 1 час назад

      Артём поучаствовал и в шестом голе , он сделал пас не касаясь мяча. Английское, между прочим , выражение .Он пропустил предназначенный ему мяч на Барриоса .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11118

      sssrspartak 1 час назад

      зенит !докажи в европе свою такую же силу!удачи все нам в еврокубках!португалы в затылок дышат!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1992

      knikos > sssrspartak 29 минут назад

      Ну вот ! Как всегда ! Если что в Европе - Зенит , ну пожалуйста , отдувайся за нас !

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