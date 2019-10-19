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  • РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – Дзюба поучаствовал в пяти голах

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – Дзюба поучаствовал в пяти голах

19 октября 2019, 20:55
133

В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» принимал «Ростов» на поле «Газпром Арены». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:1. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик и сделал две результативные передачи.

Благодаря победе команда Сергея Семака вышла на второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столько же баллов у лидера чемпионата «Локомотива».

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 14 (с пенальти); 2:0 – Дзюба, 20; 3:0 – Азмун, 44; 4:0 – Караваев, 61; 5:0 – Дзюба, 80 (с пенальти); 5:1 – Еременко, 83 (с пенальти); 6:1 – Барриос, 90.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас, Дриусси (Ерохин, 85), Оздоев (Сутормин, 78), Барриос, Шатов (Кузяев, 71), Азмун, Дзюба.

«Ростов»: Бабурин, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Козлов, Попов (Зайнутдинов, 62), Норманн, Байрамян, Еременко, Ионов (Саплинов, 64), Шомуродов (Сигурдарсон, 77).

Предупреждения: Оздоев, 17; Барриос, 56; Иванович, 84 – Хаджикадунич, 13; Еременко, 19; Чернов – 78.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Дзюба Артем
Комментарии (133)
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Jhon1989
1571508708
Молодцы Питерцы!!! Сегодня заслуженно победили. Валерку подбили Ростов на землю спустили... А то уж понесло их после победы над армейцами.
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lexazenit_89
1571508795
ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ЗЕНИТА С ПОБЕДОЙ!!!! ЭТО БЫЛА СЛАВНАЯ ОХОТА АРТЕМА ДЗЮБЫ!!!!
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dyema
1571508853
Ответ Артёма, тем кто до сих пор деревом называет! Так держать назло спартачам и иже с ними))))
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lexazenit_89
1571508914
В ПИТЕРЕ «ЛЮБЯТ»ОПУСКАТЬ ВАЛЕРУ !!!!!
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sерж
1571509167
ну и где ваш хваленый ростов?с победой зенит,карпину удачи с ростовом
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portero
1571509383
Главное на немцев силы оставить, удачи в ЛЧ!
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ВетеR
1571509403
Зенит с Победой ! Ростов, сегодня что то не сложилось, соберитесь! Удачи вам !!!
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portero
1571510287
Дзюба молодцом!
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Серж 69
1571510489
Зенит с победой!При таком счёте о случайности и прочих нестыковках говорить уже не приходится,всё закономерно.Очевидно,что на Ростов настроились конкретно запредельно,как на явного конкурента,которого любой ценой нужно устранить.Дзюба- супермегарепан.Надеюсь,что этого инстинкта убийцы хватит и на Лейпциг,матчи важные очень с ним,прохлаждаться нельзя никак,очков цеплять надо как можно больше. Ростову не отчаиваться,команда у вас хорошая,но тут уж поплыли,честно говоря,перегорели,возможно.Желаю удачи вам и большей уверенности в своих силах,не тушуйтесь,играйте в свою игру,она у вас есть и слава богу!Жду вас в следующем году в еврокубках,уж не подведите!
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TOL47
1571510670
С Победой нас! Неожидал такого фарта, молодцы хорошо настроились
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