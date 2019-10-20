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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Зенит - Ростов

19.10.2019, Суббота, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 13 тур Зенит - Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:0 Зенит
15 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Зенит 2:0 Ростов
Кубок «Матч Премьер» 2019

28 января, понедельник 20:00 Ростов 0:5 Зенит
Россия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
1 ноября, четверг 19:00 Ростов 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
11 марта, воскресенье 14:00 Ростов 0:0 Зенит
8 тур
27 августа, воскресенье 20:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 19:00 Ростов 0:0 Зенит
3 тур
12 августа, пятница 19:30 Зенит 3:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 19:30 Ростов 3:0 Зенит
11 тур
3 октября, суббота 17:00 Зенит 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Зенит 3:0 Ростов
8 тур
20 сентября, суббота 14:30 Ростов 0:5 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
22 ноября, пятница 19:00 Зенит 0:2 Ростов
9 тур
22 сентября, воскресенье 20:30 Ростов 0:4 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 18:30 Ростов 1:1 Зенит
14 тур
2 ноября, пятница 19:00 Зенит 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Ростов 1:3 Зенит
13 тур
14 июня, вторник 18:45 Зенит 4:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
14 ноября, воскресенье 15:00 Зенит 5:0 Ростов
14 тур
24 июля, суббота 20:30 Ростов 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Зенит 2:0 Ростов
7 тур
3 мая, воскресенье 15:15 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
15 июля, воскресенье 19:00 Зенит 2:0 Ростов
2 тур
18 марта, воскресенье 16:00 Ростов 2:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
10 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Зенит
3 тур
2 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Зенит 4:2 Ростов
15 тур
9 июля, суббота 18:00 Ростов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Зенит 0:1 Ростов
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Зенит 0:2 Ростов
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Ростов 1:2 Зенит
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Зенит 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Зенит
9 тур
17 мая, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 1:0 Ростов
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Зенит 3:0 Ростов
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 2:3 Зенит
15 тур
25 июня, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Зенит 0:2 Ростов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Ростов 2:0 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Ростов
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +653

    MichelWB 23 октября 2019, 15:03

    Думал футбол посмотреть, а смотрел цирк-шапито. Походу без пузыря такое не принять.

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    Рейтинг: +812

    Алекс636363 20 октября 2019, 14:34

    такое впечатление, что ростов сдал игру или перебесился накануне в ночном клубе всем составом. чего-чего, но такого позора не ожидал. надеюсь, хоть зенит не опозорится в этом году в еврокубках, раз бьет соседей по таблице одной левой. хватит с нас позорных цска и краснодаров

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 20 октября 2019, 10:11

    УРААААААААААААА!!! Зенит красавцы и молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +1406

    DemSerg 19 октября 2019, 23:05

    Психическое здоровье Журина вызывает обоснованные сомнения.

    1
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    Рейтинг: +387

    Vizual 19 октября 2019, 22:18

    Аффтор дурачек проплаченный Зеней,пускай в Лиге так же напишет )))

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 19 октября 2019, 21:06

    Первый пень левый, даже Шавка признает, про вторую пеньку вообще молчу! 2 гол с нарушением, когда Жиго такой Сочи забил, вой и плачь стоял неделю. .. Когда играли Локо и бомжи, судья вар бегал смотреть постоянно. Сейчас че? Ах да ведь в пользу бомжей ошибки )))

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    Рейтинг: +2269

    dyema > ufos73 19 октября 2019, 21:08

    Смотрел то где, по бегущей строке?
    И Андрея Сергеевича только свин шавкой назвать может... тьфу на тебя.

    1
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > dyema 19 октября 2019, 21:10

    Так он не говорил это что ли? Или если его назвать шавкой, то пенька заслуженная стала? )))

    -2
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    Рейтинг: +2269

    dyema 19 октября 2019, 21:04

    ДА УЖ КАРАСЬ СЕГОДНЯ НАКОСЯЧИЛ НА ВСЕ СТО, СЛАВА БОГУ НА РЕЗУЛЬТАТ ОСОБО НЕ ПОВЛИЯЛО)))
    Дзюба красавец, спартачи злитесь)))

    -1
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 19 октября 2019, 21:01

    У кого наши спиженные деньги- тот клуб и рулит.

    -1
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 19 октября 2019, 20:59

    6-1 через чур уже....

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 19 октября 2019, 20:55

    Да, разошелся Зенит, даже представит такого счета было невозможно.

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    Рейтинг: +387

    Vizual > vladimir-7 19 октября 2019, 22:20

    А в Европе так же соснут,удел

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