Зенит - Ростов

Думал футбол посмотреть, а смотрел цирк-шапито. Походу без пузыря такое не принять.
|29 тур
|19 мая, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:0
|Зенит
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|19:00
|Зенит
|2:0
|Ростов
|29 тур
|19 мая, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:0
|Зенит
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|19:00
|Зенит
|2:0
|Ростов
|22 тур
|11 марта, воскресенье
|14:00
|Ростов
|0:0
|Зенит
|8 тур
|27 августа, воскресенье
|20:00
|Зенит
|0:0
|Ростов
|25 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:30
|Ростов
|3:0
|Зенит
|11 тур
|3 октября, суббота
|17:00
|Зенит
|3:0
|Ростов
|17 тур
|22 ноября, пятница
|19:00
|Зенит
|0:2
|Ростов
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|20:30
|Ростов
|0:4
|Зенит
|28 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Ростов
|1:3
|Зенит
|13 тур
|14 июня, вторник
|18:45
|Зенит
|4:0
|Ростов
|21 тур
|13 сентября, воскресенье
|18:30
|Зенит
|2:0
|Ростов
|7 тур
|3 мая, воскресенье
|15:15
|Ростов
|2:1
|Зенит
|16 тур
|15 июля, воскресенье
|19:00
|Зенит
|2:0
|Ростов
|2 тур
|18 марта, воскресенье
|16:00
|Ростов
|2:3
|Зенит
|18 тур
|10 сентября, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:3
|Зенит
|3 тур
|2 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:1
|Ростов
|28 тур
|18 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Зенит
|3 тур
|6 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит
|0:0
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
такое впечатление, что ростов сдал игру или перебесился накануне в ночном клубе всем составом. чего-чего, но такого позора не ожидал. надеюсь, хоть зенит не опозорится в этом году в еврокубках, раз бьет соседей по таблице одной левой. хватит с нас позорных цска и краснодаров
УРААААААААААААА!!! Зенит красавцы и молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!
Первый пень левый, даже Шавка признает, про вторую пеньку вообще молчу! 2 гол с нарушением, когда Жиго такой Сочи забил, вой и плачь стоял неделю. .. Когда играли Локо и бомжи, судья вар бегал смотреть постоянно. Сейчас че? Ах да ведь в пользу бомжей ошибки )))
У кого наши спиженные деньги- тот клуб и рулит.
6-1 через чур уже....
Да, разошелся Зенит, даже представит такого счета было невозможно.
А в Европе так же соснут,удел