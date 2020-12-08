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    Малафеев: «В случае ухода Семака «Зенит» может успешнее играть в Лиге чемпионов, но потом провалиться в РПЛ»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил вероятность ухода Сергея Семака с поста главного тренера питерцев.

    «Говоря о целесообразности смены тренера для успешного выступления в еврокубках, то не нужно забывать, что «Зенит» с Семаком дважды стал чемпионом России и сейчас борется за первое место. Стабильность попадания в Лигу чемпионов – тоже очень важный фактор. При смене тренера они могут более успешно играть в Лиге чемпионов, но потом проваливаться в Премьер-лиге. Так что не считаю увольнение Сергея Богдановича рациональным решением сейчас.

    Тут основной упор нужно делать на то, что «Зенит» должен каждый год попадать в еврокубки. Частая смена тренеров не всегда положительно влияет на команду. Если у руководства стоит задача обязательно добиться результата в Лиге чемпионов, то они будут принимать такое решение. Но если стабильное попадание туда важнее, чем одна успешная кампания, то оно не будет принято в ближайшее время», – сказал Малафеев.

    • «Зенит» набрал одно очко в пяти турах ЛЧ.
    • Команда уже не поднимется выше последнего места в группе.
    • Сегодня петербуржцы сыграют с дортмундской «Боруссией».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:09
    Комментарии6
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      Рейтинг: -775

      Аденн 1 час назад

      да и так бЗенитец не плохо выступает в ЛЧ, дважды и на последнем месте, у-ха-ха. Срамно то как за этих вонючек.

      0
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      Рейтинг: +9429

      paracetamol 2 часа назад

      Да пусть Серега остается, только мозги пусть включает. Нельзя 11 игроками все турниры выиграть! Надо 2 состава иметь и правильно ими управлять. Может дойдет до него после нынешнего провала?

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      Рейтинг: +9569

      ilichkadr > paracetamol 1 час назад

      У Зенита и так 2 состава, но качество игроков оставляет желать лучшего. Молодежь крайне мало получает игрового времени, а основной состав не тянет все 90 минут.

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      Рейтинг: +2966

      raritet > paracetamol 33 минуты назад

      да точно. Вроде и со Спалетти работал. Это не Дик, который не любил менять что-то в составе.У Спалетти ротация работала как ни у кого другого хорошо. Но с другой стороны, в последние годы Россия конкретно забуксовала во всех направлениях, а что уж говорить о футболе. Здесь мы никогда и не были на первых ролях. Помню эйфорию на олимпийских играх, когда команда Бышовца пробегала один матч так как будто пролетела комета...а в остальном , прекрасная маркиза, это футбол, это футбол, наш родной футбол.

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      Рейтинг: +3460

      Гавроша 2 часа назад

      В ЛЧ все равно успешно не выступить, так что на чемпионат все силы!

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      Рейтинг: +18524

      bset 3 часа назад

      РПЛ, конечно, важнее. Оставляйте Семака.

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