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  • Малафеев: «В случае ухода Семака «Зенит» может успешнее играть в Лиге чемпионов, но потом провалиться в РПЛ»

Малафеев: «В случае ухода Семака «Зенит» может успешнее играть в Лиге чемпионов, но потом провалиться в РПЛ»

8 декабря 2020, 14:09
7

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил вероятность ухода Сергея Семака с поста главного тренера питерцев.

«Говоря о целесообразности смены тренера для успешного выступления в еврокубках, то не нужно забывать, что «Зенит» с Семаком дважды стал чемпионом России и сейчас борется за первое место. Стабильность попадания в Лигу чемпионов – тоже очень важный фактор. При смене тренера они могут более успешно играть в Лиге чемпионов, но потом проваливаться в Премьер-лиге. Так что не считаю увольнение Сергея Богдановича рациональным решением сейчас.

Тут основной упор нужно делать на то, что «Зенит» должен каждый год попадать в еврокубки. Частая смена тренеров не всегда положительно влияет на команду. Если у руководства стоит задача обязательно добиться результата в Лиге чемпионов, то они будут принимать такое решение. Но если стабильное попадание туда важнее, чем одна успешная кампания, то оно не будет принято в ближайшее время», – сказал Малафеев.

  • «Зенит» набрал одно очко в пяти турах ЛЧ.
  • Команда уже не поднимется выше последнего места в группе.
  • Сегодня петербуржцы сыграют с дортмундской «Боруссией».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Малафеев Вячеслав Семак Сергей
Комментарии (7)
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paracetamol
1607428375
Да пусть Серега остается, только мозги пусть включает. Нельзя 11 игроками все турниры выиграть! Надо 2 состава иметь и правильно ими управлять. Может дойдет до него после нынешнего провала?
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anri1703
1607440146
просто надо игроков качественных брать а не скупать со всей лиги всех подряд
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NewLife
1607443661
Набор несуразностей.
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Из Твери Леха
1607443804
Как будто успех в РПЛ это заслуга тренера, а не самый лучший состав в лиге.
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nik55
1607447461
Семак слаб для ЛЧ а для России и без него можно чемпионат брать
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