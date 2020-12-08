Малафеев: «В случае ухода Семака «Зенит» может успешнее играть в Лиге чемпионов, но потом провалиться в РПЛ»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил вероятность ухода Сергея Семака с поста главного тренера питерцев.

«Говоря о целесообразности смены тренера для успешного выступления в еврокубках, то не нужно забывать, что «Зенит» с Семаком дважды стал чемпионом России и сейчас борется за первое место. Стабильность попадания в Лигу чемпионов – тоже очень важный фактор. При смене тренера они могут более успешно играть в Лиге чемпионов, но потом проваливаться в Премьер-лиге. Так что не считаю увольнение Сергея Богдановича рациональным решением сейчас.

Тут основной упор нужно делать на то, что «Зенит» должен каждый год попадать в еврокубки. Частая смена тренеров не всегда положительно влияет на команду. Если у руководства стоит задача обязательно добиться результата в Лиге чемпионов, то они будут принимать такое решение. Но если стабильное попадание туда важнее, чем одна успешная кампания, то оно не будет принято в ближайшее время», – сказал Малафеев.