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Семак: «Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу»

21 января 2020, 16:44
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы болельщиков в инстаграме по поводу перехода в «Сочи» нападающего Александра Кокорина.

«Сергей, что скажете теперь по решению отправить Александра Кокорина в «Сочи»? Надеюсь, вы и господин Медведев помните свои же мнения, данные ранее», – написал один из пользователей в комментариях к посту Семака.

«Они у меня и не менялись. Кокорин нам нужен», — ответил специалист.

«Какого черта вы Кокорина отдаете? Он лучший, вы че, с ума все посходили? Мы долго ждем его возвращения», — спросил другой.

«Вопрос не по адресу», – написал ему тренер «Зенита».

Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

Источник: инстаграм Сергея Семака
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Кокорин Александр Медведев Александр
Комментарии (18)
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neveldomha
1579614465
Отзвуки паковского стула. Вообще это бред.
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bset
1579614834
Уткин был прав. Кто-то очень влиятельный не хочет, чтобы Кокорин нормально строил карьеру. Ему нужно серьезно задуматься о том, чтобы уехать в Европу. Хоть в середняк Нидерландов, хоть к Адвокату, хоть куда, но в России толку не будет.
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vladimir-7
1579614996
Указания сверху, через Миллер-Дюков, продолжают действовать.
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mihail200606
1579616770
Может уткин прав... Семак сам признался, что не он этот вопрос решает.значит кто-то за него, а раз за него, то не по футбольным причинам..
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NEONFOL
1579617134
Да понятно что Семак пустышка, ничего в клубе не решает, Спалетти и Адвокат со своими авторитетами мало чё могли сделать, а Сергей Богданович и подавно, по сути его и держат потому что не выпендривается. Хороших игроков собрать в одном клубе, тренер по сути и не нужен, выводи лучших и всё, для нашего чемпа этого достаточно к сожалению
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ААМ
1579617138
Если Семак ничего не решает по составу команды, то зачем он.
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Иван_Невский
1579617831
мюллер что-ли приказал, а ты зарплату боишься потерять? наверное и состав мюллер определяет , а ты только под козырек.
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FanatSerj
1579623580
Ну вот не дают уже Семаку работать, сволота. В Зените уже столько футболистов загадили и перегадили, вот ещё не хватало из перспективного отечественного тренера сделать половую тряпку без своего мнения. Семак это единственный тренер к которому и у игроков и у болельщиков имеется полное уважение, хотя успел поиграть за разные клубы. Сейчас и команда поймет, что главного тренера руководство и в ..уй не ставит.
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Plyash
1579631357
В очередной раз продемонстрировали,что гл.тренер фуфло перед власть имущими,и не только в Зените.Может,это и правильно,ведь хозяева клубов хотят иметь надёжных и адекватных футболистов,а проблемные никому не нужны.
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ZeBolotny
1697407758
Как можно легенду "Фиорентины" отдать в аренду "Сочи"?
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