Семак: «Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы болельщиков в инстаграме по поводу перехода в «Сочи» нападающего Александра Кокорина.

«Сергей, что скажете теперь по решению отправить Александра Кокорина в «Сочи»? Надеюсь, вы и господин Медведев помните свои же мнения, данные ранее», – написал один из пользователей в комментариях к посту Семака.

«Они у меня и не менялись. Кокорин нам нужен», — ответил специалист.

«Какого черта вы Кокорина отдаете? Он лучший, вы че, с ума все посходили? Мы долго ждем его возвращения», — спросил другой.

«Вопрос не по адресу», – написал ему тренер «Зенита».

Во вторник «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»