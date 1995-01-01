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    Семак: «Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы болельщиков в инстаграме по поводу перехода в «Сочи» нападающего Александра Кокорина.

    «Сергей, что скажете теперь по решению отправить Александра Кокорина в «Сочи»? Надеюсь, вы и господин Медведев помните свои же мнения, данные ранее», – написал один из пользователей в комментариях к посту Семака.

    «Они у меня и не менялись. Кокорин нам нужен», — ответил специалист.

    «Какого черта вы Кокорина отдаете? Он лучший, вы че, с ума все посходили? Мы долго ждем его возвращения», — спросил другой.

    «Вопрос не по адресу», – написал ему тренер «Зенита».

    Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

    Источник: инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +20606

      VVM1964 47 минут назад

      Назови адрес .

      0
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      Рейтинг: +2043

      Иван_Невский 1 час назад

      мюллер что-ли приказал, а ты зарплату боишься потерять? наверное и состав мюллер определяет , а ты только под козырек.

      1
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      Рейтинг: +1207

      ААМ 1 час назад

      Если Семак ничего не решает по составу команды, то зачем он.

      1
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      Рейтинг: +194

      NEONFOL 1 час назад

      Да понятно что Семак пустышка, ничего в клубе не решает, Спалетти и Адвокат со своими авторитетами мало чё могли сделать, а Сергей Богданович и подавно, по сути его и держат потому что не выпендривается. Хороших игроков собрать в одном клубе, тренер по сути и не нужен, выводи лучших и всё, для нашего чемпа этого достаточно к сожалению

      2
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      Рейтинг: +6612

      mihail200606 1 час назад

      Может уткин прав... Семак сам признался, что не он этот вопрос решает.значит кто-то за него, а раз за него, то не по футбольным причинам..

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      Рейтинг: +276

      alll-1 1 час назад

      совсем лебеди в голову ударили

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      Рейтинг: +1092

      Миша13 1 час назад

      Надавили с Кремля..интересно кто..

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      Рейтинг: +11200

      vladimir-7 2 часа назад

      Указания сверху, через Миллер-Дюков, продолжают действовать.

      2
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      Рейтинг: +13579

      bset 2 часа назад

      Уткин был прав. Кто-то очень влиятельный не хочет, чтобы Кокорин нормально строил карьеру. Ему нужно серьезно задуматься о том, чтобы уехать в Европу. Хоть в середняк Нидерландов, хоть к Адвокату, хоть куда, но в России толку не будет.

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      Рейтинг: +1887

      neveldomha 2 часа назад

      Отзвуки паковского стула. Вообще это бред.

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      Рейтинг: +2043

      Иван_Невский > neveldomha 1 час назад

      царек что ли везде нос суёт где нах не надо.

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