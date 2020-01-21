Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

Блогер Василий Уткин прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Я доверяю словам тех, кто рассказывал о хорошей форме Кокорина и прогнозировал его успешное возвращение на свой игровой уровень. Единственное, что в этих ожиданиях вызывало сомнения, так это то, что каждый понимает под собственным уровнем Кокорина. Конкретным это понятие становилось только когда речь заходила о количестве звезд в отеле или степени люксовости авто, в остальном же сколько людей, столько уровней Кокорина.

Мало того – аренда в «Сочи», подтверждает, что Кокорин в порядке. Сочи надо вытаскивать и сохранять в Премьер-лиге, иначе дивизия дорогостоящих игроков этого клуба превысит все пределы никчемности. Надо же будет их куда-то девать. А куда?

Тут чисто хозяйственные резоны. В остальном – «Зенит» уже чемпион, интенсивность игр маленькая, игроков достаточно. Сроки принятия решения дополнительно указывают на управленческий уровень решения. Отпуск высшей администрации «Газпрома», торговавшейся в Новый Год с соседями, предсказуемо растянулся. С понедельника вышли, ну и порешали вопросы», – написал Уткин в своем телеграме.

Спустя некоторое время блогер поделился новой информацией.

«Апдейт. С Кокориным все не так. Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем. Да, решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали.

Но: принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените», его гнобят. Повезло с начальством», – добавил Уткин.

«Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.

Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.

С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

Адвокат: «Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Очень хотел с ним поработать»