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    Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

    «Я доверяю словам тех, кто рассказывал о хорошей форме Кокорина и прогнозировал его успешное возвращение на свой игровой уровень. Единственное, что в этих ожиданиях вызывало сомнения, так это то, что каждый понимает под собственным уровнем Кокорина. Конкретным это понятие становилось только когда речь заходила о количестве звезд в отеле или степени люксовости авто, в остальном же сколько людей, столько уровней Кокорина.

    Мало того – аренда в Сочи, подтверждает, что Кокорин в порядке. Сочи надо вытаскивать и сохранять в Премьер-лиге, иначе дивизия дорогостоящих игроков этого клуба превысит все пределы никчемности. Надо же будет их куда-то девать. А куда?

    Тут чисто хозяйственные резоны. В остальном – «Зенит» уже чемпион, интенсивность игр маленькая, игроков достаточно. Сроки принятия решения дополнительно указывают на управленческий уровень решения. Отпуск высшей администрации «Газпрома», торговавшейся в Новый Год с соседями, предсказуемо растянулся. С понедельника вышли, ну и порешали вопросы», – написал Уткин в своем телеграме.

    Спустя некоторое время блогер поделился новой информацией.

    «Апдейт. С Кокориным все не так. Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем. Да, решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали.

    Но: принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените», его гнобят. Повезло с начальством», – добавил Уткин.

    • «Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.
    • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
    • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

    Адвокат: «Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Очень хотел с ним поработать»

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15412

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Не выдумывай, Вася, никто его уже не гнобит. Сам же говоришь, что Сочи надо вытаскивать из жопы, так оно и есть. В Питере в основу ему пройти будет тяжеловато, там в нападении всё задзюблено. ******

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      Рейтинг: +20581

      VVM1964 5 минут назад

      Одним словом - ЗЕНИТ ... (((((((

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