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  • Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

21 января 2020, 12:17
23

Блогер Василий Уткин прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Я доверяю словам тех, кто рассказывал о хорошей форме Кокорина и прогнозировал его успешное возвращение на свой игровой уровень. Единственное, что в этих ожиданиях вызывало сомнения, так это то, что каждый понимает под собственным уровнем Кокорина. Конкретным это понятие становилось только когда речь заходила о количестве звезд в отеле или степени люксовости авто, в остальном же сколько людей, столько уровней Кокорина.

Мало того – аренда в «Сочи», подтверждает, что Кокорин в порядке. Сочи надо вытаскивать и сохранять в Премьер-лиге, иначе дивизия дорогостоящих игроков этого клуба превысит все пределы никчемности. Надо же будет их куда-то девать. А куда?

Тут чисто хозяйственные резоны. В остальном – «Зенит» уже чемпион, интенсивность игр маленькая, игроков достаточно. Сроки принятия решения дополнительно указывают на управленческий уровень решения. Отпуск высшей администрации «Газпрома», торговавшейся в Новый Год с соседями, предсказуемо растянулся. С понедельника вышли, ну и порешали вопросы», – написал Уткин в своем телеграме.

Спустя некоторое время блогер поделился новой информацией.

«Апдейт. С Кокориным все не так. Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем. Да, решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали.

Но: принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените», его гнобят. Повезло с начальством», – добавил Уткин.

  • «Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.
  • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
  • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

Адвокат: «Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Очень хотел с ним поработать»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Зенит Фейеноорд Сочи Кокорин Александр Уткин Василий
Комментарии (23)
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VVM1964
1579598715
Одним словом - ЗЕНИТ ... (((((((
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Серж 69
1579599347
Ну,Вася тут уж уж сгустил краски,прямо заговор какой-то коварный вырисовывается.Всё просто и прагматично,заиграет в Сочи-вернётся в Зенит,провалится,значит не судьба,дороги разойдутся.
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Garrincha58
1579600558
всё это ещё раз доказывает что кто платит тот и заказывает музыку и все довольны кроме Семака (его дело десятое) и уж точно не дело Кокорина куда пошлют туда и пойдёшь
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Кузьмич на трибуне
1579601131
Видно не вооружённым глазом. Саню будут опускать и дальше. Даже если будет забивать фантастически много.
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Боцман59rus
1579602495
Не надо искать в темной комнате черных кошек, их нет, так же как и заговора против Кокорина, сдался кому то этот звездун. Заиграет - вернут. Но с такими " проффи" в составе, Зенит будет на постоянной основе заглатывать от Лейпцигов, Бенфик и им подобных, ктоб там не стоял на тренерском мостике, ручной Семак или европейский чудоспец.
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Рубинище
1579602855
Если аренда, то почему Сочи, а не в Феенорд? Какорину в принципе до лампочки все положения дел в Сочи.
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Plyash
1579603736
Тупой Вася,кем принято решение гнобить Коку? Просто после всех похождений ни Мамай,ни Кока уже не были нужны своим клубам как игроки,на которых нельзя положиться.С Мамаем честно поступили,отфутболили сразу,а с Кокой повозился для приличия только Семак,дал возможность набрать какую-то форму,и на том спасибо.
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arok
1579605673
Малком тоже в Сочях приживётся, чё его то попользоваться не отдают. Перерыв игровой у него чуть меньше чем Коко.
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Andrering87
1579606090
да как то пох на Кокошу....
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mihail200606
1579607346
Ну не думаю, что все так плохо.. Решили, что и самим пригодится, а пока придёт в себя в Сочи, форму поднаберет..
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