Адвокат: «Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Очень хотел с ним поработать»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его. Сочи – приятный город, на клуб нет такого давления, парень остается в комфортной среде. Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор – имеет право», – сказал Адвокат.

«Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.

Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.

С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

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