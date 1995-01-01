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    Адвокат: «Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Очень хотел с ним поработать»

    Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

    «Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его. Сочи – приятный город, на клуб нет такого давления, парень остается в комфортной среде. Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор – имеет право», – сказал Адвокат.

    • «Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.
    • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
    • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

    Адвокат: «Локомотив» не отпустил Смолова в «Фейеноорд». Если сможем получить Кокорина, я его лично заберу»

    «Сочи» арендовал Кокорина до конца сезона

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15412

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      И в самом деле, от Роттердама до Монако совсем близко...)

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      Рейтинг: +729

      Hektor 84 15 минут назад

      В феенорде такую зарплату не дадут. Там наверно вся команда столько не получает сколько один Кокорин.

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