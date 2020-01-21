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  • Адвокат: «Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Очень хотел с ним поработать»

Адвокат: «Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Очень хотел с ним поработать»

21 января 2020, 12:07
17

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его. Сочи – приятный город, на клуб нет такого давления, парень остается в комфортной среде. Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор – имеет право», – сказал Адвокат.

  • «Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.
  • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
  • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

Адвокат: «Локомотив» не отпустил Смолова в «Фейеноорд». Если сможем получить Кокорина, я его лично заберу»

«Сочи» арендовал Кокорина до конца сезона

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Фейеноорд Зенит Кокорин Александр Адвокат Дик
Комментарии (17)
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Hektor 84
1579598077
В феенорде такую зарплату не дадут. Там наверно вся команда столько не получает сколько один Кокорин.
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DOCTOR PENALTY
1579598469
И в самом деле, от Роттердама до Монако совсем близко...)
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Серж 69
1579600037
Если Кокорин твёрдо решил вернуться,а с Зенитом пока не получается,то нужно же где-то играть и проявлять себя .Понятно,что скорее всего,он бы выбрал Фейеноорд,но попросили помочь Сочи,и непреклонно,возможно,да и зарплата в Голландии была бы не такой увесистой,поэтому всё логично.
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portero
1579601808
значит Адвокат действительно хотел Кокорина .... в Сочи Кокорину будет тяжелее.
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BRO_football
1579601932
При всём уважении, Кокорин не потянет уровень Фейеноорда. Да и зачастую, чтобы оформить трансфер, одного желания главного тренера может быть не достаточно. В Голландии, чтобы большие деньги получать, пахать нужно. А в Сочи можно оставшиеся полгода на лавке просидеть, а зарплата такая же будет.
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Из Твери Леха
1579602383
Жаль, я бы может и чемпик Голландии стал смотреть.
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VVM1964
1579603942
Да да - а был ли у него выбор ?
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Kijang
1579604558
эммм, а что для работы в Нидерландах наличие справки об отсутствии судимости отменили? Или он думал шило в мешке спрятать....
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Бриг
1579606665
"ВЫБРАЛ?"
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mihail200606
1579607371
Да не он выбрал...))
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