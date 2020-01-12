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  • Адвокат: «Локомотив» не отпустил Смолова в «Фейеноорд». Если сможем получить Кокорина, я его лично заберу»

Адвокат: «Локомотив» не отпустил Смолова в «Фейеноорд». Если сможем получить Кокорина, я его лично заберу»

12 января 2020, 08:44
17

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал, что форвард «Локомотива» Федор Смолов мог вернуться в роттердамский клуб. Также голландец вновь обозначил намерение заполучить нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Кокорин – отличный игрок. Его трансфер «Фейеноорду» трудно осуществить. Если получится, я его лично заберу.

В наш клуб мог перейти Смолов, он хотел. Все закончилось на том, что его не отпустил «Локомотив», – цитирует Адвоката Voetbal International.

  • «Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.
  • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
  • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

Источник: Voetbal International
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Фейеноорд Зенит Локомотив Смолов Федор Кокорин Александр Адвокат Дик
Комментарии (17)
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bset
1578780962
Адвоката на экзотику потянуло. Только его интересуют россияне))
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нейтральныйкакникто
1578784464
О Дзюбе даже и не мечтает.........
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Томик
1578804930
Ходы новые ищут. Уже через Адвоката раскручивают. Его работа больше оплачивается, чем дифирамбы Калуцкого, скорее всего. Замахнулись на Вильяма, нашего, как говорится. Хотя этих Смоловых уже никуда не продать - так, затравка перед Кокориным. А что, одним заявлением сразу двоим цену набивает - виртуоз. Кто ж такой фантазёр, придумавший ход Адвокатом?
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vka1970
1578810505
А "восходящие звёзды и надежды России" Дзюбы, видать теперь пучками продаются и бесплатно.
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батог
1578810516
Кстати, Паровоз ! С днем рождения !!!
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Boeung777
1578813172
Да, раскручивание Кокорина идёт полным ходом.
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BarStep
1578825673
Я бы лично был бы не против если они оба окажутся в Фейенорде.. Думаю, что Адвокат сможет их реанимировать и кто знает, к ЧЕ получим двух достаточно острых нападающих...
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3a zenit
1578825796
херова туча лет ожиданий от подающего надежды,пол года игры выше среднего,почти полтора года не играющего сидельца Дик хочет взять к себе?История для РЕН тв.
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vingor
1578830188
Как жаль что такой игрок не покинет РПЛ ))) Локомотив очень много потерял)
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trudovik
1578901068
Саня ему тоже лично скажет: "Дик, бро, ты пойми, тут хорошо. Играть в пол силы, дом, родные, ЗП хорошая. Уж лучше ты к нам.
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