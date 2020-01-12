Адвокат: «Локомотив» не отпустил Смолова в «Фейеноорд». Если сможем получить Кокорина, я его лично заберу»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал, что форвард «Локомотива» Федор Смолов мог вернуться в роттердамский клуб. Также голландец вновь обозначил намерение заполучить нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Кокорин – отличный игрок. Его трансфер «Фейеноорду» трудно осуществить. Если получится, я его лично заберу.

В наш клуб мог перейти Смолов, он хотел. Все закончилось на том, что его не отпустил «Локомотив», – цитирует Адвоката Voetbal International.