Адвокат: «Локомотив» не отпустил Смолова в «Фейеноорд». Если сможем получить Кокорина, я его лично заберу»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал, что форвард «Локомотива» Федор Смолов мог вернуться в роттердамский клуб. Также голландец вновь обозначил намерение заполучить нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Кокорин – отличный игрок. Его трансфер «Фейеноорду» трудно осуществить. Если получится, я его лично заберу.
В наш клуб мог перейти Смолов, он хотел. Все закончилось на том, что его не отпустил «Локомотив», – цитирует Адвоката Voetbal International.
- «Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.
- Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
- С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.
Источник: Voetbal International