Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Адвокат: «Локомотив» не отпустил Смолова в «Фейеноорд». Если сможем получить Кокорина, я его лично заберу»

    Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал, что форвард «Локомотива» Федор Смолов мог вернуться в роттердамский клуб. Также голландец вновь обозначил намерение заполучить нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Кокорин – отличный игрок. Его трансфер «Фейеноорду» трудно осуществить. Если получится, я его лично заберу.

    В наш клуб мог перейти Смолов, он хотел. Все закончилось на том, что его не отпустил «Локомотив», – цитирует Адвоката Voetbal International.

    • «Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.
    • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
    • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

    Источник: Voetbal International

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8043

      parevg 7 минут назад

      Дик, забери Эдера, его Локомотив отпустит, да ещё и "спасибо!!!" скажет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      нейтральныйкакникто 45 минут назад

      О Дзюбе даже и не мечтает.........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13394

      bset 1 час назад

      Адвоката на экзотику потянуло. Только его интересуют россияне))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35

      PTZevolution > bset 48 минут назад

      Он знает в них толк, как никто другой!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80640
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75091
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru