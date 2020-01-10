Адвокат: «В «Зените» меня знают. Возможно, они подумают, почему бы не отправить Кокорина ко мне»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что хочет видеть в команде форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Это очень большой парень – как с игровой точки зрения, так и зарплатной. Один из лучших российских футболистов. «Зенит» – моя бывшая команда, там меня знают. Возможно, они подумают, почему бы не отправить его на пять месяцев ко мне», – сообщил Адвокат.

Специалист отметил, что договориться о переходе Кокорина будет очень трудно.

«Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.

Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.

С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

«Спорт-Экспресс»: Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»



