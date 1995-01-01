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    Адвокат: «В «Зените» меня знают. Возможно, они подумают, почему бы не отправить Кокорина ко мне»

    Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что хочет видеть в команде форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    «Это очень большой парень – как с игровой точки зрения, так и зарплатной. Один из лучших российских футболистов. «Зенит» – моя бывшая команда, там меня знают. Возможно, они подумают, почему бы не отправить его на пять месяцев ко мне», – сообщил Адвокат.

    Специалист отметил, что договориться о переходе Кокорина будет очень трудно.

    • «Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.
    • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
    • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

    «Спорт-Экспресс»: Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»


    Источник: Rijnmond

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1140

      alarm 46 секунд назад

      позор спартаку!

      0
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      Рейтинг: +4726

      Mazai-NN 10 минут назад

      Аренда на 5 месяцев хороший вариант.

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