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  • Адвокат: «В «Зените» меня знают. Возможно, они подумают, почему бы не отправить Кокорина ко мне»

Адвокат: «В «Зените» меня знают. Возможно, они подумают, почему бы не отправить Кокорина ко мне»

10 января 2020, 18:22
23

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что хочет видеть в команде форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Это очень большой парень – как с игровой точки зрения, так и зарплатной. Один из лучших российских футболистов. «Зенит» – моя бывшая команда, там меня знают. Возможно, они подумают, почему бы не отправить его на пять месяцев ко мне», – сообщил Адвокат.

Специалист отметил, что договориться о переходе Кокорина будет очень трудно.

  • «Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.
  • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
  • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

«Спорт-Экспресс»: Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»


Источник: Rijnmond
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Зенит Фейеноорд Кокорин Александр Адвокат Дик
Комментарии (23)
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Mazai-NN
1578670207
Аренда на 5 месяцев хороший вариант.
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giluxa1963
1578671054
а почему нет
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серега кашин
1578671788
просто от него хотят избавиться
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3a zenit
1578672808
пошла волна очищения кокоши на просторах сми перед началом чемпионата
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daqo23
1578680516
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daqo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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mihail200606
1578682029
Опасно его туда отправлять.. Там же не просто кофейни есть.. В кофешопах мало ли че устроит ещё..
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Kollljan
1578685075
Х... тебе по бороде!
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Кузьмич на трибуне
1578685428
Не моё это дело ,совать нос в чужой вопрос. Но !!! Нужно его перед ЧЕ наиграть в связке с Дзюбой. Глядишь вместо Смолова в сборную возьмут.
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Markelov373
1578690062
все тут понятно кокорин не ничего не решает все дело в агенте если он решить он будет в Голландии я уверен на 100 % что в России останеться наши не умею в европе играть там очень сильно стараться надо это не про наших хотя есть исключения головину и черышеву респект надеюсь дениска не приедет в рфпл обожаю этого игрока
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paracetamol
1578721168
Юристу наш привет и наилучшие пожелания.
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