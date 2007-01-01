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    «Спорт-Экспресс»: Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Фейеноорд».

    По информации источника, в услугах форварда заинтересован лично главный тренер роттердамцев Дик Адвокат. Бывший главный тренер сборной России хотел бы арендовать 28-летнего нападающего до конца сезона-2019/20

    Отмечается, что ранее «Фейеноорд» предпринял попытку выйти на «Локомотив» с целью аренды нападающего Федора Смолова, возможности которого также хорошо известны Адвокату. Однако в клубе ответили отказом из-за кадровых проблем в атаке.

    • «Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.
    • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
    • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1147

      alarm 4 минуты назад

      за спартак, кстати, стыдно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1147

      alarm 22 минуты назад

      во второй половине чемпионата он нам не сильно нужен, можно в аренду отпустить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Oldtrafford83 28 минут назад

      Сомневаюсь что Коко согласится,контракт то уже подписан)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      Brabus71 30 минут назад

      Не сможет он уже заставить себя играть в футбол...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      elessar arnor > Brabus71 14 минут назад

      как и вся рфпл

      0
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