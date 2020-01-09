«Спорт-Экспресс»: Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Фейеноорд».

По информации источника, в услугах форварда заинтересован лично главный тренер роттердамцев Дик Адвокат. Бывший главный тренер сборной России хотел бы арендовать 28-летнего нападающего до конца сезона-2019/20

Отмечается, что ранее «Фейеноорд» предпринял попытку выйти на «Локомотив» с целью аренды нападающего Федора Смолова, возможности которого также хорошо известны Адвокату. Однако в клубе ответили отказом из-за кадровых проблем в атаке.