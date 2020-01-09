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  • «Спорт-Экспресс»: Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»

«Спорт-Экспресс»: Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»

9 января 2020, 19:41
10

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Фейеноорд».

По информации источника, в услугах форварда заинтересован лично главный тренер роттердамцев Дик Адвокат. Бывший главный тренер сборной России хотел бы арендовать 28-летнего нападающего до конца сезона-2019/20

Отмечается, что ранее «Фейеноорд» предпринял попытку выйти на «Локомотив» с целью аренды нападающего Федора Смолова, возможности которого также хорошо известны Адвокату. Однако в клубе ответили отказом из-за кадровых проблем в атаке.

  • «Фейеноорд» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на 13 очков.
  • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
  • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Фейеноорд Зенит Кокорин Александр Адвокат Дик
Комментарии (10)
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Brabus71
1578588167
Не сможет он уже заставить себя играть в футбол...
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Oldtrafford83
1578588256
Сомневаюсь что Коко согласится,контракт то уже подписан)
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juvseriy
1578590676
Не потянет Фейеноорд его зп
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derrik2000
1578592463
Секундочку! А у Кокорина судимость не снята! Разве можно человеку, у которого есть неснятая или непогашенная судимость идти визу оформлять?
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DOCTOR PENALTY
1578592902
Обоюдно взаимовыгодно.
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Derzkiy1
1578598192
Приобрести Кокорина и Смолова, фейковая информация , адекватные тренера и команды их не подпишут
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Garrincha58
1578604404
Дзюбу забери Дик!
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Из Твери Леха
1578605787
На голландской зоне посидит, как в том самом фильме)
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Hektor 84
1578646728
Кокорин Миллеру говорит хочу в тюрьму!!! И едет на запорожце через всю Европу)))
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zigbert
1578668734
Знать бы ,что он из себя себя сейчас представляет? Не играл больше года.
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