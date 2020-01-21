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«Сочи» арендовал Кокорина до конца сезона

21 января 2020, 10:40
67

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды.

«Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», – заявил генеральный директор сочинцев.

Позднее информацию подтвердил официальный сайт «Сочи».

  • В сентябре 2019 года футболист досрочно вышел на свободу из колонии.
  • Тогда «Зенит» подписал контракт с Кокориным до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

Источник: Официальный сайт «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (67)
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bset
1579592637
А вообще питерцы молодцы. Два фарм-клуба в Премьер-лиге - это мощно. Наверное, поэтому и голосовали против расширения лиги. Тогда очков от фарм-клубов будет меньше в процентном соотношении. Ну ничего - можно ведь третий фарм-клуб завести себе и восстановить равновесие.
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Hektor 84
1579593460
И после этого отпираться что фк Сочи не фарм клуб Зенита? Теперь Сочи 6 очков обеспечит. Сколько там уже зенитовцев? Кранневитера легенду бзенита тоже туда отдадут. Воссоединились Кокоша и Зе Болотный)))) рвать будут всех.
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bset
1579594250
Вообще непонятно, что газпромовцы тушуются. Чемпионство в кармане, медали наверное даже уже раздали, судьи все куплены, мимо евровесны пролетели. Могли бы и посерьезней игроков в Сочи отдать. Азмуна там или Ивановича. А мы бы все поверили, что Сочи - это не фарм-клуб, просто дело тут во взаимовыгодном сотрудничестве и желании игроков помочь бедному клубу.
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vmonomah17
1579597185
Надеюсь, он там и останется. Будет в следующем сезоне в ФНЛ пылить. Позорник российского футбола вместе с Мамаем.
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Boeung777
1579598064
Инфраструктура города соответствует райдеру кокорина, много ресторанов и клубов.
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DOCTOR PENALTY
1579598086
Как "Косой" в "Джентльменах удачи": "куплю костюм с отливом - и в Сочи!" Судя по поведению Кокорина, этот город ему подходит, да и команда тоже. Можно там ещё и в хоккей поиграть во всенародно любимой команде "звёзд".
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Nevsky_RU
1579599187
Фууу ну и блевота же. Вариант с Феенордом отмели. А там топ тренер, борьба за первые строчки, бесценный опыт. Польза для игрока, польза для клуба, положительных моментов в таком сценарии было много. В Зените он объективно до следующего чемпа не нужен. Но Сочи, wtf.... Я хоть и поклонник Зенита (особенно времён Морозова-Петржелы), ибо с Питера, но менеджмент клуба чем дальше, тем большее отвращение вызывает.
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vladimir-7
1579600990
Миллер: " Кокорин, а Вас я попрошу остаться (в Сочи)".
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vladimir-7
1579601667
Ну, теперь вроде всё, осталось только зарядить судьям и Сочи в 7-е РПЛ.
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BATA
1579602205
На передержку в филиал зенита ))
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