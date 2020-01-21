«Сочи» арендовал Кокорина до конца сезона

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды.
«Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», – заявил генеральный директор сочинцев.
Позднее информацию подтвердил официальный сайт «Сочи».
- В сентябре 2019 года футболист досрочно вышел на свободу из колонии.
- Тогда «Зенит» подписал контракт с Кокориным до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.
Источник: Официальный сайт «Сочи»