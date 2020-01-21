«Сочи» арендовал Кокорина до конца сезона

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды.

«Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», – заявил генеральный директор сочинцев.

Позднее информацию подтвердил официальный сайт «Сочи».