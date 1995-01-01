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    «Сочи» арендовал Кокорина до конца сезона

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды.

    «Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», – заявил генеральный директор сочинцев.

    Позднее информацию подтвердил официальный сайт «Сочи».

    • В сентябре 2019 года футболист досрочно вышел на свободу из колонии.
    • Тогда «Зенит» подписал контракт с Кокориным до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

    Источник: Официальный сайт «Сочи»

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии38
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      Рейтинг: +11304

      vka1970 3 минуты назад

      Удивления данная аренда не вызывает.Скорее наоборот.Всё вписывается в логику Миллера и К.Они прекратили пользоваться многоходовками и стали использовать простые схемы не оглядываясь на пипл.

      0
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      Рейтинг: +15412

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Как "Косой" в "Джентльменах удачи": "куплю костюм с отливом - и в Сочи!" Судя по поведению Кокорина, этот город ему подходит, да и команда тоже. Можно там ещё и в хоккей поиграть во всенародно любимой команде "звёзд".

      3
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      Рейтинг: +1299

      Boeung777 15 минут назад

      Инфраструктура города соответствует райдеру кокорина, много ресторанов и клубов.

      4
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      Рейтинг: +155

      "Локо" в атаке 22 минуты назад

      Поближе к Павлику Ростовскому!!!:))

      1
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      Рейтинг: +1427

      alarm 27 минут назад

      только я возмущался, что кокорин в порядке, но в этом сезоне не забьёт хрякам - и вот нате! прям на майских будет отличный шашлык в сочи, саня трёшку положит)

      0
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      Рейтинг: +729

      Hektor 84 > alarm 9 минут назад

      В свои ворота))) если только

      0
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      Рейтинг: +340

      vmonomah17 29 минут назад

      Надеюсь, он там и останется. Будет в следующем сезоне в ФНЛ пылить.
      Позорник российского футбола вместе с Мамаем.

      1
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      Рейтинг: +95

      Aleksey! 50 минут назад

      А Сергей Богданович ранее заявлял, что ему нужен Кокорин в составе). Грамотно перекинули всех в Сочи, которое сольют в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +1065

      Серж 69 51 минуту назад

      Это на время только,скорее всего.Пропустил много по "уважительным"причинам,не уверены в Зените,что сразу заиграет,а может и не заиграет вовсе,решили подстраховаться.Если в футбол вернётся,и вернётся хорошо,то и в Зените снова окажется без вопросов.

      3
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      Рейтинг: +540

      ZENIT****** 52 минуты назад

      Вот ни разу не удивлён такому положению дел!

      0
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      Рейтинг: +13572

      bset 1 час назад

      Вообще непонятно, что газпромовцы тушуются. Чемпионство в кармане, медали наверное даже уже раздали, судьи все куплены, мимо евровесны пролетели. Могли бы и посерьезней игроков в Сочи отдать. Азмуна там или Ивановича. А мы бы все поверили, что Сочи - это не фарм-клуб, просто дело тут во взаимовыгодном сотрудничестве и желании игроков помочь бедному клубу.

      6
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      Рейтинг: +7338

      Вомбат > bset 1 час назад

      Сочи. не фарм-клуб Зенита, а игрушка финско-российского олигарха Б. Ротенберга. В городе Сочи у этого клуба болельщиков почти нет, а в Петербурге болельщики Динамо после ликвидации этой команды, на Сочи по-моему тоже не перекинулись. Отношений с Миллером олигарх Р. не имеет. Ни деловых ни дружеских. Зато аппетиты Кокорина Р. потянет. В отличие от Зенита, который уже назначил К. жалкую зарплату за весну 2020 "всего" в полмиллиона евро. Короче, дело не в отношениях клубов, а в том, что Р. обещал добавить К. еще пару миллионов, чтобы тот спас Сочи от вылета. Хотя, согласен, что это спасение обрадует мало кого.

      3
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      Рейтинг: +6064

      ilichkadr > bset 1 час назад

      Поясняю для не далёких, что ФК "Сочи" это бывший ФК "Динамо" Санкт-Петербург со всеми вытекающими из этого последствиями. Это в Москве каждый клуб мнит из себя великого, тащат одеяло на себя, кони никогда не перейдут в свинарник, а свинарник никогда не станет конюшней и т.д. и т.п. В Питере своих не бросают, в т.ч. и бывший ментовский клуб. Причина переезда команды в Сочи понятно даже ленивому - сохранение стадиона "Фишт" и его инфраструктуры.

      1
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      Рейтинг: +13572

      bset > ilichkadr 51 минуту назад

      Ого, какие вы молодцы. То-то болельщики постоянно вывешивают баннеры "один город - одна команда". Наверное, таким образом поддерживают по-братски все питерские клубы.

      4
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      Рейтинг: -2

      Фанат Рубина > bset 49 минут назад

      сочи для зенита это клуб чтобы избегать ффп уефа... ты посмотри по каким якобы суммам зенит якобы продавал игрроков своих туда летом...

      4
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      Рейтинг: +1224

      altezzik > bset 37 минут назад

      Сочи - не фарм-клуб Зенита. А наоборот. Зенит фарм-клуб у Сочи. Неужели не понятно.

      0
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      Рейтинг: +20581

      VVM1964 > ilichkadr 36 минут назад

      Да -да всё по принципу " свояк свояка видит издалека " , " рука руку моет " вот только к спортивным принципам это не имеет отношение (((

      2
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      Рейтинг: +6064

      ilichkadr > bset 31 минуту назад

      Да, болельщики постоянно вывешивают баннеры "один город - одна команда", поскольку никто никогда не делит и не делил питерские команды на свой/чужой. Никаких ассоциаций и инсинуаций, связанных с названием команд в Питере нет. Лично я никогда не болел за футбольный Спартак, но Спартак хоккейный советских времен в моем сердце до сих пор.

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