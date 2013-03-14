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Сергей Семак
Статистика
Сергей Семак - статистика
Завершил карьеру
27 февраля 1976 (50), Сычанское
#37 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Matchworld Cup 2013
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Суперкубок России 2012
Товарищеские матчи 2012
Кубок Дубая 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Суперкубок России 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Суперкубок России 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
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Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1999
Чемпионат России 1998
Чемпионат России 1997
Чемпионат России 1996
Чемпионат России 1995
Чемпионат России 1994
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Зенит
1 : 0
14.03.2013
Базель
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Базель
2 : 0
08.03.2013
Зенит
1' - 46'
Лига Европы, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
22.02.2013
Зенит
1' - 85'
Лига Европы, 1/16 финала
Зенит
2 : 0
14.02.2013
Ливерпуль
54' - 90'
72'
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