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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Зенит
Базель - Зенит: обзор матча 08 марта 2013
Базель
08.03.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Зенит
83'
М. Диас
90+4'
А. Фрай (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Зенит
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Фрай
90'
+4
90'
+3
Красная карточка
Л. Нету
ГОЛ! 1:0!
М. Диас
83'
82'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Данни
Замена
А. Фрай
️️️️
Ж. Зуа
80'
Желтая карточка
М. Диас
72'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
С. Ди
69'
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
Д. Дежен
62'
Травма
Д. Дежен
58'
Желтая карточка
С. Ди
52'
46'
Замена
В. Файзулин
️️️️
С. Семак
Желтая карточка
Ф. Дежен
30'
19'
Желтая карточка
А. Витсель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
(К)
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
20
Серей Ди
ОП
88
Кабрал
ОП
21
Марсело Диас
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
37
Сергей Семак
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Данни
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
13
Александр Фрай
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Зоммер
33
Пак Чжу-Ху
15
Драгович
5
Шер
4
Дежен
20
Ди
88
Кабрал
21
Диас
7
Дежен
10
Салах
19
Зуа
4-1-2-2-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
13
Нету
23
Родич
27
Денисов
15
Широков
28
Витсель
10
Данни
37
Семак
7
Халк
7
Дежен
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
7
Дежен
20
Ди
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
20
Ди
19
Зуа
13
Фрай
13
Фрай
19
Зуа
37
Семак
20
Файзулин
20
Файзулин
37
Семак
10
Данни
11
Кержаков
11
Кержаков
10
Данни
Остались в запасе
Базель
Зенит
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Базель - Зенит
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Помощники судьи:
Мауро Тонолини
Никола Николетти (оба Италия)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая) "НТВ" 23:50 (прямая)
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