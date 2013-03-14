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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Базель
Зенит - Базель: обзор матча 14 марта 2013
Зенит
14.03.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Базель
30'
А. Витсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Базель
90'
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
Ф. Дежен
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Витсель
90'
Пенальти не реализован!
Р. Широков
86'
85'
Желтая карточка
П. Чжу-Ху
Замена
В. Файзулин
️️️️
Данни
84'
Желтая карточка
А. Витсель
78'
Желтая карточка
Р. Широков
78'
78'
Желтая карточка
Ф. Фрай
Замена
В. Быстров
️️️️
Б. Алвеш
73'
Желтая карточка
И. Денисов
72'
65'
Замена
Г. Сауро
️️️️
М. Штреллер
56'
Желтая карточка
Ф. Дежен
45'
+1
Вторая желтая
М. Диас
41'
Желтая карточка
М. Диас
ГОЛ! 1:0!
А. Витсель
Пас отдал
Н. Ломбертс
30'
18'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
В. Штокер
Желтая карточка
А. Кержаков
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЛП
6
Мохамед Эль-Ненни
ОП
88
Кабрал
ОП
21
Марсело Диас
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Жевнов
15
Губочан
22
Алвеш
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
28
Витсель
15
Широков
10
Данни
7
Халк
11
Кержаков
4-2-2-1-1
1
Зоммер
4
Дежен
15
Драгович
5
Шер
33
Пак Чжу-Ху
6
Эль-Ненни
88
Кабрал
21
Диас
14
Штокер
10
Салах
9
Штреллер
10
Данни
20
Файзулин
20
Файзулин
10
Данни
22
Алвеш
34
Быстров
34
Быстров
22
Алвеш
28
Витсель
11
Бухаров
11
Бухаров
28
Витсель
9
Штреллер
22
Сауро
22
Сауро
9
Штреллер
4
Дежен
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
4
Дежен
14
Штокер
20
Фрай
20
Фрай
14
Штокер
Остались в запасе
Зенит
Базель
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
37
Сергей Семак
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
18
Джермано Вайлати
ВР
37
Жиль Япи
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
37
Сергей Семак
ЦП
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
37
Жиль Япи
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Зенит - Базель
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая) "НТВ" 20:50 (прямая)
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