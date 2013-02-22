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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Зенит
Ливерпуль - Зенит: обзор матча 22 февраля 2013
Ливерпуль
22.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Зенит
28'
Л. Суарес
43'
Д. Аллен
59'
Л. Суарес
19'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Зенит
85'
Замена
М. Родич
️️️️
С. Семак
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
С. Даунинг
84'
Желтая карточка
Д. Шелви
66'
Замена
С. Коатес
️️️️
Д. Хендерсон
60'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Аллен
59'
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
59'
46'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Н. Ломбертс
46'
Замена
В. Файзулин
️️️️
Данни
ГОЛ! 2:1!
Д. Аллен
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
28'
27'
Желтая карточка
И. Денисов
19'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
37
Сергей Семак
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Данни
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
23
Каррагер
8
Джонсон
6
Лейва
14
Хендерсон
8
Джеррард
7
Аллен
19
Даунинг
9
Суарес
4-1-2-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
13
Нету
15
Губочан
27
Денисов
15
Широков
28
Витсель
10
Данни
37
Семак
7
Халк
14
Хендерсон
4
Коатес
4
Коатес
14
Хендерсон
7
Аллен
26
Шелви
26
Шелви
7
Аллен
19
Даунинг
19
Стерлинг
19
Стерлинг
19
Даунинг
37
Семак
23
Родич
23
Родич
37
Семак
6
Ломбертс
4
Кришито
4
Кришито
6
Ломбертс
10
Данни
20
Файзулин
20
Файзулин
10
Данни
Остались в запасе
Ливерпуль
Зенит
25
Петер Гулачи
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
30
Юрий Жевнов
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ливерпуль - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Сандер ван Рукел
Эрвин Зейнстра (оба Нидерланды)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:50 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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