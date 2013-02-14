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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Ливерпуль
Зенит - Ливерпуль: обзор матча 14 февраля 2013
Зенит
14.02.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Ливерпуль
69'
Халк
72'
С. Семак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ливерпуль
Желтая карточка
Л. Нету
83'
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Кержаков
82'
78'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Р. Стерлинг
ГОЛ! 2:0!
С. Семак
Пас отдал
А. Анюков
72'
ГОЛ! 1:0!
Халк
Пас отдал
И. Денисов
69'
Желтая карточка
Т. Губочан
59'
Замена
С. Семак
️️️️
Данни
54'
17'
Желтая карточка
М. Шкртел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
13
Нету
22
Анюков
27
Денисов
28
Витсель
15
Широков
10
Данни
7
Халк
11
Кержаков
4-1-2-2-1
25
Рейна
8
Джонсон
23
Каррагер
37
Шкртел
21
Энрике
7
Аллен
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Даунинг
19
Стерлинг
9
Суарес
11
Кержаков
20
Файзулин
20
Файзулин
11
Кержаков
10
Данни
37
Семак
37
Семак
10
Данни
19
Стерлинг
6
Лейва
6
Лейва
19
Стерлинг
Остались в запасе
Зенит
Ливерпуль
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Зенит - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:55 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая)
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