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Сергей Семак
Новости
Сергей Семак - новости
Завершил карьеру
27 февраля 1976 (50), Сычанское
#37 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Все чемпионы России по футболу: какая команда чаще всего выигрывала титул?
2023.12.23 20:05
Семак отреагировал на возможное приглашение судей из Саудовской Аравии в РПЛ
2023.10.26 13:49
11
Петржела сообщил, что Семак может возглавить сборную Чехии
2023.10.15 15:33
13
Малафеев: «В случае ухода Семака «Зенит» может успешнее играть в Лиге чемпионов, но потом провалиться в РПЛ»
2020.12.08 14:09
7
Семак: «Чтобы считать очки, их нужно сначала набрать»
2020.11.04 20:37
1
Фото
Семак: «Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу»
2020.01.21 16:44
18
Кириченко: «Семак – синоним успеха»
2019.12.06 10:42
6
Семак: «Лимит мешает здоровой конкуренции»
2019.11.06 00:00
93
Семак: «Не думали, что забьем «Ростову» шесть голов»
2019.10.19 21:32
5
Семак – о безголевой серии Азмуна: «Будем ждать и работать, другого рецепта нет»
2019.09.13 22:49
2
«Человек осознал неправильное поведение». Егоров – о ситуациях с Семаком и Дзюбой
2019.08.18 23:30
39
Семак: «Команда, выигрывающая титул, не имеет права думать, что автоматически выиграет второй»
2019.06.26 11:34
В чем секрет и смысл «Зенита»?
2019.06.03 18:58
69
Виллаш-Боаш: «Для меня честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с «Зенитом»
2019.04.30 10:50
31
Семак – о трансфере защитника «Шахтера»: «Проблем с возрастом Ракицкого не вижу»
2019.01.29 06:12
3
Семак: «0:4 от «Динамо»? У «Зенита» есть шансы в ответном матче»
2018.08.09 22:30
47
Черданцев: «Преемник Манчини? Семак – фаворит среди россиян, Сарри – среди иностранцев»
2018.05.12 20:49
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2017.01.18 19:39
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