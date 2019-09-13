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    Семак – о безголевой серии Азмуна: «Будем ждать и работать, другого рецепта нет»

    Главный тренер«Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги встречи 9-го тура РПЛ с «Арсеналом».

    «Что касается первого тайма, то пару моментов мы организовали у своих ворот сами. В атаке выглядели получше, забили. Смогли бы еще — было бы полегче, так как соперник оборонялся большими силами. Но естественно, когда преимущество хрупкое, всегда появляется нервозность. Так что хорошо, что смогли, пропустив, забить снова, реализовали свои моменты. В целом — это заслуженная победа. Сейчас кто-то выглядит лучше, кто-то хуже, так что мы смотрим, кто, где и сколько может играть, разбираемся с состоянием игроков.

    Азмун не забивает уже 10 часов? Это бывает. В нужный момент еще забьет, поможет. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. И он старается, работает для команды, а это самое главное. Так что будем продолжать, и забитые мячи придут. Будем ждать и работать. Другого рецепта, который бы позволил исправить ситуацию с его реализацией, к сожалению, нет», – отметил Семак.

    • Благодаря победе над «Арсеналом» петербургский клуб стал единоличным лидером чемпионата России, набрав 20 очков.
    • На 22-й минуте встречи Азмун не реализовал пенальти.
    • В последний раз иранский форвард забивал за «Зенит» в июле. Тогда нападающий отличился на первой минуте матча с «Оренбургом» (2:0).

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3001

      paracetamol 22 минуты назад

      Разыграется еще, на свинях в Питере.

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