Семак – о безголевой серии Азмуна: «Будем ждать и работать, другого рецепта нет»

Главный тренер«Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги встречи 9-го тура РПЛ с «Арсеналом».

«Что касается первого тайма, то пару моментов мы организовали у своих ворот сами. В атаке выглядели получше, забили. Смогли бы еще — было бы полегче, так как соперник оборонялся большими силами. Но естественно, когда преимущество хрупкое, всегда появляется нервозность. Так что хорошо, что смогли, пропустив, забить снова, реализовали свои моменты. В целом — это заслуженная победа. Сейчас кто-то выглядит лучше, кто-то хуже, так что мы смотрим, кто, где и сколько может играть, разбираемся с состоянием игроков.

Азмун не забивает уже 10 часов? Это бывает. В нужный момент еще забьет, поможет. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. И он старается, работает для команды, а это самое главное. Так что будем продолжать, и забитые мячи придут. Будем ждать и работать. Другого рецепта, который бы позволил исправить ситуацию с его реализацией, к сожалению, нет», – отметил Семак.