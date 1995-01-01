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    Семак: «Чтобы считать очки, их нужно сначала набрать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

    «Для нас каждая игра решающая. Чтобы считать очки, их нужно сначала набрать. Выходим, играем, будем надеяться, что игра сложится для нас более удачно. Будем делать всe, что в наших силах.

    У каждого игрока бывают хорошие и не очень периоды. На долю Дзюбы выпало очень много матчей и нагрузки. Что касается предыдущего матча — меняют всех игроков. Защитников реже, нападающих чаще.

    В первой игре Артему было сложно противодействовать, поэтому хотели изменить игру, выпустив более быстрого игрока. У него есть небольшие проблемы, связанные с состоянием мышц, поэтому дали ему отдохнуть в матче с «Химками», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +986

      Psih86 1 час назад

      Гениально... Это фраза из оперы, двери созданы чтобы проходить сквозь стены....

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