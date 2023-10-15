Петржела сообщил, что Семак может возглавить сборную Чехии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что наставник сине-бело-голубых Сергей Семак может возглавить сборную Чехии.
«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень этого хотел, чтобы он тренировал нашу сборную.
Но, пока он русский, это невозможно – российский тренер на сегодняшний день нигде не сможет работать в Европе», – заявил Петржела.
- 29 мая 2018 года Сергей Семак был назначен главным тренером «Зенита», сменив на этом посту Роберто Манчини.
- На данный момент сине-бело-голубые занимают третье место в РПЛ, набрав 20 очков в 11 играх.
- Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.
Источник: «РБ Спорт»