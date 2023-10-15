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    Петржела сообщил, что Семак может возглавить сборную Чехии

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что наставник сине-бело-голубых Сергей Семак может возглавить сборную Чехии.

    «Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень этого хотел, чтобы он тренировал нашу сборную.

    Но, пока он русский, это невозможно – российский тренер на сегодняшний день нигде не сможет работать в Европе», – заявил Петржела.

    • 29 мая 2018 года Сергей Семак был назначен главным тренером «Зенита», сменив на этом посту Роберто Манчини.
    • На данный момент сине-бело-голубые занимают третье место в РПЛ, набрав 20 очков в 11 играх.
    • Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14997

      Skull_Boy 1 час назад

      Физрук из школы в футболе понимает лучше, чем терпила

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      Krics 1 час назад

      Может для начала сборную России, сомневаюсь однако,ихмо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6544

      subbotaspartak 1 час назад

      Кто такая эта Пржела?
      Абсурд...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8835

      nik55 1 час назад

      очень тупой------ Источник: «РБ Спорт»

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7775

      Semenycch 2 часа назад

      Это провокация? Или автор идиот?

      4
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      Рейтинг: +1878

      gor77 2 часа назад

      Капец!))) Вот точно, про него анекдот.))))))))))))))
      - Сынок. Подойди сюда. У меня к тебе разговор. Мне тут птичка напела, что ты куришь. Это правда?
      - Мама! По-моему это ты куришь, раз с тобой птички разговаривают.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2343

      alll-333 2 часа назад

      Что за чешский бред...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20246

      ilichkadr 2 часа назад

      И на кой Семаку менять гражданство? Ему и с российским живется очень не плохо.

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