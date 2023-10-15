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Петржела сообщил, что Семак может возглавить сборную Чехии

15 октября 2023, 15:33
13

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что наставник сине-бело-голубых Сергей Семак может возглавить сборную Чехии.

«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень этого хотел, чтобы он тренировал нашу сборную.

Но, пока он русский, это невозможно – российский тренер на сегодняшний день нигде не сможет работать в Европе», – заявил Петржела.

  • 29 мая 2018 года Сергей Семак был назначен главным тренером «Зенита», сменив на этом посту Роберто Манчини.
  • На данный момент сине-бело-голубые занимают третье место в РПЛ, набрав 20 очков в 11 играх.
  • Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия Зенит Семак Сергей Петржела Властимил
Комментарии (13)
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ilichkadr
1697374974
И на кой Семаку менять гражданство? Ему и с российским живется очень не плохо.
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Просто-333
1697375579
Что за чешский бред...
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gor77
1697376729
Капец!))) Вот точно, про него анекдот.)))))))))))))) - Сынок. Подойди сюда. У меня к тебе разговор. Мне тут птичка напела, что ты куришь. Это правда? - Мама! По-моему это ты куришь, раз с тобой птички разговаривают.
Ответить
nik55
1697378549
очень тупой------ Источник: «РБ Спорт»
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subbotaspartak
1697379162
Кто такая эта Пржела? Абсурд...
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Krics
1697379779
Может для начала сборную России, сомневаюсь однако,ихмо.
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Skull_Boy
1697380166
Физрук из школы в футболе понимает лучше, чем терпила
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Fialet
1697385757
Любой физрук может возглавить любую сборную. Только какой будет результат?
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Вомбат
1697395121
В конституции Евросоюза записано, что национальность (гражданство) при приеме человека на работу в Европу не может быть порочащим фактором. Потому что отдельный человек не может нести ответственности за действия властей. И в Европе есть страны, где российских специалистов на работу принимают и сейчас. Хотя во таких странах, как Чехия, Великобритания, Польша, Испания, Португалия, Германия и другие, это практически невозможно из-за оголтелого сопротивления поголовно зараженной русофобией общественности. Но во Франции российских специалистов на работу берут, если они того заслуживают. И если Семак настолько хорош, как думает пан ПЖ, он мог бы претендовать, скажем, на Марсель. Для этого ему не потребовалось бы менять гражданство
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