Петржела сообщил, что Семак может возглавить сборную Чехии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что наставник сине-бело-голубых Сергей Семак может возглавить сборную Чехии.

«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень этого хотел, чтобы он тренировал нашу сборную.

Но, пока он русский, это невозможно – российский тренер на сегодняшний день нигде не сможет работать в Европе», – заявил Петржела.