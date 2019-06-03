В чем секрет и смысл «Зенита»?

Смысл клуба из культурной столицы тупым москалям из прогнившей столицы не одолеть. Их клубы - вот уж кто действительно лишены смысла.
Новый выпуск нашего подкаста – про главный российский клуб этого сезона. Зенит выиграл чемпионат, проводил крутые трансферы и делал классный ютуб-канал. Но, кажется, он все еще остается командой одного города, а большинство его заслуг объясняют деньгами и влиянием «Газпрома».
В подкасте мы обсудили, почему Зенит стал в этом году чемпионом и чем так крут Семак. А еще – почему многие не любят Зенит и что ему нужно сделать, чтобы стать по-настоящему главной российской командой.
Послушать на ютубе:
Другие площадки:
Темы:
01:12 Зенит точно был лучшим клубом в этом году?
04:05 Как Зенит праздновал чемпионство? Аудиорепортаж!
07:45 Осенью Зенит чуть не проиграл сезон. Что там случилось?
09:51 Семак
12:51 Вспоминаем главные проблемы Зенита в этом году. Их было много
17:09 Важная особенность Зенита в этом сезоне – крутые трансферы
20:47 Плеханов – о том, как добиться успеха
22:36 Многие относятся к Зениту с недоверием. Почему так?
27:57 Зенит – это Капитан Марвел. Ему сложно сопереживать
29:33 У «Газпрома» слишком много влияния на футбол. И это тоже мешает «Зениту»
34:23 Как Зенит борется со стереотипами: соцсети, ютуб, долгосрочное развитие
42:25 Трансфер Азмуна – крутейший пример работы с болельщиками
«Скинь мяч» - это разговорное шоу, мы обсуждаем главные футбольные темы, разбираем важные конфликты и спорим друг с другом. Это аудио, поэтому слушать его можно по дороге на работу или учебу, в машине, во время занятий спортом или просто на прогулке. Мы есть в ITunes, Вконтакте, Яндекс.Музыке и на YouTube.