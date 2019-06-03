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    В чем секрет и смысл «Зенита»?

    Новый выпуск нашего подкаста – про главный российский клуб этого сезона. Зенит выиграл чемпионат, проводил крутые трансферы и делал классный ютуб-канал. Но, кажется, он все еще остается командой одного города, а большинство его заслуг объясняют деньгами и влиянием «Газпрома».

    В подкасте мы обсудили, почему Зенит стал в этом году чемпионом и чем так крут Семак. А еще – почему многие не любят Зенит и что ему нужно сделать, чтобы стать по-настоящему главной российской командой.

    Послушать на ютубе:

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    Темы:

    01:12 Зенит точно был лучшим клубом в этом году?
    04:05 Как Зенит праздновал чемпионство? Аудиорепортаж!
    07:45 Осенью Зенит чуть не проиграл сезон. Что там случилось?
    09:51 Семак
    12:51 Вспоминаем главные проблемы Зенита в этом году. Их было много
    17:09 Важная особенность Зенита в этом сезоне – крутые трансферы
    20:47 Плеханов – о том, как добиться успеха
    22:36 Многие относятся к Зениту с недоверием. Почему так?
    27:57 Зенит – это Капитан Марвел. Ему сложно сопереживать
    29:33 У «Газпрома» слишком много влияния на футбол. И это тоже мешает «Зениту»
    34:23 Как Зенит борется со стереотипами: соцсети, ютуб, долгосрочное развитие
    42:25 Трансфер Азмуна – крутейший пример работы с болельщиками

    Источник: Подкаст «Скинь мяч»

    «Скинь мяч» - это разговорное шоу, мы обсуждаем главные футбольные темы, разбираем важные конфликты и спорим друг с другом. Это аудио, поэтому слушать его можно по дороге на работу или учебу, в машине, во время занятий спортом или просто на прогулке. Мы есть в ITunesВконтактеЯндекс.Музыке и на YouTube.

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    03.06.2019 18:58
    Комментарии33
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      Рейтинг: +1921

      paracetamol 3 часа назад

      Смысл клуба из культурной столицы тупым москалям из прогнившей столицы не одолеть. Их клубы - вот уж кто действительно лишены смысла.

      0
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      Рейтинг: +737

      Derzkiy1 4 часа назад

      Было хорошее поколение когда был Аршавин в команде , как и у каждой Российской команды ! Бабки конечно хорошо но есть тот же ЦСКА который зарабатывает на футболе и смотреться возможно даже лучше чем Зенит с непонятным составом который каждый год меняется !

      0
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      ...
      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV > Derzkiy1 3 часа назад

      цска и вкладывал много сразу в результат, кроме этого сезона, сейчас сухиновцы перехватил пальму первенства

      0
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      ...
      Рейтинг: +1921

      paracetamol > Derzkiy1 3 часа назад

      Дозарабатывался до 220 млн. долга. Ввек не отдать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1266

      erma 4 часа назад

      Зенит такой же главный клуб России как Абрамович ее главный человек. Бабло, конечно, важно, но все же это не главное.

      0
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      Рейтинг: +17271

      Боцман59rus 5 часов назад

      Секрета в этом гавне нет, а смысл, в выводе и отмывке газпромовских денег через это недоразумение, посредством раздутого бюджета и необоснованных трансферов... Старая и проверенная схема, подтвердит любой убогий недоучка экономического плана, да и Спартак не далеко ушёл, с тем отличием, что в Москве имеют Федуна, а в Питере государство, через незаконно приватизированную корпорацию

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2592

      владимир миронов 5 часов назад

      Когда на всех каналах разговоры за Зенит, то это вызывает аллергию. У нас других нет? Разговоры о том--сколько вбухали денег в очередного варяга, кроме антипатии, ничего не вызывают. И за что его любить?

      3
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      ...
      Рейтинг: +882

      волчарик > владимир миронов 3 часа назад

      Никто не просит любить Зенит,своих болел хватает.Просто странно,в кои то веки в регион пришел сильный спонсор и сразу столько негатива.Откуда ветер дует?Желаю и другим командам финансового благополучия,играть будет интересней.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -5260

      пьяныйхоровод 5 часов назад

      Ну вот "клуб завидующих обиженок" почти в полном составе . И дело не в спонсоре . Будь на месте Газпрома меценатъ "а-ля Галицкий" - придумали бы всё равно какую-нибудь бешеную предъяву ( типа Зенит жирует за счёт Афганского героина). Чем успешнее играет Зенит - тем зеленее у завистников морды .

      4
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    • ...
      Рейтинг: +9481

      slavutiq70 5 часов назад

      Да какой секрет??? Возьми Газпром себе к примеру Томь,,,и была бы Томь топ клубом,,,,

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +196

      Ловкий Бубен > slavutiq70 4 часа назад

      Да, верно, но Газпром взял Зенит а не Томь, и вот тут секрет, и Томь никогда не возьмет... Потому что она на в Питере

      1
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      ...
      Рейтинг: +882

      волчарик > Ловкий Бубен 4 часа назад

      Ха ха.А РЖД не взяло Ростов,а Лукойл-Амкар.Или может в других странах по другому?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +962

      mamba9090909 6 часов назад

      Бомбардир частенько подкидывает косточку любителям позубоскалить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9601

      Garrincha58 6 часов назад

      собрались на ветке одни придурки без мозгов и скалят свои зубы а был бы это маскавский клубик типа Шпартака всем бы всё нравилось но нет же ненавидят они питерских как хохлы ненавидят русскихи кстати Бомбардир этой ненависти первоисточник

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3708

      Спартач80 > Garrincha58 5 часов назад

      клубик-это питерское недоразумение....Я из провинции и здесь ваш Зенит не любят,как бы вы не пыжились.И да-считал тебя адекватом,а ты очередная питерская помойка...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30328

      MaxRnD > Garrincha58 5 часов назад

      Прочитал последних твоих два коммента и понял откуда списан образ "придурка без мозгов". Сочувствую

      2
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      ...
      Рейтинг: -5260

      пьяныйхоровод > Спартач80 3 часа назад

      Я когда на выезде в Ростове был( в 2006-м вроде) , на выходе со стадика лицезрел одну надпись : " Место для мусора и московских команд" .Болел Зенита хватает не только в Питере , насколько их больше или меньше чем у твоего спартака судить не буду . Давай ты за всю провинцию говорить не будешь - сохранишь репутацию адекватного человека .

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV 6 часов назад

      зато не секрет какое место они займут без таких вливаний

      3
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