В чем секрет и смысл «Зенита»?

Новый выпуск нашего подкаста – про главный российский клуб этого сезона. Зенит выиграл чемпионат, проводил крутые трансферы и делал классный ютуб-канал. Но, кажется, он все еще остается командой одного города, а большинство его заслуг объясняют деньгами и влиянием «Газпрома».

В подкасте мы обсудили, почему Зенит стал в этом году чемпионом и чем так крут Семак. А еще – почему многие не любят Зенит и что ему нужно сделать, чтобы стать по-настоящему главной российской командой.

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Темы:

01:12 Зенит точно был лучшим клубом в этом году?

04:05 Как Зенит праздновал чемпионство? Аудиорепортаж!

07:45 Осенью Зенит чуть не проиграл сезон. Что там случилось?

09:51 Семак

12:51 Вспоминаем главные проблемы Зенита в этом году. Их было много

17:09 Важная особенность Зенита в этом сезоне – крутые трансферы

20:47 Плеханов – о том, как добиться успеха

22:36 Многие относятся к Зениту с недоверием. Почему так?

27:57 Зенит – это Капитан Марвел. Ему сложно сопереживать

29:33 У «Газпрома» слишком много влияния на футбол. И это тоже мешает «Зениту»

34:23 Как Зенит борется со стереотипами: соцсети, ютуб, долгосрочное развитие

42:25 Трансфер Азмуна – крутейший пример работы с болельщиками