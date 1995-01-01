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    Виллаш-Боаш: «Для меня честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с «Зенитом»

    Экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о совместной работе с Сергеем Семаком.

    «С нетерпением жду, когда клуб и Семак наконец-то добьются своей цели. Сергей продуманно строил свою карьеру. И достиг должности главного тренера, скопив опыт сначала как игрок, а затем как верный помощник. Он всегда был готов учиться и делиться знаниями. Всегда буду ему благодарен за то, какими мыслями он делился, пока был моим помощником. Это большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с «Зенитом» и некоторыми футболистами, которые были в составе еще в то время, когда я работал в клубе.

    Чем хорош Семак как тренер? Он невероятно анализирует игру и, прежде чем поделиться мнением, обдумывает свои слова. Его размышления основаны на личном опыте, Сергей играл в центре поля, а такой футболист очень хорошо понимает все изменения в матче. Как человек, Семак передает своей команде спокойствие, в то же время он сильный лидер, это заметно по тем видео, что клуб публикует из раздевалки. С ним команда едина. Видно, что между тренером и игроками есть взаимное доверие», – заявил португалец.

    • Боаш работал в «Зените с 2014 по 2016-й год.
    • Сергей Семак завершил игровую карьеру в 2013-м, после чего вошел в тренерский штаб Лучано Спаллетти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии6
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      Рейтинг: -368

      SuperPAV9 1 минуту назад

      Семак растеттв очень сильного тренера

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      Рейтинг: +4431

      prezent2017 8 минут назад

      Андрюхе Боашеву привет и наилучшие пожелания.

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      Рейтинг: +357

      Борат 16 минут назад

      Семак черпанул и у бердыева и у спаллетти и у боаша и у других специалистов

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      Рейтинг: +9330

      Garrincha58 37 минут назад

      пока игры, которую хотят видеть болельщики Зенита особенно поколение со стажем её нет посмотрим, что будет в следующем году он будет определяющим как для самого Семака-тренера так и команды Зенит, а нынешний ЧР очень слабый и это свидетельствуют результаты Зенита в ЛЕ

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      Рейтинг: +50

      Max GRIM 42 минуты назад

      Поставил бы лайк этому комментарию Боаша.

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      Рейтинг: +9330

      Garrincha58 > Max GRIM 37 минут назад

      Я бы тоже поставил

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