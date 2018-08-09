Семак: «0:4 от «Динамо»? У «Зенита» есть шансы в ответном матче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

«Естественно, очень сложно и неприятно для нас сложился первый тайм. Во втором тайме сыграли лучше, но не забили и пропустили еще.

Очень обидное поражение, у нас есть неделя, чтобы подойти к ответной игре. Шансы у нас есть, хотя вернуться в игру и выйти в следующий раунд будет очень сложно. Но возможно», – сказал Семак.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно