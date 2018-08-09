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    Семак: «0:4 от «Динамо»? У «Зенита» есть шансы в ответном матче»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

    «Естественно, очень сложно и неприятно для нас сложился первый тайм. Во втором тайме сыграли лучше, но не забили и пропустили еще.

    Очень обидное поражение, у нас есть неделя, чтобы подойти к ответной игре. Шансы у нас есть, хотя вернуться в игру и выйти в следующий раунд будет очень сложно. Но возможно», – сказал Семак.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: Sports.ru

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    09.08.2018 22:30
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 августа 2018, 11:46

      ну забьёте вы 5 они свои 4 и следующая станция наз. /тупик граждане приехали/

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 августа 2018, 10:21

      1:0 в Питере будет. Не просрут же они опять?

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 10:19

      если уж говорить на чистоту то эти шансы крайне малы.

      6
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 августа 2018, 10:10

      А ну-ка слюни поднять, люд внизуплачущий! Вспоминаем прошлый год ЛЧ и мегакамбеки от кого не поподя. Даешь российский камбек!!!!

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > ItalianFootball 10 августа 2018, 16:00

      Ну ты сравнил жопу с пальцем

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > EcioAuditore 11 августа 2018, 09:54

      А лучше ныть в комментах и посыпать голову пеплом ?

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > ItalianFootball 12 августа 2018, 05:32

      Нет, но я в такой камбек от Зени не верю

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > EcioAuditore 17 августа 2018, 10:07

      Поверил ?)))

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > ItalianFootball 17 августа 2018, 10:36

      когда такие матчи будут выдавать каждый раз, тогда поверю, а так это случайность

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > EcioAuditore 18 августа 2018, 10:24

      Это может и случайность, но верить просто надо, чего теряешь то ?

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > ItalianFootball 18 августа 2018, 18:48

      По первой игре не показали, то что можно поверить в них, хоть и болею за другую кому, но в еврокубках поддерживаю своих. Молодцы, что сказать. Главное чтобы дальше такого не повторяли, чтобы отыгрываться не приходилось так тяжело

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 10 августа 2018, 09:47

      Пустые слова, Семак, и вы это понимаете.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 10 августа 2018, 08:14

      Можно пол команды смело продавать. Без еврокубков столько бездельников Зениту не нужно.

      1
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      Рейтинг: +28

      Дима96 10 августа 2018, 08:12

      Пошла волна, накрывшая их самих...

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      Рейтинг: +5460

      Дядя Серёжа 10 августа 2018, 07:57

      Чудеса только у Якубовича.
      Крути Семак барабан...

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 августа 2018, 07:54

      Шансы? По игре которую показали команды, их просто нет.

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 10 августа 2018, 07:15

      Ну понятно, что сам Богданыч не верит в чудо, но сказать по другому он не мог, не то папики из газпрома сделают ему атата. А так победа хоть с минимальным счётом будет большой удачей и приносом очков в копилку России. Хоть какая-то польза будет от этого никчёмного клубишки. Но верится в это с трудом.

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