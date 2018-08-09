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  • Семак: «0:4 от «Динамо»? У «Зенита» есть шансы в ответном матче»

Семак: «0:4 от «Динамо»? У «Зенита» есть шансы в ответном матче»

9 августа 2018, 22:30
47

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

«Естественно, очень сложно и неприятно для нас сложился первый тайм. Во втором тайме сыграли лучше, но не забили и пропустили еще.

Очень обидное поражение, у нас есть неделя, чтобы подойти к ответной игре. Шансы у нас есть, хотя вернуться в игру и выйти в следующий раунд будет очень сложно. Но возможно», – сказал Семак.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно

Источник: Sports.ru
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мн Семак Сергей
Комментарии (47)
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BAIv
1533843166
выпей водки и опустись на землю какие шансы ??? кто в ворота может забить 4 гола надо
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filosof sparty
1533843385
Акуеть!!! А я думал ярче вчерашнего Спартака нереально выступить....
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aaaaahhhh
1533844060
надо срочно усилится! лавка наверное коротка!
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Федя Кабак
1533844254
Ага, конечно..болотный и дриусня и одного не забьют. Только если Дзюба выйдет
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Пестрый
1533844768
Эх ты симачок) Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе))
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84aivengo
1533845224
зенит не барселона.. да и белорусы не псж... но надеюсь,получится все так и... хотя шансы мизерные
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Рубик Докоян
1533845380
Сябры не только могут готовить драники, деруны, но и отодрать на футбольном поле. Пока игра не закончена шансы есть, но они настолько призрачны, что о них и говорить не приходится...
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Ростов рулит.
1533846355
Что несёт Семак. Какие шансы. После такой игры будет сильный мандраж, 100% дома пропустят гол. Тем более играть без поддержки зрителей. Как в брелиантовой руке- Лёлик, всё пропало, гипс снимают......
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geroin161
1533847326
Да, у вас есть шанс побыстрее покинуть Лигу Европы))))
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OfaZavr
1533885569
если уж говорить на чистоту то эти шансы крайне малы.
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