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    «Зенит» давно не проигрывал так позорно


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    Голосов: 10
    09.08.2018 21:18
    А в России этот ужас даже не показали по ТВ.

    Вчера «Спартак» получил три мяча от ПАОКа за 15 минут в первом тайме, но хотя бы забил два и уехал с приемлемым результатом. «Зенит» в Минске повторил «подвиг» по пропущенным мячам, с той лишь разницей, что не забил ничего вообще.

    Что за команда – «Динамо» Минск?

    Чемпион СССР, семикратный чемпион Белоруссии, но последний раз минчане выигрывали местный чемпионат 14 лет назад, а Кубок еще одним годом раньше. Выше группового этапа Лиги Европы минский клуб не поднимался. В команде выступают преимущественно белорусские футболисты. Из легионеров – хорваты Галович и Треботич, португалец Роша, грузин Наваловский, серб Николич и ганец Яхая. Тренирует команду экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко.

    «Динамо» в прошлом сезоне было в нескольких секундах от чемпионства, но белорусскую лигу самым драматичным образом выиграл БАТЭ. Гуренко после последнего тура на эмоциях много чего наговорил, но изменить исход было нельзя – динамовцы обидно не стали чемпионами.

    Как готовился «Зенит»

    Сергей Семак выбрал вот такую расстановку на игру:

    Лодыгин и Анюков проводили первые матчи в сезоне, Краневиттер до этого сыграл лишь одну минуту. Дзюба остался в Санкт-Петербурге, Мевля заявлял о желании выиграть Лигу Европы, а Семак обещал, что сыграют все сильнейшие: «Играть будут те, кто готов. Ни о каком неосновном составе и речи быть не может».

    В России игру не показали

    Телеканал «Матч ТВ» не смог приобрести права и показал вместо этого финал прыжков в воду у мужчин с трамплина (3 м) на чемпионате Европы по водным видам спорта. По слухам, в Белоруссии запросили слишком серьезную цену за трансляцию. «Зенит» показывал матч на своем YouTube-канале.

    Что творилось на поле

    Три гола в ворота «Зенита» влетели со стандартов. В первом случае штрафной здорово выполнил Николич, но претензии к Лодыгину вполне справедливы – голкипер проспал момент удара.

    Второй гол был необычайно красив. Он состоялся после розыгрыша углового – в штрафной «Зенита» игроки минского «Динамо» поочередно сыграли: а) пяткой; б) через себя в падении. Третье действие от Хващинского было голевым.

    Третий – с углового головой мяч в дальний угол вонзил Галович (тренд года – голы от хорватов в наши ворота головой).

    Ну а четвертый влетел от Николича во втором тайме, уже без всякого стандарта, но мяч пролетел рядом с Лодыгиным.

    Крупнее в еврокубках «Зенит» проигрывал почти 30 лет назад: 0:5 «Штутгарту». Пожалуй, так выиграть Лигу Европы будет сложно.

    «Тотальный контрактный и трансферный разврат». Страна реагирует на разгром «Зенита»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 2 Голосов: 10
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 11 августа 2018, 10:59

      А не кажется вам странным такая вещь: Семак перед игрой говорит, что команда нуждается в усилении, после, такой капитальный залёт. Возможно Семак решил так показать Миллеру,что требуется очень быстрое усиление)

      0
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 10 августа 2018, 13:52

      Понятно, по ТВ белорусы запросили несоразмерную цену. Однако в Интернете как ни странно, куда ни сунься, везде показ закрыт "по просьбе правообладателя". Кто это такой сверхжадный? Но я дырку все же нашел и смотрел матч онлайн.
      Вообще, футбол надо популяризировать и нельзя запрещать к показу ТВ. Что за сверхжадный народ в ТВ и Интернете?! Чужие матчи наглицкой лиги показывают кому?

      0
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      Рейтинг: +67332

      portero 10 августа 2018, 12:49

      четыре удара в створ четыре гола, два косяки лодырки.
      по чужим воротам ни одного в створ.. арги трупы , они даже бегать не хотят

      2
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 10 августа 2018, 11:55

      Кто верит в "комбэк" на своем поле?

      0
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      Рейтинг: +67332

      portero > Yuriy_Shahta 10 августа 2018, 12:50

      судя по первым турам ЧР , там не пахнет игрой зенит по полю пешком ходит, с Арсеналом повезло что дурак залетел.

      2
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      Рейтинг: +8

      Banzai 10 августа 2018, 09:06

      Матчи Зенита не показывают по телевидению, клуб лишили поддержки болельщиков. Даже Уфу показывают по МатчТВ, а Зенит не нужен. Не хотите показывать, клуб не будет играть в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > Banzai 10 августа 2018, 09:19

      дело не в нежелании я думаю....хотя в целом очень странно

      2
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 10 августа 2018, 08:41

      ну, бывает ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 10 августа 2018, 08:37

      отлично,отрезвить наивных болельщиков после "фиер
      рического "выступления сборной на ЧМ

      0
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      Рейтинг: +4849

      neveldomha 10 августа 2018, 08:02

      Если это был хитрый план на слив Лиги Европы, то ребята перестарались. Лодыгина самое время продать, хоть какие то гроши за него выручить, а то придется еще доплачивать, чтобы за даром взяли.

      4
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      Рейтинг: +77

      dguda 10 августа 2018, 06:22

      Лодыгин, вообще ни какой. Какие-то конвульсивные движения в воротах.

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 10 августа 2018, 05:21

      Это просто праздник какой то :-) Динамо - молодцы, порадовали.

      0
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