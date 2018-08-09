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«Зенит» давно не проигрывал так позорно

Вчера «Спартак» получил три мяча от ПАОКа за 15 минут в первом тайме, но хотя бы забил два и уехал с приемлемым результатом. «Зенит» в Минске повторил «подвиг» по пропущенным мячам, с той лишь разницей, что не забил ничего вообще.

Что за команда – «Динамо» Минск?

Чемпион СССР, семикратный чемпион Белоруссии, но последний раз минчане выигрывали местный чемпионат 14 лет назад, а Кубок еще одним годом раньше. Выше группового этапа Лиги Европы минский клуб не поднимался. В команде выступают преимущественно белорусские футболисты. Из легионеров – хорваты Галович и Треботич, португалец Роша, грузин Наваловский, серб Николич и ганец Яхая. Тренирует команду экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко.

«Динамо» в прошлом сезоне было в нескольких секундах от чемпионства, но белорусскую лигу самым драматичным образом выиграл БАТЭ. Гуренко после последнего тура на эмоциях много чего наговорил, но изменить исход было нельзя – динамовцы обидно не стали чемпионами.

Как готовился «Зенит»

Сергей Семак выбрал вот такую расстановку на игру:

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Лодыгин и Анюков проводили первые матчи в сезоне, Краневиттер до этого сыграл лишь одну минуту. Дзюба остался в Санкт-Петербурге, Мевля заявлял о желании выиграть Лигу Европы, а Семак обещал, что сыграют все сильнейшие: «Играть будут те, кто готов. Ни о каком неосновном составе и речи быть не может».

В России игру не показали

Телеканал «Матч ТВ» не смог приобрести права и показал вместо этого финал прыжков в воду у мужчин с трамплина (3 м) на чемпионате Европы по водным видам спорта. По слухам, в Белоруссии запросили слишком серьезную цену за трансляцию. «Зенит» показывал матч на своем YouTube-канале.

Что творилось на поле

Три гола в ворота «Зенита» влетели со стандартов. В первом случае штрафной здорово выполнил Николич, но претензии к Лодыгину вполне справедливы – голкипер проспал момент удара.

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Второй гол был необычайно красив. Он состоялся после розыгрыша углового – в штрафной «Зенита» игроки минского «Динамо» поочередно сыграли: а) пяткой; б) через себя в падении. Третье действие от Хващинского было голевым.

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Третий – с углового головой мяч в дальний угол вонзил Галович (тренд года – голы от хорватов в наши ворота головой).

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Ну а четвертый влетел от Николича во втором тайме, уже без всякого стандарта, но мяч пролетел рядом с Лодыгиным.

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Крупнее в еврокубках «Зенит» проигрывал почти 30 лет назад: 0:5 «Штутгарту». Пожалуй, так выиграть Лигу Европы будет сложно.

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Лига Европы Лига Европы Динамо Мн Зенит
Комментарии (64)
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slavа0508
1533839519
Зажрались у нас все РПЛ,,,сукиии деньги гребут а играют на 50 000 руб максимум,,,,,какие им миллионы за убожество какое они показывают
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KOLBIS
1533839713
Видно,что Зениту не нужна ЛЕ,лять,но не так же позориться,Лодыгина в ПФЛ,что за дырень такая...
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ГенГриг
1533840073
Правы те кто говорил . что лимит легионеров надо сделать не более 3 .Пусть молодые пацаны наши играют. чем смотреть на этот бред. что вчера что сегодня..
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erma
1533840740
Хороший парень Семак, но порядочные люди в таких случаях подают в отставку. Или харакири, но это не наша традиция.
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Kugal
1533841213
А как кричали у нас в Минске, - мусора дебилы а ваш клуб говно, ну с первой частью еще согласен, но если говно клуб выиграл у вашего 4-0, то как называется ваш ? :)
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Qranat
1533841572
Красавцы банда Гуренко... Так унизить Газпром со своими прихлебаями, нужно суметь. До чего же приятно смотреть на перекошенную физиономию "великого" полководца Фурсенко со своей секретаршей, боже мой. Вот такие они прозорливые - хотели и рыбку и съесть и хорошо к "Рубину подготовиться... благо могут управлять решалами РФС и РПЛ одним счелчком пальца. Эта оплеуха еще приятнее чем вчерашняя Федуну. Вот так нужно работать арбитрам на матчах наших адм. ресурсных в ЧР и Кубке, господин Егоров Александр (новый глава СД), а не потокать нашим "топам" кабинетным, которые потом позорятся в Европе. А Семак, оказывается не такой мудрец, как мы думали... Перенося матч с "Рубином", расчитывал, что возьмет Минск голыми руками без особых напряжений и сократил время на подготовку к ответному матчу до 2-х дней. Молодцы белорусы. Хочется унижения газпромовских халявщиков теперь и в Казани. Браво минчане ! Спасибо за хороший матч.
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Kollljan
1533841609
Семак ошибся с составом. Ему можно. Он молодой тренер, ещё много шишек будет. Поддержать его надо. А турнир этот - хер с ним, по большому счёту. Разобраться Богданычу надо с кучей бесполезного аргентинского балласта в команде. И как-то по ходу чемпионата выстраивать игру. Сегодняшний матч показал, что скамейка, вроде бы длинная, а играть некому. Вот проблема.
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yaran56
1533841891
Пока не будет достойной зарплаты зенитовцы играть не будут, это вам не Ростов не получая денег шерстили Европу. Платить им надо в долларах, так будет надежней. Если у газпрома не хватит денег сбросимся.
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diktatop
1533841959
Ну что вчера вы по глумились над нами а сегодня сами полностью бомжатник обосрался )))
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neveldomha
1533877332
Если это был хитрый план на слив Лиги Европы, то ребята перестарались. Лодыгина самое время продать, хоть какие то гроши за него выручить, а то придется еще доплачивать, чтобы за даром взяли.
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