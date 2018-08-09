«Зенит» давно не проигрывал так позорно

Вчера «Спартак» получил три мяча от ПАОКа за 15 минут в первом тайме, но хотя бы забил два и уехал с приемлемым результатом. «Зенит» в Минске повторил «подвиг» по пропущенным мячам, с той лишь разницей, что не забил ничего вообще.

Что за команда – «Динамо» Минск?

Чемпион СССР, семикратный чемпион Белоруссии, но последний раз минчане выигрывали местный чемпионат 14 лет назад, а Кубок еще одним годом раньше. Выше группового этапа Лиги Европы минский клуб не поднимался. В команде выступают преимущественно белорусские футболисты. Из легионеров – хорваты Галович и Треботич, португалец Роша, грузин Наваловский, серб Николич и ганец Яхая. Тренирует команду экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко.

«Динамо» в прошлом сезоне было в нескольких секундах от чемпионства, но белорусскую лигу самым драматичным образом выиграл БАТЭ. Гуренко после последнего тура на эмоциях много чего наговорил, но изменить исход было нельзя – динамовцы обидно не стали чемпионами.

Как готовился «Зенит»

Сергей Семак выбрал вот такую расстановку на игру:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Лодыгин и Анюков проводили первые матчи в сезоне, Краневиттер до этого сыграл лишь одну минуту. Дзюба остался в Санкт-Петербурге, Мевля заявлял о желании выиграть Лигу Европы, а Семак обещал, что сыграют все сильнейшие: «Играть будут те, кто готов. Ни о каком неосновном составе и речи быть не может».

В России игру не показали

Телеканал «Матч ТВ» не смог приобрести права и показал вместо этого финал прыжков в воду у мужчин с трамплина (3 м) на чемпионате Европы по водным видам спорта. По слухам, в Белоруссии запросили слишком серьезную цену за трансляцию. «Зенит» показывал матч на своем YouTube-канале.

Что творилось на поле

Три гола в ворота «Зенита» влетели со стандартов. В первом случае штрафной здорово выполнил Николич, но претензии к Лодыгину вполне справедливы – голкипер проспал момент удара.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Второй гол был необычайно красив. Он состоялся после розыгрыша углового – в штрафной «Зенита» игроки минского «Динамо» поочередно сыграли: а) пяткой; б) через себя в падении. Третье действие от Хващинского было голевым.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Третий – с углового головой мяч в дальний угол вонзил Галович (тренд года – голы от хорватов в наши ворота головой).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ну а четвертый влетел от Николича во втором тайме, уже без всякого стандарта, но мяч пролетел рядом с Лодыгиным.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Крупнее в еврокубках «Зенит» проигрывал почти 30 лет назад: 0:5 «Штутгарту». Пожалуй, так выиграть Лигу Европы будет сложно.

«Тотальный контрактный и трансферный разврат». Страна реагирует на разгром «Зенита»