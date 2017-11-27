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    • В Белоруссии – дикая чемпионская развязка. Такого еще не было

    В Белоруссии – дикая чемпионская развязка. Такого еще не было


    4.6
    Голосов: 7
    27.11.2017 13:20
    Со скандалами и драмой на последних минутах.

    Что собой представляет белорусский чемпионат

    В нем участвуют 16 команд, матчи проходят в два круга – все как в России, только все еще по системе «весна-осень». Последние 11 раз чемпионом становился БАТЭ, по пять раз за это время до вторых мест добирались минское «Динамо» и солигорский «Шахтер». Именно эти три клуба и сражались в сезоне-2017 за чемпионство до последнего тура.

    Расклады перед последним туром

    БАТЭ шел первым с 67 очками, на два балла отставали «Динамо» и «Шахтер» (по 65). Таким образом, БАТЭ хватало бы и ничьей в гостях против «Городеи» (команды из одноименного поселка с населением численностью менее 4000 человек).

    «Динамо» для чемпионства нужно было поражение БАТЭ и собственная победа в Витбеске.

    Сложнее всего было «Шахтеру» – ему требовалась победа над гродненским «Неманом», потеря очков «Динамо» и поражение БАТЭ.

    Примечательно, что за пару туров до конца именно шансы «Шахтера» были выше – солигорский клуб опережал БАТЭ на одно очко, а «Динамо» – сразу на три.

    Что случилось в последнем туре

    Солигорчане самоустранились во втором тайме и уступили 1:3, оставшись на третьем месте. Минчане решили свои проблемы, забив четырежды в Витебске (4:1). В Городее в это время творилось странное – на гол БАТЭ хозяева ответили тремя – 3:1 к 77-й минуте, что делало бы «Динамо» чемпионом. Впрочем, за прошедшую неделю мы уже насмотрелись на камбэки, например, в Севилье и Дортмунде. Еще ближе стало к крутой развязке, когда Родионов забил пенальти на 78-й – 3:2 (причем в ворота мяч отлетел от рук голкипера). До чемпионства оставался один гол.

    Что случилось на последних минутах

    Фанаты минского «Динамо» были готовы праздновать в Витебске вместе с игроками – их матч закончился чуть раньше, в Городее БАТЭ проигрывал, и шло добавленное время. Но на пятой компенсированной минуте очередной навес Стасевича привел к срезке защитника, и набежавший Родионов поразил ворота соперника – 3:3!

    БАТЭ в 14-й раз в истории страны стал чемпионом, а фанаты тут же устроили дымовую завесу. «Забить на последних секундах – фантастика», – радовался Стасевич. «Надо же было и такое чемпионство получить. Через задницу», – кратко высказался глава БАТЭ Анатолий Капский.

    Что наговорил Сергей Гуренко

    Возглавляющий минское «Динамо» Сергей Гуренко провел очень эмоциональную послематчевую пресс-конференцию в Витебске.

    «Знаю результат матча в Городее. Играли бы не 6 минут – сыграли бы еще 10 минут или 15. Вот такой чемпионат у нас. И этот чемпионат хорош тем, что он показал всю сущность нашего чемпиона, нашего флагмана»

    «Зачем из всей страны, из всего чемпионата делать идиотов? То Толкачев, то еще что-нибудь. Это бред. Мне стыдно за наш чемпионат. Но он прошел так, потому что появилась конкуренция».

    «Но почему вы молчите про Гродно? Первый гол забивают с нарушением–с ударом в челюсть. И тишина. Второй вообще рукой забивают. У одного была рука Бога ,у этого – рука Капского».

    У БАТЭ еще могут отнять чемпионство?

    «А почему БАТЭ – чемпион? Ведь «дело Веремко» еще не закрыто до конца, так что неизвестно, кто стал первым», – отреагировал вчера защитник «Динамо» Максим Жавнерчик.

    Известный по выступлениям в России за «Крылья Советов» голкипер Сергей Веремко с прошлого года играет за БАТЭ. В сентябре в белорусском футболе вспыхнул скандал: Веремко должен был отсидеть пятиматчевую дисквалификацию и оплатить штраф за применение физической силы во время матча. Пять матчей вратарь отсидел, но штраф оплатить не успел до включения в заявку на матч со «Слуцком», а согласно регламенту, дисквалификация продлевается автоматически, пока не будет уплачен штраф.

    В октябре БАТЭ засчитали техническое поражение и сняли три очка за тот выигранный матч (6:0). Спустя месяц три балла борисовчанам вернул апелляционный комитет. В белорусской прессе пишут, что «дело Веремко» закрыто. Так что нового чемпиона Белоруссия не получит.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК БАТЭ, ФК «Динамо» Минск, «Прессбол»
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 7
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    Комментарии (23)
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    zatonn
    1511783143
    Уважаемый автор статьи и дорогая редакция! Страна называется - РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ! Будьте же политкорректны!
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    BRO_football
    1511785056
    Да уж, несмотря на низкий уровень, чемпионат Белоруссии коррумпированее российского будет.
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    artem303
    1511786278
    всем привет
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    Берёза В.
    1511787431
    Ну да
    Ответить
    Karpathian
    1511796567
    хороший клуб
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    Hugo Lloris
    1511986080
    это же они баварию *****?
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