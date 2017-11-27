Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • В Белоруссии – дикая чемпионская развязка. Такого еще не было

В Белоруссии – дикая чемпионская развязка. Такого еще не было

Что собой представляет белорусский чемпионат

В нем участвуют 16 команд, матчи проходят в два круга – все как в России, только все еще по системе «весна-осень». Последние 11 раз чемпионом становился БАТЭ, по пять раз за это время до вторых мест добирались минское «Динамо» и солигорский «Шахтер». Именно эти три клуба и сражались в сезоне-2017 за чемпионство до последнего тура.

Расклады перед последним туром

БАТЭ шел первым с 67 очками, на два балла отставали «Динамо» и «Шахтер» (по 65). Таким образом, БАТЭ хватало бы и ничьей в гостях против «Городеи» (команды из одноименного поселка с населением численностью менее 4000 человек).

«Динамо» для чемпионства нужно было поражение БАТЭ и собственная победа в Витбеске.

Сложнее всего было «Шахтеру» – ему требовалась победа над гродненским «Неманом», потеря очков «Динамо» и поражение БАТЭ.

Примечательно, что за пару туров до конца именно шансы «Шахтера» были выше – солигорский клуб опережал БАТЭ на одно очко, а «Динамо» – сразу на три.

Что случилось в последнем туре

Солигорчане самоустранились во втором тайме и уступили 1:3, оставшись на третьем месте. Минчане решили свои проблемы, забив четырежды в Витебске (4:1). В Городее в это время творилось странное – на гол БАТЭ хозяева ответили тремя – 3:1 к 77-й минуте, что делало бы «Динамо» чемпионом. Впрочем, за прошедшую неделю мы уже насмотрелись на камбэки, например, в Севилье и Дортмунде. Еще ближе стало к крутой развязке, когда Родионов забил пенальти на 78-й – 3:2 (причем в ворота мяч отлетел от рук голкипера). До чемпионства оставался один гол.

Что случилось на последних минутах

Фанаты минского «Динамо» были готовы праздновать в Витебске вместе с игроками – их матч закончился чуть раньше, в Городее БАТЭ проигрывал, и шло добавленное время. Но на пятой компенсированной минуте очередной навес Стасевича привел к срезке защитника, и набежавший Родионов поразил ворота соперника – 3:3!

БАТЭ в 14-й раз в истории страны стал чемпионом, а фанаты тут же устроили дымовую завесу. «Забить на последних секундах – фантастика», – радовался Стасевич. «Надо же было и такое чемпионство получить. Через задницу», – кратко высказался глава БАТЭ Анатолий Капский.

Что наговорил Сергей Гуренко

Возглавляющий минское «Динамо» Сергей Гуренко провел очень эмоциональную послематчевую пресс-конференцию в Витебске.

«Знаю результат матча в Городее. Играли бы не 6 минут – сыграли бы еще 10 минут или 15. Вот такой чемпионат у нас. И этот чемпионат хорош тем, что он показал всю сущность нашего чемпиона, нашего флагмана»

«Зачем из всей страны, из всего чемпионата делать идиотов? То Толкачев, то еще что-нибудь. Это бред. Мне стыдно за наш чемпионат. Но он прошел так, потому что появилась конкуренция».

«Но почему вы молчите про Гродно? Первый гол забивают с нарушением–с ударом в челюсть. И тишина. Второй вообще рукой забивают. У одного была рука Бога ,у этого – рука Капского».

У БАТЭ еще могут отнять чемпионство?

«А почему БАТЭ – чемпион? Ведь «дело Веремко» еще не закрыто до конца, так что неизвестно, кто стал первым», – отреагировал вчера защитник «Динамо» Максим Жавнерчик.

Известный по выступлениям в России за «Крылья Советов» голкипер Сергей Веремко с прошлого года играет за БАТЭ. В сентябре в белорусском футболе вспыхнул скандал: Веремко должен был отсидеть пятиматчевую дисквалификацию и оплатить штраф за применение физической силы во время матча. Пять матчей вратарь отсидел, но штраф оплатить не успел до включения в заявку на матч со «Слуцком», а согласно регламенту, дисквалификация продлевается автоматически, пока не будет уплачен штраф.

В октябре БАТЭ засчитали техническое поражение и сняли три очка за тот выигранный матч (6:0). Спустя месяц три балла борисовчанам вернул апелляционный комитет. В белорусской прессе пишут, что «дело Веремко» закрыто. Так что нового чемпиона Белоруссия не получит.

Беларусь. Высшая лига Беларусь
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1511783143
Уважаемый автор статьи и дорогая редакция! Страна называется - РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ! Будьте же политкорректны!
Ответить
BRO_football
1511785056
Да уж, несмотря на низкий уровень, чемпионат Белоруссии коррумпированее российского будет.
Ответить
artem303
1511786278
всем привет
Ответить
Берёза В.
1511787431
Ну да
Ответить
Karpathian
1511796567
хороший клуб
Ответить
Hugo Lloris
1511986080
это же они баварию *****?
Ответить
Главные новости
Энрике рассказал о словах Семака в перерыве матча с «Локомотивом»
10:08
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
4
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+