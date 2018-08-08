Мевля: «Хотим выиграть Лигу Европы. Но для начала «Зениту» надо попасть в группу»

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

«Мы сконцентрированы больше на себе, отталкиваемся от своей игры. Сегодня вечером просмотрим соперника и изучим его. Мы хотим выиграть завтра. Мы хотим выиграть Лигу Европы. Но для начала надо выйти в группу», – сказал Мевля.

Матч пройдет завтра в Белоруссии и начнется в 20:00 по московскому времени.