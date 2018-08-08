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    Мевля: «Хотим выиграть Лигу Европы. Но для начала «Зениту» надо попасть в группу»

    Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

    «Мы сконцентрированы больше на себе, отталкиваемся от своей игры. Сегодня вечером просмотрим соперника и изучим его. Мы хотим выиграть завтра. Мы хотим выиграть Лигу Европы. Но для начала надо выйти в группу», – сказал Мевля.

    Матч пройдет завтра в Белоруссии и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    08.08.2018 19:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4434

      ЮНик 9 августа 2018, 20:39

      "Не хвались идучи на рать, а хвались идучи сърати. Как бы бацькиной бульбой не подавились в своих грёзах о кубке, дорогие вы наши. Самые дорогие...

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 8 августа 2018, 22:31

      блеать, РПЛ для начала выиграйте

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      Рейтинг: +616

      smersh45 > maxon1256 8 августа 2018, 22:49

      чья бы мычала

      1
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      Рейтинг: +4434

      ЮНик > smersh45 9 августа 2018, 20:41

      чья бы мевлила. Так правильнее.

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      Рейтинг: +489

      mikitka 8 августа 2018, 20:40

      Дзюбу с собой не взяли... самонадеянно, однако

      2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 8 августа 2018, 19:22

      Мевля непонятно что мямлит, какая ЛЕ?

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