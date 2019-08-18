«Человек осознал неправильное поведение». Егоров – о ситуациях с Семаком и Дзюбой

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о ситуациях с Сергеем Семаком и Артемом Дзюбой.

Во время матча с «Ахматом» (0:0, 6-й тур РПЛ) тренер «Зенита» сказал своему ассистенту «Нечего с этими козлами разговаривать», имея в виду судью Алексея Матюнина. Дзюба раскритиковал арбитра в послематчевом интервью.

«Мы с ним [Семаком] разговаривали. Семак лично извинился перед Матюниным, а также попросил прощения публично. Человек осознал свое неправильное поведение. То, что он извинился, нас абсолютно устраивает.

«Я в прямом эфире интервью Дзюбы не видел. Мне об этом рассказал младший сын: «Тебя, оказывается, Дзюба знает. И даже тебя читает и слушает! Попроси его, чтобы он на меня в инстаграме подписался».

Если серьезно, то это были эмоции, которые после игры вылились в такую реплику. Артем – эмоциональный человек. Возможно, его недовольства имели основания. Хотел бы призвать к тому, что нужно уважительно относиться друг к другу», — сказал Егоров.