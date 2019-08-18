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    «Человек осознал неправильное поведение». Егоров – о ситуациях с Семаком и Дзюбой

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о ситуациях с Сергеем Семаком и Артемом Дзюбой.

    Во время матча с «Ахматом» (0:0, 6-й тур РПЛ) тренер «Зенита» сказал своему ассистенту «Нечего с этими козлами разговаривать», имея в виду судью Алексея Матюнина. Дзюба раскритиковал арбитра в послематчевом интервью.

    «Мы с ним [Семаком] разговаривали. Семак лично извинился перед Матюниным, а также попросил прощения публично. Человек осознал свое неправильное поведение. То, что он извинился, нас абсолютно устраивает.

    «Я в прямом эфире интервью Дзюбы не видел. Мне об этом рассказал младший сын: «Тебя, оказывается, Дзюба знает. И даже тебя читает и слушает! Попроси его, чтобы он на меня в инстаграме подписался».

    Если серьезно, то это были эмоции, которые после игры вылились в такую реплику. Артем – эмоциональный человек. Возможно, его недовольства имели основания. Хотел бы призвать к тому, что нужно уважительно относиться друг к другу», — сказал Егоров.

    • Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 14-ю очками. «Локомотив» благодаря победе над «Динамо» (2:1) набрал 13 баллов и вышел на второе место.

    Источник: Sports.ru

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    18.08.2019 23:30
    Комментарии20
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      Рейтинг: +5979

      Asbjorn 25 минут назад

      А, ну ок, Григорян, давай жги там по полной, ток потом извиняйся прилюдно, простят

      1
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      Рейтинг: +2557

      paracetamol 26 минут назад

      Хотел бы призвать к тому, что нужно уважительно относиться к тупарям и коррупционерам», — сказал Егоров.

      0
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      Рейтинг: +476

      Symbol 41 минуту назад

      *баный стыд...Это Зенит.
      Попробуй кто-то из условных "Крыльев" подобное сделать. Матча 3 с трибун точно посмотрит, еще и штраф выплатят.

      4
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      Рейтинг: +153

      Dobroe Teplo za CSKA 43 минуты назад

      Семак и Дзюба - вы тупое быдло и говно!

      0
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      Рейтинг: +153

      Dobroe Teplo za CSKA 46 минут назад

      ха ха ха ))))) Вот так? где публичные извинения? («Мы с ним [Семаком] разговаривали. Семак лично извинился перед Матюниным, а также попросил прощения публично). Все понятно, если не будет санкций к Семаку и Дзюбе, то ни кто не знает (Газпром, Миллер, Путин, Медведев и т.д. шайка) занесли денег в РФС!!! Александр Егоров - скорей всего взяточник №1 в России

      1
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      Рейтинг: +2557

      paracetamol > Dobroe Teplo za CSKA 23 минуты назад

      У нас правду говорить - неэтично и неэстетично. КОзлов казлами называть нельзя!

      0
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      Рейтинг: +204

      Artemka444 48 минут назад


      Значит и дальше будет беспредел!!!!

      1
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      Рейтинг: +147

      МасСуд 51 минуту назад

      Судьи не козлы....., А пид.ры раз так говорит их главарь... Будь это другая команда-рвали и метали бы, суки

      3
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      Рейтинг: +2309

      Nesterenko 1 час назад

      Ну и как после такого можно уважать Зенит?

      5
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      Рейтинг: +1277

      knikos > Nesterenko 45 минут назад

      Чемп длинный , судьи, подобные Матюнину , ещё будут судить. И посмотрим , как будут реагировать представители команд , когда у их команды отберут два чистых гола. Специально замеморю твой коммент и напомню его тебе позже , ну в подобной ситуации с другой командой , твоей в том числе. Кстати , а Ахмат ты уважаешь ? Ну после того , как представитель команды в микрофон , да на весь стадион орал в матче со Спамом ? Ну как ? Адекватность имеется или жертва ЕГЭ ?

      3
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      Рейтинг: +3901

      filosof sparty > knikos 7 минут назад

      Замеморю)))) По твоему это стильно звучит?)))

      0
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      Рейтинг: +10974

      Alimpasha > knikos 6 минут назад

      Почему вы решили что 2 гола было,во первых Уциев не касался Ерохина,наоборот Ерохин чуть не вьехал в колено Уциеву,но обошлось едва различимым касанием,за что Ерохину нужно было дать желтую за симуляцию,во вторых,после свистка защитники Ахмата расслабились,и Азмун забил гол,тоже желтая за игру после свистка,теперь разберем второй гол,вполне возможно и законно забитый,но этого события не случилось бы,играй Ахмат в полном составе,как впрочем и события с ударом в руку Швецу,он находился так близко к зенитовцу,что вряд-ли успел бы ее отвести,за такое пенали не назначаются,во всяком случае в пользу Терека-Ахмата никогда не назначались,в третьих,неизвестно кто бы выиграл,если бы Ахмат играл в полном составе,ведь до этой самой 7 минуты Ахмат играл активнее,больше владел мячом,больше наседал на ворота Зенита,в четвертых,Зенитовцы на 100 % были удовлетворены,можно сказать,обрадованы удалением ахматовца,думали, щас разнесем в пух и прах,не получилось,в общем,после драки кулаками не машут,а после пожара,короче вы поняли ....

      0
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      Рейтинг: +70

      паха1991 1 час назад

      ахахахха кому то штрафы..дисклифы дают...а тут мы поговорили он все осознал..ахахахахах аааааааааааааааааааххххххххххххаааааааааааааааааа это днно....

      5
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      Рейтинг: +2687

      Путник 13 1 час назад

      Егорова давно пора в отставку..А вообще то наш судейский корпус напоминает руководство страны ..всегда виноваты те кто критикует , никаких изменений и пофиг на всё.

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