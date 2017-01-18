Газизов: «Увольнение инспектора служы безопасности аэропорта — это их внутреннее дело»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об увольнении инспектора службы безопасности городского аэропорта за фотографию с Сергеем Семаком.

– Я позвонил генеральному директору аэропорта. Мы поговорили на эту тему, обменялись мнениями, я получил определенную информацию, которой мне оказалось достаточно для понимания, что случилось на самом деле.

– То есть увольнение Двоеглазова не связано с фотографией с Семаком?

– Я не хотел бы вдаваться в подробности. Но в целом ситуация для меня ясна. Это закрытый объект серьезного уровня. В общем, это их внутреннее дело. Они сами решают, кого увольнять и кого принимать на работу.

– Так болельщик пострадал не из-за фото с главным тренером вашей команды?

– Увольнение 100 процентов не связано с футболом. Это их внутреннее дело.

Напомним, инцидент произошел 13 января, когда работника аэропорта попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Фото с новым главным тренером было сделано 30 декабря 2016 года, когда Сергей Семак официально был назначен на данный пост.