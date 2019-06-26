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    Семак: «Команда, выигрывающая титул, не имеет права думать, что автоматически выиграет второй»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферной политике клуба.

    «У нашего тренерского штаба есть четкое понимание того, как должна развиваться команда. А у клуба есть определенный бюджет на усиление состава. Наша задача – совместить эти элементы с максимальной эффективностью.

    «Зенит» не разбрасывался деньгами в прошлом сезоне и не будет делать этого в нынешнем, это надо понимать изначально. Приобретения будут точечными, и при этом мы будем продолжать внимательно изучать внутренние ресурсы.

    Команда, выигрывающая титул, не имеет права стоять на месте и думать, что автоматически выиграет второй титул, потом третий. Она должна расти и меняться, соответственно, и состав объективно должен видоизменяться. Не будет этого – тебя сожрут конкуренты. Вот мы все вместе и работаем над тем, чтобы команда и клуб прогрессировали.

    А что касается конкретных фамилий… Если мне надо публично обсуждать по отдельности каждую кандидатуру, про которую говорят СМИ применительно к «Зениту», то, где найти время, чтобы работать?!

    Подавляющее большинство фамилий вокруг «Зенита» – это слухи. Где-то явно видна рука того или иного агента, заинтересованного в пиаре своего подопечного за наш счет. Где-то полуправда, основанная на смеси нашего возможного интереса и реальных возможностей. Где-то вовсе начинаются фантазии. Но это обычный фон вокруг любого топ-клуба в его собственной стране, тут удивляться не надо, хотя, признаюсь, иной раз читаешь и думаешь: ну вот это-то откуда взялось?!», – рассказал Семак.

    • Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.
    • С ним клуб стал чемпионом РПЛ в сезоне-2018/19

    Источник: «Петербургский дневник»

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