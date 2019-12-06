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Кириченко: «Семак – синоним успеха»

6 декабря 2019, 10:42
6

Экс-главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко отметил успехи бывшего партнера по ЦСКА и ФК «Москва», а ныне главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Когда вы покинули «Уфу», вас публично поддержал Сергей Семак. Не звал в «Зенит»?

– Нет-нет. У Семака хорошо в «Зените» получается, но я был в этом уверен. Я его хорошо знаю, мы постоянно на связи, обсуждаем с ним какие-то вещи. Семак – это синоним успеха. Что в роли игрока, что в роли тренера. Как игрок выиграл чемпионат с тремя разными командами, через 3-4 года после начала тренерской карьеры тоже стал чемпионом.

– Здесь не то же самое, как в вашем примере с «Реалом»? Что просто футболисты решают.

– Возьмите период Семака в «Уфе», когда он занял шестое место. Я работал с «Уфой» и очень хорошо представляю, насколько это было сложно.

– Вы и дальше хотите работать тренером? Или после «Уфы» думали о чем-то другом?

– Да, точно хочу быть тренером. Главным или помощником – другой вопрос, но точно хочу тренировать. Мне это нравится, несмотря на все сложности. Менеджером себя не вижу, мне ближе футбольное поле, игроки и тренировки.

  • Семак и Кириченко выступали вместе за ЦСКА (2002-2004), а также в составе ФК «Москва» (2005-2006).
  • Незадолго до работы Кириченко в «Уфе», команду возглавлял Семак.


Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Зенит Семак Сергей Кириченко Дмитрий
Комментарии (6)
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vladimir-7
1575618945
Дима закинул удочку в помощники к Семаку.
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Давид59
1575619108
Тренер конечно многое решает, но качественные исполнители всё же на мой взгляд - залог успеха. Помню Вилаш Боаш работал вяленько. И ничего - Халк и Ко всех затоптали
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Kollljan
1575622122
Сейчас, в помощники Семаку все хотят.
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Волька
1575625794
Никакого успеха нет.Любой тренер с таким баблом приживеться!
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