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    Семак – о трансфере защитника «Шахтера»: «Проблем с возрастом Ракицкого не вижу»

    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дал первый официальный комментарий после подписания клубом защитника Ярослава Ракицкого.

    – Сегодня «Зенит» заключил соглашение с Ярославом Ракицким. Что вы думаете о переходе центрального защитника?

    – Я думаю, на протяжении последнего времени мы нуждались в хорошем центральном защитнике с хорошим началом атаки, с левой ногой. У нас были определенные проблемы при выходе из обороны, когда на левом фланге играл «правоногий» игрок. Сейчас я очень рад. Я разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение. Не сомневаюсь, что он своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нам, нашей команде, стать сильней.

    – То, что смущает в нем всех – его возраст, 29 лет. Как вы к этому относитесь?

    – Вы наверняка знаете, что найти на эту позицию игрока опытного, квалифицированного – очень сложно. Такой возраст позволяет центральному защитнику играть в футбол на хорошем уровне. Словом, проблем с возрастом Ярослава я не вижу. Тем более, у нас в составе есть и более возрастные игроки.

    – Переход из чемпионата Украины в РПЛ позволит свести к минимуму проблемы с адаптацией?

    – Я думаю, что Ярославу потребуется немного времени на адаптацию. Во-первых, язык всегда помогает в таких вещах, а во-вторых, и российский футбол знаком Ярославу. Конечно, ему будет проще адаптироваться в сравнении с игроками, которые приезжают из других стран и континентов. Думаю, никаких проблем нет.

    – Десять дней на то, чтобы вписать его в игровую схему к матчам с «Фенербахче» – реальный срок?

    – Конечно, всегда хотелось бы больше времени на работу с новичками, но у нас такой возможности нет. Поэтому постараемся как можно быстрее объяснить наши требования, наиграть взаимодействия в тех позициях, в которых нам это нужно, и найти вещи, над которыми нам нужно работать, – заявил главные тренер сине-бело-голубых.

    • Переход украинца из «Шахтера» обошелся петербуржцам примерно в 10 миллионов евро.
    • Зарплата защитника составила 2,5 миллиона евро в год.
    • В этом сезоне Ракицкий провел за донецкий клуб 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Ракицкий – игрок «Зенита». Все самое важное о трансфере

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    29.01.2019 06:12
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 14:49

      Осталось только адаптироваться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 09:33

      Да лан, он донецкий, из ДНР, за русский мир будет с Зеней бороться против куевских зыдов.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 08:12

      29 лет не 39, чтобы говорить о футбольном возрасте тем более для ЦЗ.

      6
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