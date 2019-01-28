Ракицкий – игрок «Зенита». Все самое важное о трансфере

Купили защитника, но он поможет в атаке.

Что за трансфер?

«Зенит» и «Шахтер» наконец-то все объявили, хотя о трансфере Ракицкого можно было говорить еще пару дней назад. Номер Ярослава в «Шахтере» еще до официальной информации отдали другому футболисту, а «Шахтер» как бы случайно выкинул на официальный канал подборку всех голов Ракицкого. На сбор с «Шахтером» Ярослав вроде бы летал, но не мелькал ни на одной фотографии. В общем, было неумелое сокрытие трансфера, но оно не повлияло на саму сделку.

Главный вопрос здесь идет от денег. Transfermarkt оценивает Ракицкого в 7,5 млн евро, но вместе с зарплатой он обойдется «Зениту» в три раза дороже. Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров подсчитал, что на сумму трансфера и зарплату Ракицкого по длительному контракту вычтут из бюджета «Зенита» 22-23 миллиона евро. Для 29-летнего игрока из чемпионата Украины такие деньги кажутся слишком большими.

«Зенит» – второй клуб в карьере Ракицкого. Он воспитывался в «Шахтере» и всю жизнь играл за одну команду. С «Шахтером» Ярослав семь раз выигрывал чемпионат Украины. С 2009 года он выступает за сборную Украины, но теперь может потерять свое место. В 2016-м уже был случай, когда в сборной проигнорировали игроков из российского чемпионата. Тогда вызов не получили Селезнев, Зинченко, Пилявский и Бутко. Письма от Федерации футбола Украины сначала пришли, а потом были отозваны.

Кстати, «Зенит» интересовался Ракицким еще во время прихода в команду Луческу. Слухи о переходе ходили летом 2016-го и следующей зимой, но тогда Ярослав ожидаемо остался в «Шахтере». Вместе с «Зенитом» на него несколько раз выходили представители «Интера» и «Бешикташа». Особенно активизировались турки: когда Пепе расторг контракт, именно Ракицкого видели его заменой.

Почему он все-таки ушел?

Семья Ракицкого связана с футболом и с «Шахтером». Его сестра Дарья в ноябре стала ведущей клубного канала и даже провела включение перед матчем с «Воркслой». Жена Ракицкого вообще отсудила у его бывшего агента 250 тысяч долларов, сославшись на недействительность договоры. Якобы она не знала про соглашение об агентской комиссии в 10% от годовой зарплаты Ракицкого и поэтому могла пойти в суд.

Ракицкий всегда поддерживал жителей Донецка. «Наш день! С Днем Рождения, мой родной город! С Днем Шахтера, храбрые сердца! Пусть всегда цветет роза на моей земле, пусть каждый горняк вернется домой! Мира нам и скорого возвращения туда, где зальет солнце улицы моего города! Город, который не спит и дышит надеждой!!!» – такими словами в августе Ярослав поздравлял людей с днем города.

Сложная политическая ситуация сказалась на отношении к Ракицкому со стороны многих украинцев: его даже просили убрать из сборной из-за молчания во время гимна. Взаимоотношения с украинскими болельщиками вообще называются одной из причин ухода Ракицкого из «Шахтера». Особенно радуются фанаты киевского «Динамо», один из которых после дерби вообще пнул Ярослава, когда команды уходили с поля.

Разлад между «Шахтером» и Ракицким произошел в этом сезоне. У него испортились отношения с тренером Фонсекой и пошли травмы. Хотя только год назад Ракицкий подписывал новый пятилетний контракт и не сомневался, что останется в «Шахтере»: «Счастлив, что продолжаю защищать цвета родного клуба. Я горжусь, что играю в футболке «Шахтера», – это моя жизнь. Мое сердце всегда было и есть оранжево-черным. Я раньше говорил и сейчас повторю: хочу завершить свою футбольную карьеру в «Шахтере».

Что о нем важно знать?

В манере игре Ракицкого есть недостатки, которые могут помешать успешной игре в России. «Скорости у него нет, на втором этаже слабо играет. Позицию не всегда правильно выбирает», – так описал проблемы защитника бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко. Зато у него хорошо поставлен удар с левой ноги, поэтому часто получаются красивые голы. На официальном сайте «Шахтера» главным качеством Ракицкого называют силу удара.

«Его первая передача одна из лучших в Европе. Для меня он номер один», – в ноябре говорил о Ракицком защитник Игорь Пластун. На стандартах и в развитии атак Ракицкий будет идеальным усилением «Зенита», но проблемы в обороне такое подписание точно не решит.

Еще несколько фактов

• В контракте Ракицкого с «Шахтером» был прописан огромный штраф за употребление алкоголя и наркотиков. При нарушении пунктов контракта его зарплата в клубе могла уменьшиться на 75%.

• Жена Ракицкого строит карьеру певицы. В клипе на песню «Солнце» снялся и Ярослав (появился в самом конце), но сам он абстрагируется от увлечения жены. «Моя задача – играть в футбол, задача Ольги – петь», – так игрок комментировал ее увлечение.

• Пять лет назад на Ракицкого претендовали «ПСЖ», «Монако», «Бавария» и «Барселона». Такую информацию активно продвигал в прессе его агент, но защитник все равно остался в «Шахтере».

• Матчи «Шахтера» и «Зари» для Ракицкого всегда получались странными. После одной из игр в 2014 году в протоколе матча неожиданно пропала желтая карточка, которую Ярослав получил на 89-й минуте. В декабре 2017-го Ракицкий вообще толкнул арбитра, когда «Шахтер» снова играл с «Зарей». Интересно, что в той игре у «Шахтера» удалили трех игроков.

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