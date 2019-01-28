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    Ракицкий – игрок «Зенита». Все самое важное о трансфере


    2.7
    Голосов: 9
    28.01.2019 22:15
    Купили защитника, но он поможет в атаке.

    Что за трансфер?

    «Зенит» и «Шахтер» наконец-то все объявили, хотя о трансфере Ракицкого можно было говорить еще пару дней назад. Номер Ярослава в «Шахтере» еще до официальной информации отдали другому футболисту, а «Шахтер» как бы случайно выкинул на официальный канал подборку всех голов Ракицкого. На сбор с «Шахтером» Ярослав вроде бы летал, но не мелькал ни на одной фотографии. В общем, было неумелое сокрытие трансфера, но оно не повлияло на саму сделку.

    Главный вопрос здесь идет от денег. Transfermarkt оценивает Ракицкого в 7,5 млн евро, но вместе с зарплатой он обойдется «Зениту» в три раза дороже. Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров подсчитал, что на сумму трансфера и зарплату Ракицкого по длительному контракту вычтут из бюджета «Зенита» 22-23 миллиона евро. Для 29-летнего игрока из чемпионата Украины такие деньги кажутся слишком большими.

    «Зенит» – второй клуб в карьере Ракицкого. Он воспитывался в «Шахтере» и всю жизнь играл за одну команду. С «Шахтером» Ярослав семь раз выигрывал чемпионат Украины. С 2009 года он выступает за сборную Украины, но теперь может потерять свое место. В 2016-м уже был случай, когда в сборной проигнорировали игроков из российского чемпионата. Тогда вызов не получили Селезнев, Зинченко, Пилявский и Бутко. Письма от Федерации футбола Украины сначала пришли, а потом были отозваны.

    Кстати, «Зенит» интересовался Ракицким еще во время прихода в команду Луческу. Слухи о переходе ходили летом 2016-го и следующей зимой, но тогда Ярослав ожидаемо остался в «Шахтере». Вместе с «Зенитом» на него несколько раз выходили представители «Интера» и «Бешикташа». Особенно активизировались турки: когда Пепе расторг контракт, именно Ракицкого видели его заменой.

    Почему он все-таки ушел?

    Семья Ракицкого связана с футболом и с «Шахтером». Его сестра Дарья в ноябре стала ведущей клубного канала и даже провела включение перед матчем с «Воркслой». Жена Ракицкого вообще отсудила у его бывшего агента 250 тысяч долларов, сославшись на недействительность договоры. Якобы она не знала про соглашение об агентской комиссии в 10% от годовой зарплаты Ракицкого и поэтому могла пойти в суд.

    Ракицкий всегда поддерживал жителей Донецка. «Наш день! С Днем Рождения, мой родной город! С Днем Шахтера, храбрые сердца! Пусть всегда цветет роза на моей земле, пусть каждый горняк вернется домой! Мира нам и скорого возвращения туда, где зальет солнце улицы моего города! Город, который не спит и дышит надеждой!!!» – такими словами в августе Ярослав поздравлял людей с днем города.

    Сложная политическая ситуация сказалась на отношении к Ракицкому со стороны многих украинцев: его даже просили убрать из сборной из-за молчания во время гимна. Взаимоотношения с украинскими болельщиками вообще называются одной из причин ухода Ракицкого из «Шахтера». Особенно радуются фанаты киевского «Динамо», один из которых после дерби вообще пнул Ярослава, когда команды уходили с поля.

    Разлад между «Шахтером» и Ракицким произошел в этом сезоне. У него испортились отношения с тренером Фонсекой и пошли травмы. Хотя только год назад Ракицкий подписывал новый пятилетний контракт и не сомневался, что останется в «Шахтере»: «Счастлив, что продолжаю защищать цвета родного клуба. Я горжусь, что играю в футболке «Шахтера», – это моя жизнь. Мое сердце всегда было и есть оранжево-черным. Я раньше говорил и сейчас повторю: хочу завершить свою футбольную карьеру в «Шахтере».

    Что о нем важно знать?

    В манере игре Ракицкого есть недостатки, которые могут помешать успешной игре в России. «Скорости у него нет, на втором этаже слабо играет. Позицию не всегда правильно выбирает», – так описал проблемы защитника бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко. Зато у него хорошо поставлен удар с левой ноги, поэтому часто получаются красивые голы. На официальном сайте «Шахтера» главным качеством Ракицкого называют силу удара.

    «Его первая передача одна из лучших в Европе. Для меня он номер один», – в ноябре говорил о Ракицком защитник Игорь Пластун. На стандартах и в развитии атак Ракицкий будет идеальным усилением «Зенита», но проблемы в обороне такое подписание точно не решит.

    Еще несколько фактов

    • В контракте Ракицкого с «Шахтером» был прописан огромный штраф за употребление алкоголя и наркотиков. При нарушении пунктов контракта его зарплата в клубе могла уменьшиться на 75%.

    • Жена Ракицкого строит карьеру певицы. В клипе на песню «Солнце» снялся и Ярослав (появился в самом конце), но сам он абстрагируется от увлечения жены. «Моя задача – играть в футбол, задача Ольги – петь», – так игрок комментировал ее увлечение.

    • Пять лет назад на Ракицкого претендовали «ПСЖ», «Монако», «Бавария» и «Барселона». Такую информацию активно продвигал в прессе его агент, но защитник все равно остался в «Шахтере».

    • Матчи «Шахтера» и «Зари» для Ракицкого всегда получались странными. После одной из игр в 2014 году в протоколе матча неожиданно пропала желтая карточка, которую Ярослав получил на 89-й минуте. В декабре 2017-го Ракицкий вообще толкнул арбитра, когда «Шахтер» снова играл с «Зарей». Интересно, что в той игре у «Шахтера» удалили трех игроков.

    Ракицкий – о трансфере в «Зенит» и фанатах сине-бело-голубых

    «Никогда больше не возвращайся, урод». Болельщики отреагировали на трансфер Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Твиттер «Зенита»
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 9
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 30 января 2019, 16:19

      Удачи !

      0
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      Рейтинг: +103

      badzan 29 января 2019, 19:35

      если он будет трудиться по полной-поможет и усилит Зенит,знаю его по выступлениям в Шахтере,много лет он являлся одним из лучших ЦЗ в Украине,но в последний год он начал сбавлять и это было заметно по его игре

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 29 января 2019, 12:57

      Думаю платить 10 лямов за 29 летнего защитника это перебор. Хотя возможно он станет оплотом обороны которого так Зениту не хватает.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Dgad 29 января 2019, 18:48

      30 и тут написано, что в обороне он как раз не огонь...

      1
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      Рейтинг: +17877

      ilichkadr 29 января 2019, 09:35

      Судя по нарезке голов, защитник очень даже не плохой. Несомненно Ярослав усилит Зенит.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ilichkadr 29 января 2019, 18:47

      Защитника судишь по голам? а напа по оборонительным действиям? )))

      0
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      Рейтинг: +17877

      ilichkadr > ufos73 30 января 2019, 08:51

      Не, сужу всегда исключительно по игре. Если защитник ещё и забивает, а нап умеет эффективно обороняться, то это то, что надо в современном футболе.

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 29 января 2019, 08:13

      Это что за новая мода складывать зарплату за несколько лет и прибавлять к сумме трансфера?) а если продадут игрока в следующее окно и дороже чем брали?)
      По факту, переход оценить можно будет к концу сезона.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 29 января 2019, 07:45

      Тимощук, который в штабе Зенита, явно не последнюю роль в трансфере сыграл, к тому же сам из Шахтера и играл в Зените тоже под 44 номером.
      Усилит или нет - хз, но трансфер громкий и обсуждаться будет долго.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 января 2019, 01:30

      Короче кот в мешке за кучу зелени, но если вместо Нетту, то может и усилит )))

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 29 января 2019, 01:09

      Перешел молодец, политика должна быть вообще вне футбола, перешел канешь не в топ клуб как реал, барселона, бавария, ювентус, но все же шаг, может быть и шаг ниже, мб и попрешь, обрати внимание на видича, ивановича, тимощука, ведь эти все прошли через русские клубы и стали уважаемыми во всем мире, главное не общайся с заболотным) зенит до сих пор не знает кто он вратарь или нападающий

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > BlackMurder 29 января 2019, 01:32

      Ему 30 лет, о какой европе речь? Скорее за пенсией приехал )))

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > ufos73 29 января 2019, 01:45

      Да хз, тут вон смотри че, из зенита в псж, а тут че год, два в жене, а потом на пару лет в челси, на край вон в милан)

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