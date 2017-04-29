«Шахтер» продлил контракт с Ракицким

«Шахтер» подписал новый контракт с защитником Ярославом Ракицким. Соглашение рассчитано на пять лет.

«Счастлив, что продолжаю защищать цвета родного клуба. Я горжусь, что играю в футболке «Шахтера», – это моя жизнь. Мое сердце всегда было и есть оранжево-черным. Я раньше говорил и сейчас повторю: хочу завершить свою футбольную карьеру в «Шахтере», – сказал после подписания бумаг футболист.

Стоит отметить, что Ракицкий является воспитанником Академии «горняков». За первую команду дебютировал в августе 2009 года. Всего в футболке дончан провел 272 официальных матча, забил 12 голов. В этом сезоне 26-летний защитник сыграл 27 поединков. Вместе с «Шахтером» Ярослав завоевал 14 трофеев.

Напомним, что в прошедшее зимнее трансферное окно в его услугах проявлял заинтересованность «Зенит».