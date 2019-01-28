«Никогда больше не возвращайся, урод». Болельщики отреагировали на трансфер Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит»

Защитник Ярослав Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит». В инстаграме футболиста болельщики выразили эмоции от трансфера.

«Никогда больше не возвращайся, урод», – написал один из пользователей.

«Лучше бы ты утонул», – поделился мнением другой человек.

Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год, а трансфер обойдется петербуржцам примерно в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Ракицкий провел за донецкий клуб 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Ракицкий – игрок «Зенита». Все самое важное о трансфере