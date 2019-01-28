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    «Никогда больше не возвращайся, урод». Болельщики отреагировали на трансфер Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит»

    Защитник Ярослав Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит». В инстаграме футболиста болельщики выразили эмоции от трансфера.

    «Никогда больше не возвращайся, урод», – написал один из пользователей.

    «Лучше бы ты утонул», – поделился мнением другой человек.

    • Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год, а трансфер обойдется петербуржцам примерно в 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Ракицкий провел за донецкий клуб 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Ракицкий – игрок «Зенита». Все самое важное о трансфере

    Источник: Инстаграм Ярослава Ракицкого

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    28.01.2019 22:43
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 29 января 2019, 21:21

      Газпром - мечты сбываются, а если честно я рад за человека, пошёл на повышение прекрасная зарплата, красивый город )) Что ещё надо !) Молодец зделал правильный выбор

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 29 января 2019, 14:42

      Да он и так не вернется, иначе не поехал бы, и правильно сделал.
      Тимощук вон, Дима Парфенов тоже украинцы и тоже в своё время свой путь выбрали. И не думаю, что жалеют.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 29 января 2019, 10:32

      Щас бы два тупых комментария конченных дебилов выдавать за мнение болельщиков

      5
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      Рейтинг: +44

      Korolevskiy > Torvald64 29 января 2019, 11:54

      Справедливо.
      Мне вообще кажется, что большая часть как украинцев, так и россиян лояльны друг к другу и подобные комментарии каки-то двух отбросов ну никак общую реакцию болельщиков не отражают.
      Надеюсь, Яра будет топ и в Зените!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 08:59

      «Никогда больше не возвращайся, урод»??????
      А кому нужна самая нищая страна Европы????

      5
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      Рейтинг: -3

      Stas83 > prezent2017 11 февраля 2019, 23:57

      Ты больно богат? Умничать только и можешь, долбодятел! Хорошо что вы богаты, только в галошах 90% страны ходит

      0
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      Рейтинг: +68

      SorenSirk 29 января 2019, 08:49

      Ярослав - отличный игрок, который многое принёс горнякам. Люди, которые так быстро это забыли, разочаровывают, если честно.

      5
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      Рейтинг: +44

      Korolevskiy > SorenSirk 29 января 2019, 11:55

      Не обращаем на них внимание :)

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 29 января 2019, 08:13

      безобразие а не сайт. зачем нам читать мнения и комментарии бандерохохлов. Пусть скачут и устраивают шабаш на своих площадках.

      9
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      Рейтинг: -546

      massaboss 29 января 2019, 06:12

      Как низко упал этот сайт. Может начнете перепечатывать блевотину упырей со своего сайта? Кто Вас тогда читать будет. Это не вопрос.

      3
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      Рейтинг: +1430

      balam 29 января 2019, 05:37

      удачи парню!хотя за зеню не топлю.а фашиков и неадекватов-в топку

      3
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 29 января 2019, 02:11

      А он по ходу возвращаться и тонуть не собирается, лет пять это точно.

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 29 января 2019, 01:14

      Думаю что голов он забьет больше заболотного) инфа сотка

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