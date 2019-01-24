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    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» окончательно согласовал с «Шахтером» трансфер Ракицкого. Его сумма составит примерно 10 миллионов

    По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» и донецкий «Шахтер» достигли окончательной договоренности о переходе в российский клуб центрального защитника Ярослава Ракицкого. Стороны объявят о трансфере в течение ближайших дней.

    Как сообщает источник, в ходе заключительного раунда переговоров петербуржцы сбили цену 29-футболиста с 14 до примерно 10 миллионов евро. При этом «Шахтер» получит еще 2 миллиона в случае определенных достижений украинца в «Зените».

    • Петербургский клуб подпишет с Ракицким контракт сроком на 2,5 года с зарплатой 2,5 миллиона за сезон.
    • В текущей кампании футболист сыграл за «Шахтер» 16 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2019 13:59
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 января 2019, 20:17

      Если этот трансфер осуществится, то Ярик не сможет закрыть проблемную позицию "Зенита" слева в защите ни при 3-х ЦЗ, ни при двух, играя чистого левого защитника. Это будет проблемно и в играх РПЛ, не говоря за еврокубки. Но для себя в финансовом плане он хорошо приобретёт...

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 января 2019, 20:07

      Украинцы внесли большой вклад в успехи Зенита. Максимюк, Бышовец, Семак, Тимощук, да и Мутко внес когда-то вклад. Так что, дай Бог!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 января 2019, 18:09

      На сумму скидки на трансфер наверное долги по газу спишут)))

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 января 2019, 17:18

      Вот почему-то мне кажется что это хорошая для Зенита сделка. Поживём увидим.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 16:31

      Надо подождать официального источника Зенита.

      5
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 24 января 2019, 16:16

      Отличный защитник,да и по менталитету не надо ничего менять...Очень приятная новость и не только для Зенита,а для всей РПЛ.Добро пожаловать, ЯРОСЛАВ!

      5
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 24 января 2019, 16:12

      Бессмысленное приобретение Тимощука.

      1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 24 января 2019, 15:09

      ИВАНОВИЧ МАМАНА РАКИЦКИЙ не плохо

      4
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 24 января 2019, 14:57

      Торганулись и заодно по газу вопрос с хохлами решили)

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 января 2019, 14:56

      Тем хуже для Зенита!

      4
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