«Спорт-Экспресс»: «Зенит» окончательно согласовал с «Шахтером» трансфер Ракицкого. Его сумма составит примерно 10 миллионов

По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» и донецкий «Шахтер» достигли окончательной договоренности о переходе в российский клуб центрального защитника Ярослава Ракицкого. Стороны объявят о трансфере в течение ближайших дней.

Как сообщает источник, в ходе заключительного раунда переговоров петербуржцы сбили цену 29-футболиста с 14 до примерно 10 миллионов евро. При этом «Шахтер» получит еще 2 миллиона в случае определенных достижений украинца в «Зените».