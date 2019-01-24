«Спорт-Экспресс»: «Зенит» окончательно согласовал с «Шахтером» трансфер Ракицкого. Его сумма составит примерно 10 миллионов

Если этот трансфер осуществится, то Ярик не сможет закрыть проблемную позицию "Зенита" слева в защите ни при 3-х ЦЗ, ни при двух, играя чистого левого защитника. Это будет проблемно и в играх РПЛ, не говоря за еврокубки. Но для себя в финансовом плане он хорошо приобретёт...
По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» и донецкий «Шахтер» достигли окончательной договоренности о переходе в российский клуб центрального защитника Ярослава Ракицкого. Стороны объявят о трансфере в течение ближайших дней.
Как сообщает источник, в ходе заключительного раунда переговоров петербуржцы сбили цену 29-футболиста с 14 до примерно 10 миллионов евро. При этом «Шахтер» получит еще 2 миллиона в случае определенных достижений украинца в «Зените».
- Петербургский клуб подпишет с Ракицким контракт сроком на 2,5 года с зарплатой 2,5 миллиона за сезон.
- В текущей кампании футболист сыграл за «Шахтер» 16 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.