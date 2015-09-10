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    Украинский депутат предложил исключить Ракицкого из состава сборной

    Депутат Верховной Рады Украины Юрий Вознюк после матча отбора Евро – 2016 СловакияУкраина (0:0) обрушился с критикой на защитника сине-желтых Ярослава Ракицкого и предложил изгнать его из команды. Причиной гнева нардепа является неисполнение гимна Украины футболистом «Шахтера» перед игрой в Жилине. Об этом Вознюк написал на своей странице в Facebook.

    "Начинается важнейший матч для нашей сборной! И вот заиграли гимный обеих Стран. Из 22 игроков обеих команд один лишь Ракицкий с циничным лицом не запел главную песню страны. Причем, неоднократно и однозначно выражал свою точку зрения относительно событий в нашем государстве. Однозначно - сепаратистскую.Ну, неужели нет замены. Это как минимум" - написал Вознюк.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2015 06:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +108

      Axidan 11 сентября 2015, 13:34

      не хочет - не поёт. это его дело. главное, чтобы на поле себя проявлял. и он это делает всегда.
      а гнать из страны надо всех, кто называет себя "Депутат Верховной Рады Украины". вот кто совершенно не ценит и не любит свою страну.

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      Рейтинг: +19

      XimeRajke 10 сентября 2015, 13:50

      Изгонять как минимум не правильно.Но гимн футболисты должны петь.
      Что Вы тут негодуете? Это касается и сборной России и любой другой сборной.Футболист должен гордится попаданием в сборную своей страны, все должны петь гимн или Вам похеру когда играет гимн России, а футболисты стоят траву считают?
      А Ракицкий это вообще уникальный дебил.Он еще до всех событий в Украине таким был - гимн не поет, в сборную его вызывают, а он постоянно косил липовыми простудами, что бы экономить силы для игры за Шахтер.Это редкостное падло.Не тяжело догадаться почему все в Украине на него гонят. Берите пример.Или Вас устраивает когда всякие "футболеры" позволяют себе материть болельщиков и им насрать на сборную?
      Вот и вся разница между футболистами Украины и России, у нас такой один Ракицкий, а у Вас пол сборной.Думайте.

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      Рейтинг: +29

      sihafazatron 10 сентября 2015, 10:06

      подскажите, на этом сайте посмотреть свои комменты все? где их искать вообще??

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 сентября 2015, 09:14

      О ди-би-лы ,фанатики и до футбола добрались.Правда страна зомби и иди-отов ,ну и кучка хитрых на верху,жиреющих за счет стада.

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      Рейтинг: +40

      Goosfraba 10 сентября 2015, 08:56

      Так Донецк считай уже не Украина...

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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 10 сентября 2015, 08:44

      Вроде новости читаю, но как-то упустил, когда на Украине всё в порядке стало, что им больше, кроме как футболом, заняться нечем?

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 10 сентября 2015, 07:29

      Ракицкий - внебрачный племянник Путина? Не?

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 10 сентября 2015, 06:35

      Вот этим политикам там заняться не чем. Пусть еще скажут, что это русский засланец, призванный разрушить украинский футбол изнутри и снизить патриотический дух команды. Бред. Пусть страну бы лучше поднимали со дна, причем реальными делами, а не сказками о патриотизме

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      Рейтинг: +12

      Isakkobelini86 10 сентября 2015, 06:10

      Донбасовец!!!

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