Украинский депутат предложил исключить Ракицкого из состава сборной

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Вознюк после матча отбора Евро – 2016 Словакия – Украина (0:0) обрушился с критикой на защитника сине-желтых Ярослава Ракицкого и предложил изгнать его из команды. Причиной гнева нардепа является неисполнение гимна Украины футболистом «Шахтера» перед игрой в Жилине. Об этом Вознюк написал на своей странице в Facebook.

"Начинается важнейший матч для нашей сборной! И вот заиграли гимный обеих Стран. Из 22 игроков обеих команд один лишь Ракицкий с циничным лицом не запел главную песню страны. Причем, неоднократно и однозначно выражал свою точку зрения относительно событий в нашем государстве. Однозначно - сепаратистскую.Ну, неужели нет замены. Это как минимум" - написал Вознюк.