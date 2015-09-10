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    • Украинский депутат предложил исключить Ракицкого из состава сборной

    Украинский депутат предложил исключить Ракицкого из состава сборной

    Депутат Верховной Рады Украины Юрий Вознюк после матча отбора Евро – 2016 СловакияУкраина (0:0) обрушился с критикой на защитника сине-желтых Ярослава Ракицкого и предложил изгнать его из команды. Причиной гнева нардепа является неисполнение гимна Украины футболистом «Шахтера» перед игрой в Жилине. Об этом Вознюк написал на своей странице в Facebook.

    «Начинается важнейший матч для нашей сборной! И вот заиграли гимный обеих Стран. Из 22 игроков обеих команд один лишь Ракицкий с циничным лицом не запел главную песню страны. Причем, неоднократно и однозначно выражал свою точку зрения относительно событий в нашем государстве. Однозначно – сепаратистскую.Ну, неужели нет замены. Это как минимум» – написал Вознюк.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2015 06:07
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    Комментарии (10)
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    Isakkobelini86
    1441854607
    Донбасовец!!!
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    Petrak86
    1441856136
    Вот этим политикам там заняться не чем. Пусть еще скажут, что это русский засланец, призванный разрушить украинский футбол изнутри и снизить патриотический дух команды. Бред. Пусть страну бы лучше поднимали со дна, причем реальными делами, а не сказками о патриотизме
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    Старый Пью
    1441859382
    Ракицкий - внебрачный племянник Путина? Не?
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    Добрый Бобер
    1441863855
    Вроде новости читаю, но как-то упустил, когда на Украине всё в порядке стало, что им больше, кроме как футболом, заняться нечем?
    Ответить
    Goosfraba
    1441864602
    Так Донецк считай уже не Украина...
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    Диктор
    1441865673
    О ди-би-лы ,фанатики и до футбола добрались.Правда страна зомби и иди-отов ,ну и кучка хитрых на верху,жиреющих за счет стада.
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    sihafazatron
    1441868771
    подскажите, на этом сайте посмотреть свои комменты все? где их искать вообще??
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    XimeRajke
    1441882254
    Изгонять как минимум не правильно.Но гимн футболисты должны петь. Что Вы тут негодуете? Это касается и сборной России и любой другой сборной.Футболист должен гордится попаданием в сборную своей страны, все должны петь гимн или Вам похеру когда играет гимн России, а футболисты стоят траву считают? А Ракицкий это вообще уникальный дебил.Он еще до всех событий в Украине таким был - гимн не поет, в сборную его вызывают, а он постоянно косил липовыми простудами, что бы экономить силы для игры за Шахтер.Это редкостное падло.Не тяжело догадаться почему все в Украине на него гонят. Берите пример.Или Вас устраивает когда всякие "футболеры" позволяют себе материть болельщиков и им насрать на сборную? Вот и вся разница между футболистами Украины и России, у нас такой один Ракицкий, а у Вас пол сборной.Думайте.
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    Axidan
    1441967696
    не хочет - не поёт. это его дело. главное, чтобы на поле себя проявлял. и он это делает всегда. а гнать из страны надо всех, кто называет себя "Депутат Верховной Рады Украины". вот кто совершенно не ценит и не любит свою страну.
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    ologreds
    1694997208
    numo441851
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