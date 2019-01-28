Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ракицкий – о трансфере в «Зенит» и фанатах сине-бело-голубых

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий дал интервью клубной пресс-службе. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О трансфере в «Зенит»

    — Ярослав, вы — игрок петербургского «Зенита». Что чувствуете прямо сейчас?

    — Я очень счастлив! Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду — «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.

    О фанатах «Зенита»

    — Что для вас самое главное в футболе и какое ваше футбольное качество вы считаете самым важным?

    — Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Я слышал очень много о «Зените» и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже.

    Ракицкий – игрок «Зенита». Все самое важное о трансфере

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.01.2019 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 29 января 2019, 01:58

      Это план Путина переманивания украинцев в Россию) по одному)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 29 января 2019, 01:08

      Осталось только определиться: це зрада чи перемога ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 29 января 2019, 00:59

      Не забывай о радикальных фанатах "Шахтера".
      Они теперь не оставят тебя и твою семью в покое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 29 января 2019, 00:02

      Радует что украинец не побоялся переехать играть в Россию.. Дружбе Украины с Россией быть!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Spaunn7 28 января 2019, 23:57

      Отличный трансфер. Рад что он перешел. У нас в Украине сейчас с футболом оч плохо. Игрок он хороший не раз его видел в деле. Удачи ему !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 28 января 2019, 23:44

      По живём увидим! По ходу парень адекватный и плюс профессионал, такой не затеряется. Не фанат Зенита, но ему удачи и не только на футбольном поле, но теперь ещё и в жизни.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 января 2019, 23:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зря и Зениту ничем не поможет и сам себе всё испортил

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 28 января 2019, 22:57

      Авось Зенит на этот раз угадал и с Ракицким не прогадал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 28 января 2019, 22:36

      Посмотрим) Удачи)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1902

      lek! 28 января 2019, 22:33

      Украинцы клялись , что не перейдут в Россию и на тебе )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > lek! 29 января 2019, 01:16

      Все?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11