Ракицкий – о трансфере в «Зенит» и фанатах сине-бело-голубых

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий дал интервью клубной пресс-службе. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О трансфере в «Зенит»

— Ярослав, вы — игрок петербургского «Зенита». Что чувствуете прямо сейчас?

— Я очень счастлив! Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду — «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.

О фанатах «Зенита»

— Что для вас самое главное в футболе и какое ваше футбольное качество вы считаете самым важным?

— Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Я слышал очень много о «Зените» и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже.

Ракицкий – игрок «Зенита». Все самое важное о трансфере